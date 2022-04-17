Ворог не може підступитися до Харкова, ЗСУ тримають міцно позиції, на деяких напрямках просуваються вперед, - Синєгубов

Війська РФ продовжують обстрілювати Харків. За минулу добу російські окупаційні війська завдали 23 артилерійських, мінометних, РСЗВ-обстрілів по районах Північної Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, центру міста, ХТЗ, Дергачах. Крім того, окупанти завдали 1 ракетний удар по місту.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Луганської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у посиленому режимі працюють медики екстреної допомоги, лікарі та наші рятувальники.

"На жаль, при розмінуванні російських касетних боєприпасів під Харковом підірвалися 3 саперів, 4 отримали поранення", - уточнив Синєгубов.

Загалом за добу внаслідок обстрілів військ РФ поранена 31 особа, з них - 4 дітей. Загинули - 3 цивільних.

"Ворог не може підступитися до Харкова, наші ЗСУ тримають міцно позиції, по деяких напрямках просуваються вперед. Тому росіяни вдаються до ганебних обстрілів житлових кварталів", - зауважив Синєгубов.

Окремо він звернувся до жителів Харкова з проханням без нагальної потреби не перебувати на вулицях.

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"Так само, зважаючи на прийдешні свята, прошу із розумінням поставитися до рішень про обмеження перебування людей в одному місці. Це все для нашої з вами безпеки", - резюмує Синєгубов.