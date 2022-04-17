Потрібно збільшити постачання зброї в Україну, щоб запобігти глобальному голоду, - німецький міністр

Росія цілеспрямовано атакує сільське господарство в Україні, тому потрібно збільшити постачання зброї в Україну, щоб запобігти глобальному голоду.

Про це заявив міністра з питань сільського господарства Німеччини Джем Оздемір газетам медіагрупи Funke, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

"Ми отримуємо тривожні новини з України, де російські війська, очевидно, також навмисно руйнують сільськогосподарську інфраструктуру та ланцюжки поставок", - заявив Оздемір.

Він попередив, що це може вплинути на показники українського сільського господарства і, отже, на світові поставки.

"Війна Росії проти України все дедалі обертається атакою на міжнародне співтовариство", - заявив політик від партії "Зелених".

Стратегія президента Росії Володимира Путіна полягає в тому, щоб "розпалювати конфлікти, а для цього він збільшує голод", тому міністр наполягає на збільшенні постачання зброї в Україну, щоб запобігти глобальному голоду.

Важливо, "щоб Захід підтримав Україну додатковою, більш ефективною зброєю - і Німеччина не має бути звільнена від цього", - наголосив міністр.

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