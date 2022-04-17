Ворог не може підступитися до Харкова, ЗСУ тримають міцно позиції, на деяких напрямках просуваються вперед, - Синєгубов
Війська РФ продовжують обстрілювати Харків. За минулу добу російські окупаційні війська завдали 23 артилерійських, мінометних, РСЗВ-обстрілів по районах Північної Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, центру міста, ХТЗ, Дергачах. Крім того, окупанти завдали 1 ракетний удар по місту.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Луганської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у посиленому режимі працюють медики екстреної допомоги, лікарі та наші рятувальники.
"На жаль, при розмінуванні російських касетних боєприпасів під Харковом підірвалися 3 саперів, 4 отримали поранення", - уточнив Синєгубов.
Загалом за добу внаслідок обстрілів військ РФ поранена 31 особа, з них - 4 дітей. Загинули - 3 цивільних.
"Ворог не може підступитися до Харкова, наші ЗСУ тримають міцно позиції, по деяких напрямках просуваються вперед. Тому росіяни вдаються до ганебних обстрілів житлових кварталів", - зауважив Синєгубов.
Окремо він звернувся до жителів Харкова з проханням без нагальної потреби не перебувати на вулицях.
"Так само, зважаючи на прийдешні свята, прошу із розумінням поставитися до рішень про обмеження перебування людей в одному місці. Це все для нашої з вами безпеки", - резюмує Синєгубов.
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не хочеться знову про асфальт... але...але !!!
Есть системы, которые и с территории расеи до Харькова достанут
Ладно, спишу на женщину. Там тоже тяжко, не так как в Мариуполе...но тоже. И моя старая знакомая сейчас там с мужем...ребенка отдала родственникам, но сама отказалась уехать.
К 9 мая все получится полностью не так как хотелось бы *****.
скабеева выдала перл.- за что? там были наши мальчики! какой красивый карабль. был.
ключевое слово БЫЛ. и в сети ходят мысли что это не мы. возможен иракский сценарий, когда уничтожили танковую дивизию под багдадом.