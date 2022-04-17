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НАТО (6206) росія (63568) Фінляндія (1235) Хаавісто (26)

Глава МЗС Фінляндії Хаавісто про погрози РФ щодо НАТО: "Не вплинуть на рішення Гельсінкі. Нам треба ухвалювати самостійні рішення"

хаавісто

Погрози Росії поки що нейтральній Фінляндії через її можливий вступ до НАТО не є новими і не вплинуть на рішення Гельсінкі.

Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Не новина, що Росія виступає проти розширення НАТО. Ми знаємо про це. І не новина, що якщо НАТО розшириться, то Росії доведеться враховувати це у своїх оборонних планах. До цих сигналів з боку Росії варто дослухатися, але нам треба ухвалювати самостійні рішення в галузі оборони", – сказав він.

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Хаавісто додав, що погрози РФ не вплинуть на рішення Фінляндії про подання заявки на вступ до НАТО, яке має бути ухвалене протягом місяця-півтора. На графік впливає питання Швеції, зазначив глава фінського МЗС.

"Чи хочемо ми йти в ногу зі Швецією? Чи ми синхронізуємося з нею? Нашу доповідь про зміну ситуації в галузі безпеки активно читають у Швеції, тобто ми з її допомогою вплинули на дискусію у шведському суспільстві", – додав він.

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Топ коментарі
+16
путя змогла довести гарячих фінських хлопців, що вони не просто захотіли до НАТО але й послали путю за руссім ваєнним карабльом (правда, поки що ввічливо)
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17.04.2022 13:47
+6
давайте быстрее. Это плюс еще 1325 км границы балалайни с НАТО.
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17.04.2022 13:57
+6
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17.04.2022 14:06
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путя змогла довести гарячих фінських хлопців, що вони не просто захотіли до НАТО але й послали путю за руссім ваєнним карабльом (правда, поки що ввічливо)
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17.04.2022 13:47 Відповісти
фінські зозулі, дуже спокійний і мирний вид пташки, але зараз, вони повинні прокинусь з 80-ти річної сплячки
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17.04.2022 13:49 Відповісти
Битва на Банковой:
Это минимум должен быть батальон ********* усиленный танками......)))
Автор: Дмитрий Вовнянко "Калинчук"
https://youtu.be/Lu9nE257Ip0
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17.04.2022 13:49 Відповісти
давайте быстрее. Это плюс еще 1325 км границы балалайни с НАТО.
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17.04.2022 13:57 Відповісти
вот отличие норм руководителей от зелебобиков.
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17.04.2022 14:03 Відповісти
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17.04.2022 14:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XR2Zxg_BJbg Finlandia!
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17.04.2022 14:09 Відповісти
Финны :
"Можем повторить !"
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17.04.2022 14:54 Відповісти
********* всім погрожувати, їхню армію вже всі на йух посилають
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17.04.2022 14:32 Відповісти
жаль что нас никто не берет....чем мы хуже финнов
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17.04.2022 16:42 Відповісти
"жаль что нас никто не берет....чем мы хуже финнов"

Облишмо осторонь емоції, погляньмо на реальність у вигляді сухих цифр, які просто відображають розклад сил у світі.

Expenditure of NATO as of 2021 - $1.174 trillion з яких

$811 billion - US
$363 billion - rest of 29 member countries

На $448 billion більші видатки США на армію аніж загальна сума решти 29 країн НАТО.

China друга після США по видаткам на армію у 2021 - $240.3 billion

Russia видатки на армію у 2020 - $66.8 billion

Україна маючи ВВП 2021 - $181 billion виділила на армію - $1.8 billion - це 1% ВВП

Якби Україна виділила по обов'язковим для країн НАТО 2% ВВП на фінансування армії - сума становила б - $3.62 billion

Питання: Яка, окремо взята країна, візьме на себе укладенням військового союзу зобовязань захищати країну, котра у кращому випадку спроможна виділити на свою армію лиш $1.8 billion на рік?

І це без врахування того що майже усі європейські країни, які гіпотетично можна розглядати як кандидатів на військового союзника, вже самі у складі НАТО по тій простій причині що ще у 1948 зрозуміли - колективний захист у ********* світі є найефективніша форма ґарантій власної безпеки і єдинний шлях уникнення війн.
Забепечивши власну безпеку, яка з цих країн буде прагнути отримати нову головну біль у вигляді України з її політичними непевностями, навіть якщо ЗСУ і частина суспільства продемонстрували свою ефективність?
Виникає закономірне питання - чи готове українське суспільство дотримуватися одного разу обраного шляху, а чи після наступних виборів знову змінить його на протилежний?

США, маючи вирішальну роль у НАТО і не бачучи Україну політично готовою бути членом цієї організації (з її політичними коливаннями і змінами курсу, корупцією від політичних верхів до самих низів суспільства) одноосібно не візьмуть на себе роль захисника.
Іншої країни у світі, спроможної забезпечити реальний а не будапештсько-декларативний захист, просто не існує.
Враховуючи вище наведене, висновок один - для України немає альтернатив НАТО і ця мета досягається не закликами і вимогами, а першочергово критичною оцінкою власних бажань і можливостей, вирішенням власних внутрішніх проблем і діями виходячи з обєктивної оцінки світових реалій.
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17.04.2022 17:34 Відповісти
 
 