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Росія через санкції зупинила виробництво ЗРК: працівників заводів відправляють у відпустку або на війну, - ГУР Міноборони

тунгуска

Виробництво російських ЗРК на паузі, працівників заводів відправляють у відпустку або на війну.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Виробничі потужності "Ульяновського механічного заводу" (АТ "УМЗ", Ульяновськ) фактично зупинено. "УМЗ" – виробник радіолокаційних систем та засобів протиповітряної оборони ближньої і середньої дальності для сухопутних військ ЗС РФ (ЗРК "Бук", ЗРК "Куб", ЗГРК "Тунгуска").

Причини критичного стану виробництва – використання великої кількості комплектуючих та електронних компонентів у виготовленні продукції військового призначення. Донедавна основним постачальником російського ВПК була Німеччина. Але із початком вторгнення на територію України будь-яку співпрацю було припинено.

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Зі слів співробітників, продовжувати виробництво власними силами завод не в змозі, оскільки у ході технологічного процесу не використовується "практично нічого російського".

Наразі керівництво заводу шукає можливості обійти санкції та налагодити постачання через треті країни (зокрема, Казахстан). Але такі схеми призводять до значного подорожчання комплектуючих через необхідність платити за послуги країнам-посередникам. Але це не передбачено бюджетом і збільшити його немає можливості.

Працівникам надають вибір: йти у неоплачувану відпустку або підписувати контракт зі збройними силами для участі у війні в Україні. Рекомендована посада – "оператор-навідник" ЗРК "Бук". Пропонована зарплатня – 50000 рублів на місяць", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+32
Зашибись. Фактически весь мир должен *благодарить* Германию за то что все время вооружала Фашистскую Разею
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17.04.2022 14:44
+15
так где-то вчера говорили, кажись на MixNews, что кацапы, в рамках программы импортозамещения, брали те же самые импортные комплектующие, клеили на них наклейку "мейд ин раша", а бабло, выделенное на программу пилили.... )))
ну кто ж знал, что будет война??? ))
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17.04.2022 14:36
+14
Вот тє натє - хєр в томатє))
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17.04.2022 14:36
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прекрасная перспектива для полумирнойватьі......
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17.04.2022 14:34 Відповісти
Вот тє натє - хєр в томатє))
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17.04.2022 14:36 Відповісти
Травится не нравится заводик закрывается❗
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17.04.2022 15:08 Відповісти
так где-то вчера говорили, кажись на MixNews, что кацапы, в рамках программы импортозамещения, брали те же самые импортные комплектующие, клеили на них наклейку "мейд ин раша", а бабло, выделенное на программу пилили.... )))
ну кто ж знал, что будет война??? ))
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17.04.2022 14:36 Відповісти
Дас ист фантастиш.
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17.04.2022 14:42 Відповісти
Зашибись. Фактически весь мир должен *благодарить* Германию за то что все время вооружала Фашистскую Разею
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17.04.2022 14:44 Відповісти
все бобик сдох
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17.04.2022 14:47 Відповісти
Ці дибіли з НАТО та США воювати збирались. За 50 днів війни вже забулися як Путін виглядає.
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17.04.2022 14:49 Відповісти
Не варто плювати в криницю з якої воду п"єш. краще перегляньте оборот між Україною і московією за час керіництва "нашого" гаранта.
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17.04.2022 14:55 Відповісти
Виріс у 3,7 рази за остані 2,5 роки!
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17.04.2022 15:14 Відповісти
"БУК" лакомая цель для "Байрактар"
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17.04.2022 14:57 Відповісти
от же фріци як москалям продавати зброю то бігом а як Україні то нє не можна бо ж ескалація яка буде
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17.04.2022 15:13 Відповісти
Можна такий комплекс ППО використовувати!
Там німецьких деталей не потрібно!
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17.04.2022 15:20 Відповісти
І ракети навіть дешевше, ніж у залізного куполу!
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17.04.2022 15:21 Відповісти
Гарна новина
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17.04.2022 15:25 Відповісти
Если заводы остановились значит можно верить что скоро в орков закончатся боеприпасы то есть ослабнут очень. Украина тогда быстрее сможет выгнать орков.
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17.04.2022 16:07 Відповісти
Добре, бо окрім ЗРК "Бук" у кацапів немає інших ефективних ППО середньої дальності
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17.04.2022 16:10 Відповісти
С-350 нє? сам С-300 теж ЗРК середньої дальності,крім його самих дальнобійних модифікацій
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17.04.2022 19:23 Відповісти
Так С-300 середньої дальності, але йому до ефективності ЗРК Бук, як до неба раком
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18.04.2022 09:09 Відповісти
Московити ви прокляли СЕБЕ і СВОЮ Землю навіки...І ви це зробили своїми руками
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17.04.2022 16:32 Відповісти
 
 