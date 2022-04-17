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армія рф (16162) обстріл (27070) Харків (5428) Харківщина (6053) Синєгубов (853)

Ворог не може підступитися до Харкова, ЗСУ тримають міцно позиції, на деяких напрямках просуваються вперед, - Синєгубов

харків

Війська РФ продовжують обстрілювати Харків. За минулу добу російські окупаційні війська завдали 23 артилерійських, мінометних, РСЗВ-обстрілів по районах Північної Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, центру міста, ХТЗ, Дергачах. Крім того, окупанти завдали 1 ракетний удар по місту.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Луганської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у посиленому режимі працюють медики екстреної допомоги, лікарі та наші рятувальники.

"На жаль, при розмінуванні російських касетних боєприпасів під Харковом підірвалися 3 саперів, 4 отримали поранення", - уточнив Синєгубов.

Загалом за добу внаслідок обстрілів військ РФ поранена 31 особа, з них - 4 дітей. Загинули - 3 цивільних.

"Ворог не може підступитися до Харкова, наші ЗСУ тримають міцно позиції, по деяких напрямках просуваються вперед. Тому росіяни вдаються до ганебних обстрілів житлових кварталів", - зауважив Синєгубов.

Окремо він звернувся до жителів Харкова з проханням без нагальної потреби не перебувати на вулицях.

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"Так само, зважаючи на прийдешні свята, прошу із розумінням поставитися до рішень про обмеження перебування людей в одному місці. Це все для нашої з вами безпеки", - резюмує Синєгубов.

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Топ коментарі
+6
вернись в тік-ток, правда там
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17.04.2022 11:03
+6
Иди суп варить.

Есть системы, которые и с территории расеи до Харькова достанут
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17.04.2022 11:05
+5
і як жеж нам не вистачає закритого неба !!!!
не хочеться знову про асфальт... але...але !!!
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17.04.2022 10:57
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і як жеж нам не вистачає закритого неба !!!!
не хочеться знову про асфальт... але...але !!!
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17.04.2022 10:57 Відповісти
Как закрытое небо спасёт от обстрела из рсзо Ведь при нём необязательно даже на территорию Украины заходить ,достаточно на границе стоять и смерчом по Харькову бить и никакое закрытое небо не поможет .Хотя здесь бы пригодился железный купол(правда не один )
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17.04.2022 11:35 Відповісти
вернись в тік-ток, правда там
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17.04.2022 11:03 Відповісти
Иди суп варить.

Есть системы, которые и с территории расеи до Харькова достанут
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17.04.2022 11:05 Відповісти
Это про обстрелы с минометов ?
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17.04.2022 11:32 Відповісти
Это про обстрелы из рсзо Смерч
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17.04.2022 11:37 Відповісти
а им не докажешь ничего. вот это и есть - ура-патриоты.
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17.04.2022 11:08 Відповісти
Угу ,для них обстрелы с минометов города ни чего не говорят . Правильно написала про то ,что брехня уже задрала , только с того ,что народ пишет можно хоть как то понять ситуацию
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17.04.2022 11:35 Відповісти
Надоели обстрелы - автомат в руки и отгоняй от города. Кто мешает?
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17.04.2022 12:25 Відповісти
Так "он" там был с первых дней. Даже в Харьков заходил (как и в Киев). Сними очки или монокль надень!

Ладно, спишу на женщину. Там тоже тяжко, не так как в Мариуполе...но тоже. И моя старая знакомая сейчас там с мужем...ребенка отдала родственникам, но сама отказалась уехать.
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17.04.2022 11:10 Відповісти
Сейчас Украина накапливает силы для большого контрнаступления❗Пока кацапы собирают свой хлам, нашим поставляют современное оружие👊💥.
К 9 мая все получится полностью не так как хотелось бы *****.
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17.04.2022 11:28 Відповісти
на расеи истерика. как вы магли потопить маскву? она просто мирно стояла на рейде. варвары.
скабеева выдала перл.- за что? там были наши мальчики! какой красивый карабль. был.
ключевое слово БЫЛ. и в сети ходят мысли что это не мы. возможен иракский сценарий, когда уничтожили танковую дивизию под багдадом.
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17.04.2022 11:08 Відповісти
Синегубов так надо эвакуироваться? Давно пора организовать массовую євакуацию. С лагерями, а не каждый сам по себе
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17.04.2022 11:17 Відповісти
Ты ж вроде уже в Германии. Куда тебя ещё эвакуировать? Или тебе оттуда видней, чем местным?
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17.04.2022 11:19 Відповісти
Все кто могли уехать уже в Днепре, часть на западной. Проблема в том что и Днепр западная уже переполнены и свободно жилья там особо то и нет, куда эвакуировать не понятно.
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17.04.2022 12:16 Відповісти
Харків,кожний вихід з картири як лотерея.вже жалію що собаку завели.накрили парк де я з цуциком гуляю.То раніше мінами закидали любимі йоріком 2-х етажки. ****** русня..вже не матів не слів немає для вас.просто зникніть з земної кулі проклятущі.
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17.04.2022 11:50 Відповісти
Переехали бы вы пока в Днепр от снарядов подальше. Тут уже пол Харькова живет.
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17.04.2022 12:14 Відповісти
 
 