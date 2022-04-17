Загальні втрати РФ від початку війни - близько 20,3 тис. осіб, 165 літаків, 146 гелікоптерів, 773 танки і 2 002 броньовані машини

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 17 квітня втрати особового складу противника становлять близько 20,3 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 20300 осіб ліквідовано,

танків ‒ 773 од,

бойових броньованих машин ‒ 2002 од,

артилерійських систем – 376 од,

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РСЗВ - 127 од,

засоби ППО - 66 од,

літаків – 165 од,

гелікоптерів – 146 од,

автомобільної техніки - 1471 од,

кораблі /катери - 8 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 148.

Спеціальна техніка - 27.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.