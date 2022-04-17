Потрібно збільшити постачання зброї в Україну, щоб запобігти глобальному голоду, - німецький міністр
Росія цілеспрямовано атакує сільське господарство в Україні, тому потрібно збільшити постачання зброї в Україну, щоб запобігти глобальному голоду.
Про це заявив міністра з питань сільського господарства Німеччини Джем Оздемір газетам медіагрупи Funke, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.
"Ми отримуємо тривожні новини з України, де російські війська, очевидно, також навмисно руйнують сільськогосподарську інфраструктуру та ланцюжки поставок", - заявив Оздемір.
Він попередив, що це може вплинути на показники українського сільського господарства і, отже, на світові поставки.
"Війна Росії проти України все дедалі обертається атакою на міжнародне співтовариство", - заявив політик від партії "Зелених".
Стратегія президента Росії Володимира Путіна полягає в тому, щоб "розпалювати конфлікти, а для цього він збільшує голод", тому міністр наполягає на збільшенні постачання зброї в Україну, щоб запобігти глобальному голоду.
Важливо, "щоб Захід підтримав Україну додатковою, більш ефективною зброєю - і Німеччина не має бути звільнена від цього", - наголосив міністр.
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Меньше будет орков - меньше будет "ртов"...
Менше дивися пропогандонів, будеш менше нести чухні
О каком пудинге может идти речь,
Если ты ещё не доел мяса!"
Слова учителя из песни "Anoter brick in the wall" группы Пинк Флойд.
https://youtu.be/HWd60ndbkeY
але про зброю правильно каже, давайте.
Німцям тільки так і буде зрозуміло
Щодо вскукареків подоляківських ботів про те, що Германія не дая нам зброю.
Я Панцерфауст вчора в руках тримав, MG-3 вже, юо ті три штуки бачив, а нмецькі каски були у військах та теробороні ще місяць тому.
Отже Германія ВЖЕ зробила для України більше, ніж більшість Слуг народу.
Стратегия президента России Владимира Путина состоит в том, чтобы "разжигать конфликты, а для этого он увеличивает голод", поэтому министр настаивает на увеличении поставок оружия в Украину, чтобы предотвратить глобальный голод".
Писец, какие глубокие мысли и выводы роятся в голове этого министра!
То есть когда Украина отстаивать общие интересы, свою независимость и является фортпостом Европы от вторжения ордынцев - это недостаточно веские причины для поставки вооружения.
А когда появляется угроза голода в Африке и Азии - это всё, Европу ждёт нашествие беженцев из тех регионов, и приходится чесать репу, что с этим делать.
Хотя один выход есть - их можно кормить газом и поить нефтью. Заодно предоставится возможность посмотреть, насколько сыты они ими будут.