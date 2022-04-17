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ЗСУ наразі не дають військам РФ реалізувати план наступу на Донбас, - Маляр

донецк,луганск,донбасс

На сьогодні Російській Федерації не вдається розпочати агресивний наступ на Донбасі, тому що її стримують Збройні Сили України.

Про це сьогодні під час телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У них такі плани давно є, але ЗСУ не дають їх реалізувати. Вони накопичують там і сили, і людей, і медичну інфраструктуру підтягують, і боєприпаси, і провіант. Вони все це готують, але їм поки не вдається почати цей другий агресивний етап, тому що ЗСУ потужно їх стримують", - зазначила вона.

Читайте також: Українські воїни на Донбасі відбили 10 атак росіян, знищили 15 танків , 3 артсистеми, 24 одиниці бронетехніки та 4 безпілотники, - пресцентр штабу ООС

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Топ коментарі
+15
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17.04.2022 11:02
+11
Азербайджанський військовий експерт те саме каже. Рашисти нашкрібають чергових смертників на колимагах, кидають їх у ті самі місця, що й вчора, і позавчора, наші їх там б'ють, а завтра все повторюється знову. оце і весь їхній наступ.
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17.04.2022 10:36
+11
Скдається враження, що москальня навмисно складає все на купу під удари арти, аби потім не йти в наступ. Питання лише в тому, що швидше закінчиться, снаряди в України ( США, Британії, Канади, Польщі) чи техника в москалів.
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17.04.2022 10:39
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вангую ,скоро по ккладам орквв знову в'*****
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17.04.2022 10:31 Відповісти
Азербайджанський військовий експерт те саме каже. Рашисти нашкрібають чергових смертників на колимагах, кидають їх у ті самі місця, що й вчора, і позавчора, наші їх там б'ють, а завтра все повторюється знову. оце і весь їхній наступ.
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17.04.2022 10:36 Відповісти
Той експерт, до речі, один з найбільш грамотних, ім'я не запам'ятовується
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17.04.2022 10:43 Відповісти
А ще наші потрошку піджимають рашистів на північному фланзі - під Чугуєвим. Вчора звільнена Малинівка. Ще 10км - і "добрий вечір, ми Смерчі з України" по колонам, які розвантажують на жд-станції Куп'янськ та кидають на Ізюм.

Тепер рашистам треба розпорошувати сили - не давати обрізати фактично єдину реальну там "артерію" постачання.
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17.04.2022 20:07 Відповісти
Скдається враження, що москальня навмисно складає все на купу під удари арти, аби потім не йти в наступ. Питання лише в тому, що швидше закінчиться, снаряди в України ( США, Британії, Канади, Польщі) чи техника в москалів.
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17.04.2022 10:39 Відповісти
судя по всему второе, потому, что в прифронтовых районах отмечается, что наша арта ****** 24/7 и что раньше такого не было...
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17.04.2022 11:00 Відповісти
Ні, це просто так кацапи воюють, і завжди так воювали. Тому за результатами будь-якої війни у свинособак втрати у рази більші за противника.
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17.04.2022 12:42 Відповісти
Будемо кучніше знищувати окупанта. Слава Україні !
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17.04.2022 10:40 Відповісти
А немає кращого спікера за Маляр? Ато якось складається таке враження, що ми продовжуємо знаходитися в концертному залі "кварталу" де чути то Маляр, то Верещук, то Безуглу, то Аристовича, то Подоляка... А з яких вони фронтів віщають?
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17.04.2022 10:41 Відповісти
Так це спікер, це заступник міністра оборони.
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17.04.2022 10:43 Відповісти
це заступник міністра оборони, ще навіть гірше, на мій погляд чим спікер, але завжди маякає на екрані "единого Беняфірташмедведчук" каналі, як спікер. Що вона може дати і допомогти ЗСУ, як заступник?
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17.04.2022 11:08 Відповісти
Вона не з Кварталу.
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17.04.2022 10:47 Відповісти
а звідки вона, якщо при владі всі з "кварталу", або біля кварталу?
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17.04.2022 11:06 Відповісти
Чим тобі влада не подобається, лаптєногій?
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17.04.2022 15:43 Відповісти
По-перше, сам ти лаптеногий. А по-друге, тобі подобається? Мені влада не подобається, бо зібралися всі ті, які піаряться на крові вбитих українців. Наділи військову форму і поховалися по підвалах. Чи можливо шобла "95 квартала" в Маріуполі? Чи під Харковим чи Донецьком? Замість того, щоб укріпляти армію, вони будували дороги і залишили незахищенними міста, які як тільки бажає ворог, так і знищує. Хоче ракетами, хоче з літаків, а нас все звали на шашлики і звинувачували США і Англію, що вони брешуть і дискридитують владу. Це на їх совісті тисячі вбитих. Чи можливо я дав команду розмінувати кримський перешейок, щоб ворог по гарних дорогах за декілька годин захопив пів півдня України? Не бажає оця спец по обороні розпровісти, хто це і навіщо зробив? Чи вони і далі замість своїх прорахунків будуть звинувачувати США і Англію, що не закрили небо?
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17.04.2022 16:12 Відповісти
блин.. а может, они и не хотят наступать??? а если посмотреть на карту - линия Изюм - Торецк? онлайн карта боев. там ничего никто не видит?
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17.04.2022 10:42 Відповісти
Пропозиції? Чому ви вирішили, що ми не накопичуєм, йде гонка озброєнь на окремо взятій ділянці.
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17.04.2022 10:45 Відповісти
Военное образование имеется или думаешь, что тебе обязаны всё докладывать? Зачем эти категоричные выводы вообще выкладывать и показывать свою глупость?
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17.04.2022 11:12 Відповісти
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17.04.2022 10:49 Відповісти
мы не должны забывать, что с нами воюют не люди, в рашке нет людей, больше нет..., поэтому их надо уничтожать как вирус или саранчу, чтобы предотвратить еще большие беды...
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17.04.2022 11:01 Відповісти
Одесса сегодня
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17.04.2022 10:54 Відповісти
это фотошоп. Но шутка смешная, не спорю.
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17.04.2022 11:02 Відповісти
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17.04.2022 11:02 Відповісти
Скоторуссы надеятся взять Марик и тогда с трёх сторон атаковать ВСУ, другого разумного плана нет, хотя о чем я… какой там нах разум…
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17.04.2022 12:00 Відповісти
Донбасс сейчас белее - менее в стабильном положении.Хуже всех Мариуполю.Сейчас нужно Марик спасать.Есть чем.Есть беспилотники комикадзе,байрактары,артиллерия .Можно и нужно корабли топить в азовском море...Просто сейчас не идёт наступление массовое на других фронтах,пока Мариуполь полностью не возьмут .Вот они и тянут с масштабным наступлением.А ребятам в Мариуполе сейчас хуже всех.
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17.04.2022 13:25 Відповісти
 
 