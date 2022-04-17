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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Німеччина (7090) голод (117) зброя (7278)

Потрібно збільшити постачання зброї в Україну, щоб запобігти глобальному голоду, - німецький міністр

голод

Росія цілеспрямовано атакує сільське господарство в Україні, тому потрібно збільшити постачання зброї в Україну, щоб запобігти глобальному голоду.

Про це заявив міністра з питань сільського господарства Німеччини Джем Оздемір газетам медіагрупи Funke, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

"Ми отримуємо тривожні новини з України, де російські війська, очевидно, також навмисно руйнують сільськогосподарську інфраструктуру та ланцюжки поставок", - заявив Оздемір.

Він попередив, що це може вплинути на показники українського сільського господарства і, отже, на світові поставки.

"Війна Росії проти України все дедалі обертається атакою на міжнародне співтовариство", - заявив політик від партії "Зелених".

Стратегія президента Росії Володимира Путіна полягає в тому, щоб "розпалювати конфлікти, а для цього він збільшує голод", тому міністр наполягає на збільшенні постачання зброї в Україну, щоб запобігти глобальному голоду.

Важливо, "щоб Захід підтримав Україну додатковою, більш ефективною зброєю - і Німеччина не має бути звільнена від цього", - наголосив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканцям оточених росіянами українських міст загрожує голодна смерть, - ООН

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Топ коментарі
+21
начали подозревать, шо остаются без второго и компота ))
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17.04.2022 10:14
+21
Захід і без шантажу допомагає.
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17.04.2022 10:17
+17
Наконец-то запад и остальной мир нашли вескую причину для того чтобы с утроенной энергией поставлять Украине летальное и прочее оружие, заодно и опробовать его эффективность на орках в реальных условиях..
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17.04.2022 10:29
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И это логично!
Меньше будет орков - меньше будет "ртов"...
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17.04.2022 10:14 Відповісти
начали подозревать, шо остаются без второго и компота ))
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17.04.2022 10:14 Відповісти
Наконец-то запад и остальной мир нашли вескую причину для того чтобы с утроенной энергией поставлять Украине летальное и прочее оружие, заодно и опробовать его эффективность на орках в реальных условиях..
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17.04.2022 10:29 Відповісти
Украину хотят видеть железным кулаком который ****** *********👊💥
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17.04.2022 10:48 Відповісти
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17.04.2022 11:23 Відповісти
Захід став постачати зброю ще до війни, що і стало однією з причин провалу кацапів.
Менше дивися пропогандонів, будеш менше нести чухні
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17.04.2022 12:39 Відповісти
"Не съешь мясо, тогда не дам никакого пудинга!
О каком пудинге может идти речь,
Если ты ещё не доел мяса!"

Слова учителя из песни "Anoter brick in the wall" группы Пинк Флойд.
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17.04.2022 10:31 Відповісти
"А кусять хотеця, да?"
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17.04.2022 12:33 Відповісти
Я б на месте правительства зерно только на оружие менял - самолёты, танки, дроны и т.д. Хотите избежать голода, помогите нам победить.
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17.04.2022 10:15 Відповісти
Захід і без шантажу допомагає.
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17.04.2022 10:17 Відповісти
Країни ЄС та США з Канадою самі цілком забеспечують себе продовольством, голод загрожує Африці й Близькому Сходу. Яку зброю ти хочеш отримати від останніх?
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17.04.2022 10:20 Відповісти
Забезпечують звісно, але без українських круп і меду, ціна на своє буде вища. Точніше вже подорожчало, як каже мій німецький друг
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17.04.2022 10:28 Відповісти
Подтверждаю.
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17.04.2022 12:15 Відповісти
Ошибаешься. что Европа сама себя прокормит. Уже масло растительное в Греции подскочило с 1.50 до 3.80. Мука с 0.80 до 1 80
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17.04.2022 10:30 Відповісти
Зростання цін не означає відсутність продовольства в Європі, якій ніщо не загрожує.
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17.04.2022 13:36 Відповісти
Сто років тому ЗУНР так і робила- нафту з Карпат міняла тільки на зброю з Чехословаччини
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17.04.2022 10:29 Відповісти
Не можу не погодитись. Уйло хоче бути властителем світу. Енергоресурси, їжа. Тому, його не цікавлять міста, йому потрібна українська земля і певна кількість рабів, для її обробки.
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17.04.2022 10:15 Відповісти
Рабы пуйлу тоже не нужны. Нарасие есть только один критерий успешности царя - прирост территории. Главная гордость, о которой талдычат в школах - самая большая в мире территория. Поэтому пуйлу так важны территориальные приобретения. Он может заморить полраисе голодом, но если Крым останется в составе россии - пусть никто в мире этого не признает - на него будут молиться, как на сталина. Если потеряет Крым - будет для россиянцев худшим правителем в истории. Он не просто это понимает - он сам по-другому думать не умеет.
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17.04.2022 11:53 Відповісти
ось що дефіцит *хрючєва* у підпорядкованих тобі Африках Азіях робить з Європейцями, вони буквально прозрівають! просто зцілюється *кретинізм* на очках, якесь ДИВО! українців то не дуже шкода, а ось всіляких бабізян і аладинів так...
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17.04.2022 10:16 Відповісти
Они бояться ,что чернож...опые полезут с Африки миллионами в европу-так что ничего личного,просто бизнес-как говорят протестанты
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17.04.2022 10:34 Відповісти
голод в Африці та Азії призведе до потоку біженців і ймовірно початку там воєн за їжу, що збільшить цей потік. Європі цього не потрібно, а х-ло саме цього і домагається. зруйнувати світовий устрій в надії, що лапоть мордора вилізе на вершину. Схоже, що він дійсно рухається по сценарію казки "золота рибка". І кінець казки все ближче.
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17.04.2022 10:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ELoHUK2UE7k
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17.04.2022 10:16 Відповісти
красивое: рашистов "Вербой" накрыли:
https://youtu.be/HWd60ndbkeY
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17.04.2022 10:17 Відповісти
железная логика! немецкая!
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17.04.2022 10:17 Відповісти
рашистської нафти в рот не покладеш і газом не не занюхаєш.
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17.04.2022 10:17 Відповісти
То что гибнут люди в Украине как то не заставлялр ускориться. Или заставляло но не так..
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17.04.2022 10:17 Відповісти
зі Святом вас ! СЛАВА УКРАЇНІ !!!!
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17.04.2022 10:21 Відповісти
Как бы и заставляет, но только на хлеб и воду..Слишком всё медлительно.., как-бы не оказалось не ко времени
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17.04.2022 10:23 Відповісти
ага, нічим стане годувати ліниву гопницьку Еритрею і Сомалі.
але про зброю правильно каже, давайте.
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17.04.2022 10:24 Відповісти
Мій друг з Німеччини вже місяць тому відчув на собі дефіцит мучних виробів, круп, і олії. Це він ще про мед не знає. Навіть не здорожчання а дефіцит. А прямо зараз казав що закупив туалетного паперу бо все дорожчає і зникає з полиць.
Німцям тільки так і буде зрозуміло
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17.04.2022 10:26 Відповісти
В болгарии все спокойно и обычно❗С чего бы в Германии перебои начались❓
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17.04.2022 10:52 Відповісти
@Rooftop564

Щодо вскукареків подоляківських ботів про те, що Германія не дая нам зброю.

Я Панцерфауст вчора в руках тримав, MG-3 вже, юо ті три штуки бачив, а нмецькі каски були у військах та теробороні ще місяць тому.

Отже Германія ВЖЕ зробила для України більше, ніж більшість Слуг народу.
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17.04.2022 10:27 Відповісти
-Гут,гут Оздемір!
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17.04.2022 10:29 Відповісти
Недавно 1+1 решили снять сюжет о бронетанковом заводе, где ремонтировали трофейную российскую технику, в частности БМП-3 и танки Т-72Б3. По этому видео довольно легко было вычислить местоположение цеха и в телеграм-каналах русни появилась такая информация. Через некоторое время на завод прилетели орочьи ракеты, в результате чего здание было повреждено, много погибших.
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17.04.2022 10:30 Відповісти
Треба зброя свинособак загнати в будку і відвести погорозу Третьої світової.
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17.04.2022 10:31 Відповісти
Х***ло с помощью крымского канала будет в очередной раз пытаться снять с окупированного крыма санкции. Сейчас когда вопреки заверениям наших властей что *такога не может быть* в крым пошла днепровская вода и там начали засевать поля массово зерновыми. На росийских ресурсах уже проскакивают высказывания что ето все неспроста а кремль готовит предложение в ООН о якобы поставках зерновых из крыма в голодающие страны. Для етого нужно снять с крыма некоторые санкции
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17.04.2022 10:35 Відповісти
Ху яку им, а не снятие сануций🖕❗
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17.04.2022 10:54 Відповісти
німці, будь ласка, слухайте цю розумну людину!
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17.04.2022 10:42 Відповісти
Ну так шевеліть "булками".
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17.04.2022 10:44 Відповісти
В Еспанії продукти виросли. Соняшникова олія пропала. Мука стала дорожча вдвічі.
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17.04.2022 10:47 Відповісти
Матка! Яйко, млеко, курка-сало? Партисанен!?
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17.04.2022 10:48 Відповісти
Нарешті розумні думки.
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17.04.2022 10:51 Відповісти
"Война России против Украины все больше оборачивается атакой на международное сообщество", - заявил политик от партии "Зеленых".
Стратегия президента России Владимира Путина состоит в том, чтобы "разжигать конфликты, а для этого он увеличивает голод", поэтому министр настаивает на увеличении поставок оружия в Украину, чтобы предотвратить глобальный голод".

Писец, какие глубокие мысли и выводы роятся в голове этого министра!
То есть когда Украина отстаивать общие интересы, свою независимость и является фортпостом Европы от вторжения ордынцев - это недостаточно веские причины для поставки вооружения.
А когда появляется угроза голода в Африке и Азии - это всё, Европу ждёт нашествие беженцев из тех регионов, и приходится чесать репу, что с этим делать.
Хотя один выход есть - их можно кормить газом и поить нефтью. Заодно предоставится возможность посмотреть, насколько сыты они ими будут.
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17.04.2022 10:51 Відповісти
золотые слова, неужели начинает доходить...
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17.04.2022 10:51 Відповісти
Бачите,яка Україна важлива для світу.А раніше багато хто насміхався і казав,та що там та аграрна країна.Після війни не повинно тут бути князьків,олігархів,інших покидьків.Бо вони разом з москалями принижували Україну і не давали розвиватися.
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17.04.2022 11:33 Відповісти
Хорошо что настаивает.Спасибо что дали и собираются передать.Остается лишь смутное подозрение,что голову чесать начали,когда на горизонте замаячил серьезный дефицит продовольствия из-за прекращения поставок из Украины и вероятный наплыв беженцев из Азии и Африки вследствии голода.Собственно вопрос,неужели германское правительство не имеет серьезных аналитиков просчитать последствия войны? Надеялись,что обойдется,Хутин обломавшись отступит или думали что проглотит Украину ,а они дальше будут жить как жили?
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17.04.2022 11:33 Відповісти
Німці мали б обрати цього Оздеміра канцлером, бо всі інші кандидати вважають, що нафту можна їсти.
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17.04.2022 11:43 Відповісти
Ниче, сейчас великий дипломат Боневтик кроме Штайнмаера пошлет на йух и Шольца и уж точно поставки так и попрут. А, шо? Нужно же оманское бабло как то отрабатывать
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17.04.2022 11:49 Відповісти
Не помешала бы поставка, втихаря, нескольких ракет с ядерными боеголовками, на случай если Пу решится на ядерный удар по Украине. А то усиление санкций в этом случае от "западников" уже не канают -- нужна только соответствующая ответка.
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17.04.2022 12:20 Відповісти
Здравая мысль, приветствую.
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17.04.2022 12:34 Відповісти
Здравая мысль, приветствую. А еще, нужно давать оружие просто потому, чтобы не быть говнюками, которым руку жать не хочется.
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17.04.2022 12:36 Відповісти
В Італії тістечка здорощали. Бідолашні італійці, зараз ранкова кава їм буде не по кайфу.
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17.04.2022 13:03 Відповісти
А если бы не голод - то можно и не давать вооружение? Ругаться нельзя, но очень хочется!
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17.04.2022 13:05 Відповісти
Фоток статье-тянутруки к покушать. В Африке круглый год лето. Можно минимум по два раза урожаи собирать. Может неграм начать работать?
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17.04.2022 13:56 Відповісти
 
 