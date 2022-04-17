Україна стала отримувати чимало звернень від росіян, які хочуть здатися в полон, - Міноборони
Україна отримує чимало звернень від російських військових, які виявляють бажання здатися в полон.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального марафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Незважаючи на те, що Росія концентрує свої війська і гуртує до другого етапу ескалації, водночас у них дуже серйозні проблеми з особовим складом. Зокрема, ми отримуємо багато звернень про бажання здатися в полон", – повідомила Маляр.
Заступниця глави Міноборони сказала, що відомство працює над цим питанням, і сьогодні буде в черговий раз поширена інформація для російських військових, як вони можуть здатися.
"Деморалізація російських збройних сил уже набирає дуже серйозних оборотів", – сказала Маляр.
Вона наголосила, що росіяни зараз зазнають величезних втрат на фронті.
Будь ласка, зачекайте...
скальповпар погон своих сослуживцев
А то звикнуть до наших харчів і почнуть кукурікати що тут іхняя родіна.
К плененным в бою кацапам - по обстоятельствам.
По окончании войны оставить росии только эти вооруженные силы, под протекторатом Украины.
Разумеется, без ядерного статуса подводного и крупного надводного флота и без наступательного вооружения.
Ну и численность ограничить, скажем 150 тыс,.. так что нужно торопиться.
яких вивезли з Маріуполя і інших міст
міняти-не переміняти
Їх все одно не обміняєш вже на наших полонених, а користі від них не може бути в принципі, бо це свинособаки.
примусово мобілізовані
я вважаю, треба брать. там 700 000 наших в кацапстані в заручниках
.А то пора городи копати.
Обращение от заместителя командира полка АЗОВ
Українець будеш надмірно гуманітарити по відношенню до кацапа твої нащадку в решті решт знову отримають війну ... задумайся
- Кто работать пльохо, кушать салупа. )))