ЗСУ наразі не дають військам РФ реалізувати план наступу на Донбас, - Маляр
На сьогодні Російській Федерації не вдається розпочати агресивний наступ на Донбасі, тому що її стримують Збройні Сили України.
Про це сьогодні під час телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"У них такі плани давно є, але ЗСУ не дають їх реалізувати. Вони накопичують там і сили, і людей, і медичну інфраструктуру підтягують, і боєприпаси, і провіант. Вони все це готують, але їм поки не вдається почати цей другий агресивний етап, тому що ЗСУ потужно їх стримують", - зазначила вона.
Топ коментарі
+15 Шимус
показати весь коментар17.04.2022 11:02
+11 Claudia Smith
показати весь коментар17.04.2022 10:36
+11 буков
показати весь коментар17.04.2022 10:39
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Тепер рашистам треба розпорошувати сили - не давати обрізати фактично єдину реальну там "артерію" постачання.