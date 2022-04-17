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армія рф (16162) Велика Британія (5333)

Росія зміщує фокус на схід України, але її кінцева мета не змінилася, - Міноборони Британії

рф

Армія Росії перекидає техніку під Харків та Сєверодонецьк, планує наступати на сході, але її кінцеві цілі незмінні – змусити Україну відмовитися від євроатлантичної орієнтації.

Такі дані британської розвідки повідомляє Міноборони Великобританії у Twitter, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За даними британських розвідників, російські війська продовжують перекидати допоміжну та бойову техніку з Білорусі на схід України, зокрема у місця неподалік Харкова та Сєвєродонецька.

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Паралельно російська артилерія продовжує бити по українських позиціях на сході, де армія РФ планує відновити наступ.

"Хоча оперативний фокус Росії змістився на схід України, кінцева мета РФ залишається незмінною. Вона прагне змусити Україну відмовитися від євроатлантичної орієнтації та затвердити своє регіональне панування", – йдеться у повідомленні.

Росія зміщує фокус на схід України, але її кінцева мета не змінилася, - Міноборони Британії 01

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Топ коментарі
+11
Кінцева мета давно незмінна. Ліквідація рф.
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17.04.2022 10:07
+10
росия вслед за кораблем и своей целью может идти на.уй!
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17.04.2022 10:10
+5
Око відіт-да зуб нє ймьот,да лапотнікі...
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17.04.2022 10:11
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Кінцева мета давно незмінна. Ліквідація рф.
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17.04.2022 10:07 Відповісти
росия вслед за кораблем и своей целью может идти на.уй!
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17.04.2022 10:10 Відповісти
Око відіт-да зуб нє ймьот,да лапотнікі...
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17.04.2022 10:11 Відповісти
рашистська окупація,протів суверенної держави Україна ,була розпочата у 1918 році,вона не закінчилася по сьогоднішній день, і це має бути визнано на державному рівні.
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17.04.2022 10:14 Відповісти
Позволю себе Вас поправить. Начало всего этого далеко во глубине веков. Началось, как минимум с похода моего тёзки Боголюбского на Киев. 1169-й год. Потом был 1240-й. Облога Киева ордой Батыя. Не знаю как там было на самом деле, но официальная версия истории трещит по швам. Навала пришла с востока, как и сейчас... Не знаю роль Сашки Невского в этом походе, но его тесное сотрудничество с Золотой Ордой - факт. И причисление Сашки к лику "православных" святых, весьма и весьма красноречиво... Год 1654-й. То, что официальная история, написанная в Москве, называет "воссоединением" Украины (которой не было, версии москвы) и России. Череда войн козаков с москалями, закончившаяся окончательной ликвидацией Сечи и Гетьманщины при Екатерине... Год 1918-й. Поход, уже "рабоче-крестьянской" армии на Киев... Без малого, тысячу лет, оккупация наших земель предпринимается под разными именами - Орда, Московия, Империя, Союз, теперь, Федерация...
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17.04.2022 11:11 Відповісти
Кацапи сплять і бачать рабство України і своє панування над Руссю, копають глибоку яму, але дуже помиляються, в ту яму вони потраплять самі, бо нам немає куди відступати, в нас немає іншої України і ми будемо битися. Ми тут, на нашій землі, знищимо імперію зла. Крім підготовки до вирішальної битви, депутати Верховної Ради мають допомогти армії і прийняти закон на знищення відкритого терористичного, ФСБешного-пропагандистського осередку в тилу - Української Православної Церкви, яка є філіалом РПЦ.
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17.04.2022 10:15 Відповісти
мне кажется...что у них уже нет конкретной цели... хочется хоть один крупный город взять, чтоб было о чем прокричать в говносми...
интересно... военные (ну какие-то ))) уже начали готовиться к параду пабеды??? маршировать-репепетировать?))) красить технику (ну хоть какую-то))) отмывать мавзолей (хорошо бы для кое-кого нового)))
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17.04.2022 10:16 Відповісти
Почали, буде ноу хау, замість прольоту літаків, проходження піших екипажів літаків.
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17.04.2022 10:25 Відповісти
Командування ЗС РФ не поспішає починати «вирішальну битву за Донбас». Бо, банально їм сцикотно.
Втрати від неї будуть для рашистів занадто великі. Через ці втрати вони будуть вже не взмозі утримати захоплені території.
https://sprotyv.info/analitica/dilemma-rossijskogo-komandovaniya-poteri-vs-rf-v-bitve-za-donbass-obezoruzhat-armiyu/?fbclid=IwAR32kCdNG0dWNBnPeLd2AsoWMyZNeGbAW3-OL2DJmGPQu8a_4rBYKhDzcX4
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17.04.2022 10:16 Відповісти
Ну то надайте Украiнi ракети,щоб швиденько закiнчiти з )(уйлоцапiею.
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17.04.2022 10:18 Відповісти
Ой, слушайте, не начинайте. Я даже против проведения референдум по этому вопросу сейчас. Нужно уметь планировать не на день и не на год вперед.
Россия - не вечна. Потому шаги должны быть следующие, исходя из ситуации на сегодня:
1. подписать "мирный договор", пусть парламент проголосует и внесет в Конституцию отказ от вступления в НАТО.
единственное - не признавать независимость Лугандона и Крыма, каким-то образом пусть это вопрос не будет нигде прописан.
2. Укрепляем армию.
3. Ждем или активно способствуем смерти Пуйла.
4. Делаем все возможное чтобы зачистить фланги - нам нужны свободные и демократические Молдова без Приднестровья, Беларусь без Луки.
5. Активно вместе с союзниками расшатываем ситуацию на Кавказе, в Сибири и т.д. САНКЦИИ не должны ослабляться!
6. После смерти Пуйла дожидаемся удобного момента и проводим зачистку Донбасса. И ВОТ ЗДЕСЬ ПРОВОДИМ ВСЕУКРАИНСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ. ВСЕ- В НАТО!
7. не забываем про Крым. Опираться там можно только на крымских татар, потому их активно надо поддерживать и плодить.
Последний, 7-й пункт самый сложный и маловероятно его осуществить из-за пропаганды москалей, которые в Украине раздувают ксенофобию в отношении татар. а ведь только крымские татары помогут нам вернуть Крым.
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17.04.2022 10:19 Відповісти
Починайте плодити татар.
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17.04.2022 10:28 Відповісти
брєд. відмова від нато , це те ,що кацапи подадуть як свою перемогу. і нова війна протягом 5 років
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17.04.2022 10:30 Відповісти
Щодо порівняння націй з цим до Гітлера прямуйте, а щодо мирної угоди з москалями то вже були підписані багато угод і вони всі їх похерили. Українцям варто перестати танцювати на граблях мирних угод з мордором, бо так можна себе і знищити. А про українців в окупації я так розумію вам немає чого сказати. Чи вони для вас, як і для клоуна вже списаний матеріал, якось там перетопчуться тре швиденько кошти на відбудову України пилити, бо практично вже два місяці все мимо рученят пропливає. Вже час до великого крадівництва повертатися?
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17.04.2022 11:03 Відповісти
Пункт первый - всё , дальше можно не читать . Отсосать не хочешь ?
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17.04.2022 10:33 Відповісти
нет, и пожалуйста, не надо делиться своим опытом-мне неинтересно мнение инфузорий.
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17.04.2022 10:39 Відповісти
Особенно прикольнуло про татар.
Может ещё Турции отдать Крым сразу?
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17.04.2022 10:38 Відповісти
чем больше таких умственно отсталых как ты, Сирожа, будут думать так же - тем меньше у Украины шансов вернуть Крым.

мне одно любопытно - все тупорылые комментаторы реально украинцы иди тролли (как я надеюсь).
Увы, я так и предсказывал - российская пропаганда хорошо уже в мозги украинцам засела. Не видать нам Крыма с таким количеством зомбированных москалями, эх, не видать...
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17.04.2022 10:41 Відповісти
Иди за росийским кораблем с такими предложениями. Отдай жену и детей бурятам и кадыровцам на время а сам вынашивай годами план как ты им отомстишь через 50 лет
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17.04.2022 10:41 Відповісти
Слыш сепар, иди нах. А лучше пускай тобой займется СБУ. Какой референдум ты предлогаешь провести на окупированных территориях после того как всех украинцев окупанты убили или вывезли а за 8 лет войны там завезено миллионы орков а дети украинцев которым 8 лет промывали мозги уже стали прокацапленными до костей.
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17.04.2022 10:46 Відповісти
У Вас пане тирчать вуха арахамії і подоляка і хвіст єрмака, які вже домовилися здати інтереси України, щоб ми не змогли відірватися від московії. Ніякої відмови від НАТО, бо тільки НАТО нас врятує від психічно-хворого маніяка і терориста московії. Це наша справа, а не справа сусіда втручатися в наші внутрішні справи. Армію ми укріпляли 5 років з 2014 і по 2019, а далі молоді і перспективні кіношні голобородьки все витрачали на дороги. Яка впевненість, що наступний президент разом із нарідом будуть кошти витрачати, наприклад на мільярдні ліси? Здохне пуйло чи ні, немає різниці, там всі 99% психічно-хворі і шовіністи і їх такі самі погляди і дії, як у пуйла. Пока будете підчищати Молдову і Білорусь, то може з'явитися Угорщина і ще якесь непорозуміння, бо московити також працюють над цим питанням. А як розшатувати ситуацію на московії спанкціями, як вони будуть зняті після підписання миру? Самий цікавий шостий пункт - чекаємо смерті Пуйла. Дивіться написане мною вишще - там 99% пуйли. І підписання такого договору тільки зв'яже руки нам, а московія його ніколи не буде виконувати. Так, що пан написав муйню.
Потрібно:
1.все робити, щоб перемогти ворога на полі бою, укріплювати армію і економіку.
2.Укріплювати і розширюватьи коаліцію по введеню санкцій проти ворога і допомоги озброєнням і грошима.
3.Запустити програму по виготовленню ракетних комплексів "Нептун", "Грім 2", "Вільки", САУ "Богдана" "Верба" та інші.
4.Підготувати всі документи для вступу в ЄС;
5.Виконати домашнє завдання для вступу в НАТО.
6.Розпочати і виграти справи проти московії, за напад і веденння війни;
7.Заборонити в Україні УПЦ - Українську Православну Церкву Московського Патріархату точно так, як ОПЗЖ і компартію, ячкі запаскудили мізки величній нації і роблять з нис манкрутів.
8.Зібрати всі докази в міжнародний суд на військових злочинців, заручитися підтримкою США, Англії, ЄС, Канади, Японії, Австрії, Нової Зеландії.
9. Стягнути гроші з ворога за нанесені збитки для відновлення економіки.
10. Вступити в НАТО і дати дулю Московії і забути за неї назавжди.
11.Перейти на українську мову не тільки в державних структурах, а і в биту, культурі. Організувати виготовлення українського кіно, книги, пісню. Вигнати з Україні різні кацапськомовні "95 квартали", "свати" шифирів, лисих, тамбовських вовків у тамбов.
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17.04.2022 14:21 Відповісти
довгенько цього белякова тут на сайті не бачив...
Появилося чмо провокаторне.
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17.04.2022 15:04 Відповісти
їх мета - щоб нас не було.
але так не вийде.
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17.04.2022 10:21 Відповісти
 
 