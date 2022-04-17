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Новини Війна
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армія рф (16162) Генштаб ЗС (6059) ліквідація (3510) знищення (6541) втрати (4281)

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 20,3 тис. осіб, 165 літаків, 146 гелікоптерів, 773 танки і 2 002 броньовані машини

рф,армія,чернігівщина

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 17 квітня втрати особового складу противника становлять близько 20,3 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 20300 осіб ліквідовано,

танків ‒ 773 од,

бойових броньованих машин ‒ 2002 од,

артилерійських систем – 376 од,

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РСЗВ - 127 од,

засоби ППО - 66 од,

літаків – 165 од,

гелікоптерів – 146 од,

автомобільної техніки - 1471 од,

кораблі /катери - 8 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 148.

Спеціальна техніка - 27.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 20,3 тис. осіб, 165 літаків, 146 гелікоптерів, 773 танки і 2 002 броньовані машини 01

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Топ коментарі
+18
Чорнобаївка/коцапи - 16:0.
У мене все...
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17.04.2022 09:55
+11
смерть кацапським фашистам!
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17.04.2022 09:45
+9
офігенні в нас дівчата
https://twitter.com/i/status/1515386378275667985
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17.04.2022 09:54
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смерть кацапським фашистам!
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17.04.2022 09:45 Відповісти
офігенні в нас дівчата
https://twitter.com/i/status/1515386378275667985
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17.04.2022 09:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_QRQ11ZBX5A
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17.04.2022 09:55 Відповісти
Чорнобаївка/коцапи - 16:0.
У мене все...
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17.04.2022 09:55 Відповісти
За добу 200 дохлих кацапів. Респект ЗСУ!
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17.04.2022 09:56 Відповісти
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17.04.2022 11:04 Відповісти
Справжній ворог нагадує те, в чому нема нічого людського - землетрус, цунамі, сарану, чуму, вірусну інфекцію.

Але ж ці речі не викликають ненависті. Їх треба стерегтися, зупиняти, чинити опір, нищити ембріони чуми чи щурів. Та й усе.

Треба визнати, що ми помилялись, якщо сприймали росіян як братів, а російського солдата як людину, і перемкнути себе на сприйняття його як нелюда.

І вже не ненавидіти, а просто нищити, бо він сам обрав служити сатані й робить це із захватом, натхненням, садистичною насолодою.

Нищити для його ж користі - щоб менше встиг вчинити зла. отець Віктор Маринчак
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17.04.2022 09:56 Відповісти
Краби зїли
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17.04.2022 09:59 Відповісти
Уже пора бы было засчитать +500 в общую копилку
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17.04.2022 18:45 Відповісти
Тримаймося браття українці. Ми переможемо.
...
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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17.04.2022 09:57 Відповісти
https://www.ukr.net/news/details/zaporizhzhya/90882150.html https://www.ukr.net/news/details/zaporizhzhya/90882150.html


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17.04.2022 14:54 Відповісти
Похоронка в каждый дом, такой итог рабсеяне вашей бессмысленной озверелой войны. Вы фашисты, нацисты, насильники, мародеры, военные преступники и будете осуждены за преступления против человечества.
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17.04.2022 09:59 Відповісти
я так розумію що орки з "москви" ще не враховані
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17.04.2022 09:59 Відповісти
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17.04.2022 10:01 Відповісти
количество погибших в авганестане за десять лет 19 тыс военнослужащих. при том что там были основная масса срочников необстрелянных пацанов.
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17.04.2022 10:08 Відповісти
А звідки тоді можна було взяти обстріляних?
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17.04.2022 10:19 Відповісти
Прося, в Афганистане, Афган крда.
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17.04.2022 18:41 Відповісти
як би наші засрані політики та депутати на протязі 30 років не блокували законопроєкти про
нарізну, автоматичну та короткоствольну зброю
то втрат у орків булоб в 2 рази більше.
людьми булоб віджато бронетехніки в рази більше
не було б бучі, ірпіня, бородянки і маріуполя.
орки не їздилиб по крамницях і не грабували б їх.
орк не міг би просто зайти в будинок, вбити чоловіка, згвалтувати його дружину та доньку.
це все сталося через страх поліиків перед своїм народом.
тепер всім їм потрібно понести відповідальність, як мінімум за половину вбитих та закатованих українців
да, при цьому законі було б багато жертв, але серед ублюдків, гопоти та бандюків.
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17.04.2022 10:05 Відповісти
цих депутатів вибирали ви. ви голосували за них.
я так голосувала за Жоріна з Азову, а пройшов якийсь обісцяний слуга.
бо плебс вважав, що хуженєбудєт і хотьпаржом.
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17.04.2022 10:10 Відповісти
які прекрасні, чудові цифри)
я тільки не розумію, як кацапи знаходять льотчиків, охочих сідати в свнкцпські літаки?
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17.04.2022 10:06 Відповісти
Якщо приблизно втрати 20300 осіб вбитими, то при співвідношенні 1 к 3, поранених повинно бути не менш 60000. Усього втрати - приблизно 80 тис. Цікаво, у тих поранених, що мають цілі руки, ноги та яйця, ще є бажання повернутися до України?
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17.04.2022 10:07 Відповісти
Горіти кацапам і на землі і в Пеклі!
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17.04.2022 10:08 Відповісти
Авиацию Россия теряет стремительно да и остальную технику. А военные заводы из-за санкций остановились. Там только ремонт могут делать а выпускать им нужны комплектующие которые есть в странах ЕС. И денег меньше теперь в России не сможет быстро купить где-то или наладить свое производство по выпуску военной продукции.
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17.04.2022 10:11 Відповісти
Денег у них не меньше,а больше,чем в прошлом году,просто купить ничего ПОКА не могут из-за технологических санкций.
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17.04.2022 10:42 Відповісти
Уже скоро и фантазия станет реальностью
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17.04.2022 10:22 Відповісти
А морячков з "Мацкви"не счетают!?
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17.04.2022 10:33 Відповісти
по оккупированному Севастополю водят матросов, якобы спасенных с крейсера. Традиционный мхтамнет наоборот
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17.04.2022 10:46 Відповісти
Я понимаю Ваш праведный гнев. Но Вы не учитываете сколько орков решилось рук и ног, сколько передохло в госпиталях, и сколько сгинули без вести. Так что тысяч сто вот реальные потери московитов
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17.04.2022 10:49 Відповісти
Еще одна пригожинская курица раскудахталась, советі раздает
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17.04.2022 10:56 Відповісти
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17.04.2022 10:52 Відповісти
Надо писать не сколько уничтожили, а сколько осталось уничтожить и если они пополняются то писать цифры новые сколько осталось уничтожить.
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17.04.2022 11:31 Відповісти
До статистики не надійшли 500 кацарилих моряків з корита "москва".
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17.04.2022 11:51 Відповісти
Интересно, в эти 20300 входят те, от кого осталась горсточка пепла после детонации боекомплекта танка, бмп и т.д.?
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17.04.2022 11:52 Відповісти
Доповню, чи враховується трофейна техніка, яка працює на нашу армію? Полонені? Поховані на рашостані? Чи тільки обліковуються фізично в наших моргах?
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17.04.2022 16:34 Відповісти
 
 