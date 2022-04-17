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Маріуполь (3205) евакуація (2242) Верещук (674) гуманітарний коридор (177)

Україна сьогодні не відкриватиме гуманітарних коридорів. Не вдалося домовитися з окупантами про припинення вогню, - Верещук

луганщина,евакуація

Влада України не відкриватиме гуманітарних коридорів для евакуації населення 17 квітня.

Про це повідомила у телеграм-каналі віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогоднішній ранок, 17 квітня, нам не вдалось домовитися з окупантами про припинення вогню на маршрутах евакуації. Тому, на жаль, сьогодні ми не відкриваємо гуманітарні коридори. Ми докладаємо усіх зусиль, щоб гуманітарні коридори знов запрацювали якнайшвидше", - зазначила вона.

Верещук окремо звернула увагу на ситуацію з евакуацією мирних жителів із Маріуполя.

"Вкотре вимагаємо відкриття гуманітарного коридору для евакуації з Маріуполя цивільних осіб, особливо жінок та дітей. Також через відповідні міжнародні структури ми вимагаємо від окупантів відкриття спеціального коридору для евакуації з Маріуполя поранених військових", - резюмувала Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 17 квітня з Покровська призначено один евакуаційний потяг

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17.04.2022 11:09 Відповісти
Пора уже идти в решительное наступление (есть вероятность за неделю прогнать кацапню с Домбасса)!
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17.04.2022 11:17 Відповісти
 
 