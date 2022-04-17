Росія зміщує фокус на схід України, але її кінцева мета не змінилася, - Міноборони Британії

Армія Росії перекидає техніку під Харків та Сєверодонецьк, планує наступати на сході, але її кінцеві цілі незмінні – змусити Україну відмовитися від євроатлантичної орієнтації.

Такі дані британської розвідки повідомляє Міноборони Великобританії у Twitter, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За даними британських розвідників, російські війська продовжують перекидати допоміжну та бойову техніку з Білорусі на схід України, зокрема у місця неподалік Харкова та Сєвєродонецька.

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Паралельно російська артилерія продовжує бити по українських позиціях на сході, де армія РФ планує відновити наступ.

"Хоча оперативний фокус Росії змістився на схід України, кінцева мета РФ залишається незмінною. Вона прагне змусити Україну відмовитися від євроатлантичної орієнтації та затвердити своє регіональне панування", – йдеться у повідомленні.