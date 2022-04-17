Папа Римський Франциск висловився про війну в Україні на великодній месі: "Всі ми молимося за вас і з вами"

На великодній месі у Ватикані Папа Римський Франциск висловив українцям слова підтримки та сказав "Христос Воскрес" українською мовою.

Зазначається, що Папа виступив на месі, але не вів її через проблеми з ногами. Він говорив "про пітьму війни" та "засудив жорсткість війни в Україні", пише ЛігаБізнесІнформ, передає Цензор.НЕТ.

"Всі ми молимося за вас і з вами. Ми молимося, тому що так багато страждань. Ми можемо тільки надати вам нашу компанію, наші молитви і сказати вам: "Будьте мужніми, ми з вами"", – сказав Франциск.

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Він закінчив виступ фразою "Христос воскрес" українською мовою.

Зазначається, що на месі був присутній звільнений з російського полону Іван Федоров – мер тимчасово окупованого Мелітополя. Папа зустрівся з українською делегацією напередодні.