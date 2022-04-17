Росія зміщує фокус на схід України, але її кінцева мета не змінилася, - Міноборони Британії
Армія Росії перекидає техніку під Харків та Сєверодонецьк, планує наступати на сході, але її кінцеві цілі незмінні – змусити Україну відмовитися від євроатлантичної орієнтації.
Такі дані британської розвідки повідомляє Міноборони Великобританії у Twitter, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За даними британських розвідників, російські війська продовжують перекидати допоміжну та бойову техніку з Білорусі на схід України, зокрема у місця неподалік Харкова та Сєвєродонецька.
Паралельно російська артилерія продовжує бити по українських позиціях на сході, де армія РФ планує відновити наступ.
"Хоча оперативний фокус Росії змістився на схід України, кінцева мета РФ залишається незмінною. Вона прагне змусити Україну відмовитися від євроатлантичної орієнтації та затвердити своє регіональне панування", – йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
интересно... военные (ну какие-то ))) уже начали готовиться к параду пабеды??? маршировать-репепетировать?))) красить технику (ну хоть какую-то))) отмывать мавзолей (хорошо бы для кое-кого нового)))
Втрати від неї будуть для рашистів занадто великі. Через ці втрати вони будуть вже не взмозі утримати захоплені території.
https://sprotyv.info/analitica/dilemma-rossijskogo-komandovaniya-poteri-vs-rf-v-bitve-za-donbass-obezoruzhat-armiyu/?fbclid=IwAR32kCdNG0dWNBnPeLd2AsoWMyZNeGbAW3-OL2DJmGPQu8a_4rBYKhDzcX4
Россия - не вечна. Потому шаги должны быть следующие, исходя из ситуации на сегодня:
1. подписать "мирный договор", пусть парламент проголосует и внесет в Конституцию отказ от вступления в НАТО.
единственное - не признавать независимость Лугандона и Крыма, каким-то образом пусть это вопрос не будет нигде прописан.
2. Укрепляем армию.
3. Ждем или активно способствуем смерти Пуйла.
4. Делаем все возможное чтобы зачистить фланги - нам нужны свободные и демократические Молдова без Приднестровья, Беларусь без Луки.
5. Активно вместе с союзниками расшатываем ситуацию на Кавказе, в Сибири и т.д. САНКЦИИ не должны ослабляться!
6. После смерти Пуйла дожидаемся удобного момента и проводим зачистку Донбасса. И ВОТ ЗДЕСЬ ПРОВОДИМ ВСЕУКРАИНСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ. ВСЕ- В НАТО!
7. не забываем про Крым. Опираться там можно только на крымских татар, потому их активно надо поддерживать и плодить.
Последний, 7-й пункт самый сложный и маловероятно его осуществить из-за пропаганды москалей, которые в Украине раздувают ксенофобию в отношении татар. а ведь только крымские татары помогут нам вернуть Крым.
Может ещё Турции отдать Крым сразу?
мне одно любопытно - все тупорылые комментаторы реально украинцы иди тролли (как я надеюсь).
Увы, я так и предсказывал - российская пропаганда хорошо уже в мозги украинцам засела. Не видать нам Крыма с таким количеством зомбированных москалями, эх, не видать...
Потрібно:
1.все робити, щоб перемогти ворога на полі бою, укріплювати армію і економіку.
2.Укріплювати і розширюватьи коаліцію по введеню санкцій проти ворога і допомоги озброєнням і грошима.
3.Запустити програму по виготовленню ракетних комплексів "Нептун", "Грім 2", "Вільки", САУ "Богдана" "Верба" та інші.
4.Підготувати всі документи для вступу в ЄС;
5.Виконати домашнє завдання для вступу в НАТО.
6.Розпочати і виграти справи проти московії, за напад і веденння війни;
7.Заборонити в Україні УПЦ - Українську Православну Церкву Московського Патріархату точно так, як ОПЗЖ і компартію, ячкі запаскудили мізки величній нації і роблять з нис манкрутів.
8.Зібрати всі докази в міжнародний суд на військових злочинців, заручитися підтримкою США, Англії, ЄС, Канади, Японії, Австрії, Нової Зеландії.
9. Стягнути гроші з ворога за нанесені збитки для відновлення економіки.
10. Вступити в НАТО і дати дулю Московії і забути за неї назавжди.
11.Перейти на українську мову не тільки в державних структурах, а і в биту, культурі. Організувати виготовлення українського кіно, книги, пісню. Вигнати з Україні різні кацапськомовні "95 квартали", "свати" шифирів, лисих, тамбовських вовків у тамбов.
Появилося чмо провокаторне.
але так не вийде.