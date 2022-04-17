Загальні втрати РФ від початку війни - близько 20,3 тис. осіб, 165 літаків, 146 гелікоптерів, 773 танки і 2 002 броньовані машини
Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 17 квітня втрати особового складу противника становлять близько 20,3 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.04 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 20300 осіб ліквідовано,
танків ‒ 773 од,
бойових броньованих машин ‒ 2002 од,
артилерійських систем – 376 од,
РСЗВ - 127 од,
засоби ППО - 66 од,
літаків – 165 од,
гелікоптерів – 146 од,
автомобільної техніки - 1471 од,
кораблі /катери - 8 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 148.
Спеціальна техніка - 27.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються.
Топ коментарі
+18 Грышка Распутный 2
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+11 Палиця Василь
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+9 Urs
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У мене все...
Але ж ці речі не викликають ненависті. Їх треба стерегтися, зупиняти, чинити опір, нищити ембріони чуми чи щурів. Та й усе.
Треба визнати, що ми помилялись, якщо сприймали росіян як братів, а російського солдата як людину, і перемкнути себе на сприйняття його як нелюда.
І вже не ненавидіти, а просто нищити, бо він сам обрав служити сатані й робить це із захватом, натхненням, садистичною насолодою.
Нищити для його ж користі - щоб менше встиг вчинити зла. отець Віктор Маринчак
...
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
нарізну, автоматичну та короткоствольну зброю
то втрат у орків булоб в 2 рази більше.
людьми булоб віджато бронетехніки в рази більше
не було б бучі, ірпіня, бородянки і маріуполя.
орки не їздилиб по крамницях і не грабували б їх.
орк не міг би просто зайти в будинок, вбити чоловіка, згвалтувати його дружину та доньку.
це все сталося через страх поліиків перед своїм народом.
тепер всім їм потрібно понести відповідальність, як мінімум за половину вбитих та закатованих українців
да, при цьому законі було б багато жертв, але серед ублюдків, гопоти та бандюків.
я так голосувала за Жоріна з Азову, а пройшов якийсь обісцяний слуга.
бо плебс вважав, що хуженєбудєт і хотьпаржом.
я тільки не розумію, як кацапи знаходять льотчиків, охочих сідати в свнкцпські літаки?