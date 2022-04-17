Глава МЗС Фінляндії Хаавісто про погрози РФ щодо НАТО: "Не вплинуть на рішення Гельсінкі. Нам треба ухвалювати самостійні рішення"
Погрози Росії поки що нейтральній Фінляндії через її можливий вступ до НАТО не є новими і не вплинуть на рішення Гельсінкі.
Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Не новина, що Росія виступає проти розширення НАТО. Ми знаємо про це. І не новина, що якщо НАТО розшириться, то Росії доведеться враховувати це у своїх оборонних планах. До цих сигналів з боку Росії варто дослухатися, але нам треба ухвалювати самостійні рішення в галузі оборони", – сказав він.
Хаавісто додав, що погрози РФ не вплинуть на рішення Фінляндії про подання заявки на вступ до НАТО, яке має бути ухвалене протягом місяця-півтора. На графік впливає питання Швеції, зазначив глава фінського МЗС.
"Чи хочемо ми йти в ногу зі Швецією? Чи ми синхронізуємося з нею? Нашу доповідь про зміну ситуації в галузі безпеки активно читають у Швеції, тобто ми з її допомогою вплинули на дискусію у шведському суспільстві", – додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Это минимум должен быть батальон ********* усиленный танками......)))
Автор: Дмитрий Вовнянко "Калинчук"
https://youtu.be/Lu9nE257Ip0
"Можем повторить !"
Облишмо осторонь емоції, погляньмо на реальність у вигляді сухих цифр, які просто відображають розклад сил у світі.
Expenditure of NATO as of 2021 - $1.174 trillion з яких
$811 billion - US
$363 billion - rest of 29 member countries
На $448 billion більші видатки США на армію аніж загальна сума решти 29 країн НАТО.
China друга після США по видаткам на армію у 2021 - $240.3 billion
Russia видатки на армію у 2020 - $66.8 billion
Україна маючи ВВП 2021 - $181 billion виділила на армію - $1.8 billion - це 1% ВВП
Якби Україна виділила по обов'язковим для країн НАТО 2% ВВП на фінансування армії - сума становила б - $3.62 billion
Питання: Яка, окремо взята країна, візьме на себе укладенням військового союзу зобовязань захищати країну, котра у кращому випадку спроможна виділити на свою армію лиш $1.8 billion на рік?
І це без врахування того що майже усі європейські країни, які гіпотетично можна розглядати як кандидатів на військового союзника, вже самі у складі НАТО по тій простій причині що ще у 1948 зрозуміли - колективний захист у ********* світі є найефективніша форма ґарантій власної безпеки і єдинний шлях уникнення війн.
Забепечивши власну безпеку, яка з цих країн буде прагнути отримати нову головну біль у вигляді України з її політичними непевностями, навіть якщо ЗСУ і частина суспільства продемонстрували свою ефективність?
Виникає закономірне питання - чи готове українське суспільство дотримуватися одного разу обраного шляху, а чи після наступних виборів знову змінить його на протилежний?
США, маючи вирішальну роль у НАТО і не бачучи Україну політично готовою бути членом цієї організації (з її політичними коливаннями і змінами курсу, корупцією від політичних верхів до самих низів суспільства) одноосібно не візьмуть на себе роль захисника.
Іншої країни у світі, спроможної забезпечити реальний а не будапештсько-декларативний захист, просто не існує.
Враховуючи вище наведене, висновок один - для України немає альтернатив НАТО і ця мета досягається не закликами і вимогами, а першочергово критичною оцінкою власних бажань і можливостей, вирішенням власних внутрішніх проблем і діями виходячи з обєктивної оцінки світових реалій.