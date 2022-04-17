На Луганщині через обстріл 16 квітня є загиблі та поранені, евакуйовано 74 особи - Нацполіція
Минулої доби, 16 квітня, поліцейські Луганської області задокументували 31 факт обстрілу окупаційних військ РФ.
Про це повідомляють у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
"Під вогнем окупантів опинилися населені пункти Сєверодонецьк, Лисичанськ, Кремінна, Рубіжне, Попасна. Внаслідок обстрілів загинули та поранені місцеві жителі", - йдеться в повідомленні.
Окупанти б'ють по багатоповерхівках, приватних будинках та об'єктах інфраструктури. Внаслідок потужних обстрілів 23 об'єкти пошкоджено, сталося 12 пожеж. Горіли ринки, магазини, заклади громадського харчування, підприємство, поінформувала Нацполіція.
Минулої доби під обстрілами без режиму "тиші" з Луганської області евакуйовано 74 особи.
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Люся під полковником
показати весь коментар17.04.2022 12:54 Відповісти Мені подобається 0
Чайка Київ
показати весь коментар17.04.2022 13:01 Відповісти Мені подобається 0
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