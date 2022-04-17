Мер Броварів Сапожко: війська РФ завдали ударів по низці інфраструктурних об'єктів у Броварській громаді. ВIДЕО
Сьогодні зранку війська РФ завдали кілька ударів по інфраструктурних об'єктах Броварської громади.
Про це повідомив у зверненні мер Броварів Ігор Сапожко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні з самого ранку були попадання в низку інфраструктурних об'єктів в нашій громаді. Прошу зберігати спокій, можливі перебої з електроенергією та водопостачанням. Всі служби працюють в посиленому режимі", - повідомив він.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштаби руйнувань у Богданівці та Великій Димерці на Київщині. ФОТОрепортаж
Топ коментарі
+35 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар17.04.2022 09:47
+26 Evgen Karpenko
показати весь коментар17.04.2022 10:03
+22 krot_lub
показати весь коментар17.04.2022 09:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
одне діло загальна інформація про завод, котру неможливо перевірити - чи він взагалі працює, і що і в якому цеху роблять чи не роблять
інше діло - репортаж з місця, з фактично конкретними координатами що і де роблять, з конкретного цеху - це фактично "мітка", коригування для наведення ракет
В Росії лишилося вже не так багато ракет і коштують вони чимало, і виготовлення їх теж не таке просте, особливо в умовах санкцій. Тож, вони досить ретельно добирають цілі для ураження. І надання їм інформації про такі цілі є злочином незалежно від того, зумисно це було зроблено, чи, буцім-то "випадково". А ваші намагання спробувати "прикрити й виправдати" фактичних співучасників у цьому злочині є так само злочинною незалежно від того, свідомо чи за інтерес ви таке робите. Але ви - робите це за "інтерес". Тож, кров загиблих, майбутніх і нинішніх, через цей обстріл - і на ваших руках також.
інше діло - репортаж з місця, з конкретними координатами що і де роблять, з конкретного цеху
В Росії лишилося вже не так багато ракет і коштують вони чимало, і виготовлення їх теж не таке просте, особливо в умовах санкцій. Тож, вони досить ретельно добирають цілі для ураження. І надання їм інформації про такі цілі є злочином незалежно від того, зумисно це було зроблено, чи, буцім-то "випадково". А ваші намагання спробувати "прикрити й виправдати" фактичних співучасників у цьому злочині є так само злочинною незалежно від того, свідомо чи за інтерес аи таке робите.
А кранбалки на 20 тонн для снятия 15 тонной башни,можна вполне заменить соответствующим автокраном
Чого ще чекати від каналу, власники якого - Коломойський і Медведчук?