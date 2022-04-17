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депортація (704) Крим (14081) русифікація (14) Центр протидії дезінформації (143)

У Криму збираються створити "табори перекваліфікації" для депортованих українських вчителів та "мовні курси" для дітей, - ЦПД

цпді

Центр протидії дезінформації підтверджує, що на території РФ відбувається насильницька русифікація депортованих українців.

Як інформую Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

"Самопроголошений голова Криму С.Аксьонов повідомив про створення літніх "таборів перекваліфікації" для вчителів з Херсонської, Харківської та Запорізької областей на території півострова. Робитимуть це для того, щоб перевести їх на "російські стандарти освіти", - заявляють у ЦПДІ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти хочуть навчити депортованих українських дітей російської мови. ВIДЕО

Також повідомляється, що  т.зв. стандарти стосуватимуться й викрадених українських дітей.

"Їх змушуватимуть проходити "мовні курси". Про це заявила під час засідання ради федерації РФ голова комітету з науки, освіти та культури Лілія Гумерова. Там їх хочуть примушувати вивчати російську мову, оскільки, на думку окупантів, діти з України недостатньо володіють "язиком". Викрадення Росією українців є порушенням норм Міжнародного права!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депортованих загарбниками українських дітей хочуть примусово русифікувати. Це лінгвоцид, - Кремінь
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Топ коментарі
+18
Противодействовать такому можно лишь оружием. Рано или поздно людей смогут сломать, детей запугать и вбить в головы нужные догмы. Физическое уничтожение кацапов, это единственный эффективный способ противостоять концлагерям, пыткам, массовым убийствам украинцев. Другого пути просто не существует. Как не существует невиновных кацапов.
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17.04.2022 15:29
+13
Філатов просить Банкову зупинити надмірну активність Арестовича
https://newsua.one/news-politics/64666.html Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що йому дуже не подобається надмірна інформаційна активність Олексія Арестовича.
_________________________________
Підтримую! Має бути офіційний речник від ОП, усім іншим виступати від імені уряду має бути офіційно заборонено.
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17.04.2022 15:28
+12
концтабори по деукраїнізації, це так виглядає
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17.04.2022 15:26
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всьо ідьот па плану?
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17.04.2022 15:22 Відповісти
концтабори по деукраїнізації, це так виглядає
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17.04.2022 15:26 Відповісти
як і 400 років до цього, якби...
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17.04.2022 15:27 Відповісти
денацифікація це і є знищення всього українського.
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17.04.2022 15:27 Відповісти
Нацистські дурощі,які все одно закінчаться одним-"Слава УКРАЇНІ".
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17.04.2022 15:27 Відповісти
Загралися рашисти,йолопи та й годі ,"русский мир та язик" немає майбутнього!
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17.04.2022 15:28 Відповісти
Філатов просить Банкову зупинити надмірну активність Арестовича
https://newsua.one/news-politics/64666.html Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що йому дуже не подобається надмірна інформаційна активність Олексія Арестовича.
_________________________________
Підтримую! Має бути офіційний речник від ОП, усім іншим виступати від імені уряду має бути офіційно заборонено.
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17.04.2022 15:28 Відповісти
Противодействовать такому можно лишь оружием. Рано или поздно людей смогут сломать, детей запугать и вбить в головы нужные догмы. Физическое уничтожение кацапов, это единственный эффективный способ противостоять концлагерям, пыткам, массовым убийствам украинцев. Другого пути просто не существует. Как не существует невиновных кацапов.
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17.04.2022 15:29 Відповісти
Тіпа КИТАЙСЬКИХ ТАБОРІВ ДЛЯ УЙГУРІВ?
Ну, ну.... А СВИНОСОБАЧЕ МОРДОРИЛО ЇМ НЕ ТРІСНЕ бавитися у свої Гулаги? Все таки Раха це не Китай і навіть не СССР....розвал Кацапстана не загорами...
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17.04.2022 15:30 Відповісти
Знову мову нищать..
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17.04.2022 15:31 Відповісти
Але більшість російськобалакаючих так і не віднайшла у собі сили заговорити рідною мовою.
Какая разніца, кажуть.
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17.04.2022 15:32 Відповісти
я зміг, вже третій тиждень як у рідній колисці!
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17.04.2022 15:35 Відповісти
Це ж чудово !
Вітаємо в українській родині
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17.04.2022 15:38 Відповісти
"какая разница"(с) ...
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17.04.2022 19:20 Відповісти
если их насильно депортировали
какого хрена они их еще пытаются своему язЫку научить?
чтобы отправить их подальше потом на дальний восток?
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17.04.2022 15:36 Відповісти
А ця лілька гумерова схоже професійно навчилась владеть язиком, он на яку посаду насосала.
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17.04.2022 15:36 Відповісти
И ***** требует чтобы Украина отказалась от крыма ради самих украинцев, как он говорит. Тоесть Украина должна официально признать лагеря смерти, или так называемые лагеря денационализации украинцев.
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17.04.2022 15:37 Відповісти
Этот коммент специально для секты тех, кто верит, что "всё идёт по плану" и "они за всё ответят".
Очевидно же, что рашисты ни о каких возвратных позициях даже не думают. Их цель уничтожение украинства как такового. Чем дольше территория страны под оккупацией, тем болезненнее она будет возвращаться.
И это никакая не агрессия, никакое не вторжение. Это война на уничтожение украинцев. Это - геноцид. Почему страна не на военных рельсах - непонятно. Малой крови уже не будет, только война на выживание
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17.04.2022 15:40 Відповісти
Это и есть сакральная мечта Ху*ла и всех рашистов, построить в крыму и ОРДЛО лагеря, где будут из похищенных украинцев промывать мозги и делать террористов, чтобы рассылать по всему миру. Так сказать, воевать против Укарины самими же украинцами. Поетому без деокупации крыма и ОРДЛО не будет Украине покоя. Ху*ло будет выращивать мясо и каждый год засылать его в Украину и Европу для войны и терактов.
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17.04.2022 15:42 Відповісти
-- Кукушка, кукушка -- накукуй мне, сколько жить осталось?
-- КУ....
-- А почему так ма...?
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17.04.2022 15:47 Відповісти
Тільки не русифікація, а змосковлення, бо Русь - то Україна.
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17.04.2022 15:50 Відповісти
Ну ок...
Они сами в них будут жить, когда Крым заберём...
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17.04.2022 15:52 Відповісти
Они собираются переквалифицировать учителе? Интересно а кому интересно работать учителем? На Украине нет желающих работать в школе а это еще в Россию которая под санкциями в которой нет будущего. А зарплата какая? Нищенская конечно. И стимула в учителей не будет работать так как их вынуждают работать а не по тому что они хотят. Это российское -рабство.
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17.04.2022 15:54 Відповісти
Є у влади плани по деокупації захоплених територій? Чи сподіваються "домовитись посередині"?
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17.04.2022 16:36 Відповісти
Щоб їм,гандонам фашистським,не прийшлось «деруфіковуватись» НАЗАД в УКРАЇНУ!!!???ЧЕКАЄМО!!!ДЕУКРАНІЗУЄМО!!!
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17.04.2022 16:43 Відповісти
Українці вважають, що мова не на часі. А кацапи знають, що роблять.
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17.04.2022 18:24 Відповісти
 
 