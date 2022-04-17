УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5051 відвідувач онлайн
Новини Війна
22 426 34
армія рф (16162) Бровари (275) обстріл (27070) Сапожко Ігор (16)

Мер Броварів Сапожко: війська РФ завдали ударів по низці інфраструктурних об'єктів у Броварській громаді. ВIДЕО

Сьогодні зранку війська РФ завдали кілька ударів по інфраструктурних об'єктах Броварської громади.

Про це повідомив у зверненні мер Броварів Ігор Сапожко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з самого ранку були попадання в низку інфраструктурних об'єктів в нашій громаді. Прошу зберігати спокій, можливі перебої з електроенергією та водопостачанням. Всі служби працюють в посиленому режимі", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштаби руйнувань у Богданівці та Великій Димерці на Київщині. ФОТОрепортаж

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+35
учора в Київі був удар по дарницькому протитанковому заводу?Післе того, як по каналу г+г кілька тому днів назад каломойши повідомили, що там иде ремонт бронетехніки - і прилетіло.Довго ще будем грать в ігри розказувати про заводи хто і коли привезе нам зброю і хизуватися по тв?
показати весь коментар
17.04.2022 09:47
+26
КБТЗ! А все інше правда, 1+1 або вороги або корисні ідіоти...
показати весь коментар
17.04.2022 10:03
+22
Я взагалі не можу зрозуміти як «журналістів» пускають на стратегічний об'єкт.
показати весь коментар
17.04.2022 09:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Раша має бути зруйнована. Ще у 2022.
показати весь коментар
17.04.2022 09:44 Відповісти
сказать легче чем сделать.
показати весь коментар
17.04.2022 10:22 Відповісти
так а в чем сложность? за 50 дней отбросили кацапов на 20 лет назад в развитии. еще месяц-два - и схлопывание всех ключевых отраслей кацапоэкономики
показати весь коментар
17.04.2022 17:41 Відповісти
Ворогам вірити не можна і миру від ворога чекати не потрібно. Вони відійшли, щоб здалеку убивати. Тримайтесь і бережіть себе
показати весь коментар
17.04.2022 09:45 Відповісти
учора в Київі був удар по дарницькому протитанковому заводу?Післе того, як по каналу г+г кілька тому днів назад каломойши повідомили, що там иде ремонт бронетехніки - і прилетіло.Довго ще будем грать в ігри розказувати про заводи хто і коли привезе нам зброю і хизуватися по тв?
показати весь коментар
17.04.2022 09:47 Відповісти
Дарницький протитанковий завод? А що там виготовляють - протитанки?))
показати весь коментар
17.04.2022 09:54 Відповісти
танко ремонтному и да журнашлюхи г плюс г во имя восхваления главкома который лично с армяшкой из 95й кварталь и юзиком захватывал с примененим приёмов карте в во время боя под оП танки котрые поволкли туда на ремонт
показати весь коментар
17.04.2022 09:58 Відповісти
КБТЗ! А все інше правда, 1+1 або вороги або корисні ідіоти...
показати весь коментар
17.04.2022 10:03 Відповісти
два в одному
показати весь коментар
17.04.2022 17:42 Відповісти
Київський бронетанковий завод
показати весь коментар
17.04.2022 10:06 Відповісти
Я взагалі не можу зрозуміти як «журналістів» пускають на стратегічний об'єкт.
показати весь коментар
17.04.2022 09:54 Відповісти
а в чем проблема - что, сложно узнать, где этот завод? он на Гугле виден.
показати весь коментар
17.04.2022 10:23 Відповісти
https://from-ua.com/news/625256-telekanal-11-navel-rossiiskie-rakety-na-kievskii-bronetankovyi-zavod-video.html Тут сюжет , репортаж про це , коли ж не відкривається беспосередньо, спробуйте через VPN , у мене чогось через проксі тільки відкривається....??
показати весь коментар
17.04.2022 10:06 Відповісти
Параноя??? https://ispn.kievcity.gov.ua/FullInfo/1214 - отримайте "надсекретну" інформацію з державного сайту, блін!!! Обережність обережністю, але й до повного маразму доходити не варто...
показати весь коментар
17.04.2022 10:06 Відповісти
Влучно ви підкреслили тупість цього дурника що розганяє це лайно, мов би журналісти винуваті що розсекретили військовий об"єкт.
показати весь коментар
17.04.2022 10:14 Відповісти
Так саме журналісти, й ті, хто їх зорганізував несуть безпосередню відповідальність за цей обстріл, за загибель конкретних людей. Кров тих людей на їхніх руках також.

одне діло загальна інформація про завод, котру неможливо перевірити - чи він взагалі працює, і що і в якому цеху роблять чи не роблять
інше діло - репортаж з місця, з фактично конкретними координатами що і де роблять, з конкретного цеху - це фактично "мітка", коригування для наведення ракет

В Росії лишилося вже не так багато ракет і коштують вони чимало, і виготовлення їх теж не таке просте, особливо в умовах санкцій. Тож, вони досить ретельно добирають цілі для ураження. І надання їм інформації про такі цілі є злочином незалежно від того, зумисно це було зроблено, чи, буцім-то "випадково". А ваші намагання спробувати "прикрити й виправдати" фактичних співучасників у цьому злочині є так само злочинною незалежно від того, свідомо чи за інтерес ви таке робите. Але ви - робите це за "інтерес". Тож, кров загиблих, майбутніх і нинішніх, через цей обстріл - і на ваших руках також.
показати весь коментар
17.04.2022 10:22 Відповісти
А як новопрорекламована кримінальна відповідальність за поширення подібної інформації. Чи вона знову діятиме вибірково??? Для журнашлюх з г + г - це не стосується...
показати весь коментар
17.04.2022 10:36 Відповісти
1+1 спрацювали навідниками. Чого ще чекати від каналу, власники якого - Коломойський і Медведчук?
показати весь коментар
17.04.2022 10:42 Відповісти
одне діло загальна інформація, котру неможливо перевірити.
інше діло - репортаж з місця, з конкретними координатами що і де роблять, з конкретного цеху

В Росії лишилося вже не так багато ракет і коштують вони чимало, і виготовлення їх теж не таке просте, особливо в умовах санкцій. Тож, вони досить ретельно добирають цілі для ураження. І надання їм інформації про такі цілі є злочином незалежно від того, зумисно це було зроблено, чи, буцім-то "випадково". А ваші намагання спробувати "прикрити й виправдати" фактичних співучасників у цьому злочині є так само злочинною незалежно від того, свідомо чи за інтерес аи таке робите.
показати весь коментар
17.04.2022 10:15 Відповісти
з того , що ви написали, однозначно видно, що на "фор- юа" не ходили, там "та сторона" на своїх закритих пабліках пише, що те що в кадрі побачили, що воно цінне, і однозначно вартує ракети , також вираховує місце і вказує місце, де все побачене знаходиться, куди саме потрібно нанести удар, в який цех і яке місце
показати весь коментар
17.04.2022 10:40 Відповісти
Сомневаюсь что танки ремонтируют до сих пор на профильных заводах. Второй месяц войны заканчивается. Если это так, то сам факт этого является эпик фэйлом.
показати весь коментар
17.04.2022 10:13 Відповісти
а где их ремонтировать? на фабрике мороженного?
показати весь коментар
17.04.2022 10:27 Відповісти
Да, конечно, фабрика мороженого с точки безопасности самое то. Для ремонта нужна лишь крьіша над головой и кран-балка, специалистьі сами подьедут, мелкие комплектующие привезут. І в одном месте не должно бьіть много ценной техники и предметов на некую критическую сумму. Страна воюет, еще долго будем воевать, годами , если не десятилетиями, все должно бьіть ФРАГМЕНТИРОВАНО. Мега-складьі под запрет!
показати весь коментар
17.04.2022 10:47 Відповісти
Любая автобаза или автобусный или троллейбусный парк имеет оборудование для ремонта техники-и если ремонт не связан с какими то гигантскими расточными или фрезерными работами-то вполне все можно отремонтировать.
А кранбалки на 20 тонн для снятия 15 тонной башни,можна вполне заменить соответствующим автокраном
показати весь коментар
17.04.2022 10:48 Відповісти
1+1 спрацювали навідниками.
Чого ще чекати від каналу, власники якого - Коломойський і Медведчук?
показати весь коментар
17.04.2022 10:39 Відповісти
Швидше б вже з'явилась зброя, щоб у відповідь обстрілювати міста тих *****!!!
показати весь коментар
17.04.2022 10:04 Відповісти
Зброя є, той же Белгород легко накрити, сенсу нема.
показати весь коментар
17.04.2022 10:23 Відповісти
то таке саме ліберальне гівно.за мір ва всьом мірє..і он музикант...чув його мурликання..до війни..таке саме безвольне .без чіткої позиції..
показати весь коментар
17.04.2022 10:19 Відповісти
сам ты говно.
показати весь коментар
17.04.2022 10:25 Відповісти
Може, птахофабрику..? Щоб не вирощували бойових курей..
показати весь коментар
17.04.2022 10:33 Відповісти
Нажаль, ніт.
показати весь коментар
17.04.2022 10:52 Відповісти
МЕНЬШЕ НАДО БЫЛО ВОРОВАТЬ, А СИСТЕМЫ ПРО ПОКУПАТЬ !!!
показати весь коментар
17.04.2022 17:02 Відповісти
 
 