У Криму збираються створити "табори перекваліфікації" для депортованих українських вчителів та "мовні курси" для дітей, - ЦПД
Центр протидії дезінформації підтверджує, що на території РФ відбувається насильницька русифікація депортованих українців.
Як інформую Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації.
"Самопроголошений голова Криму С.Аксьонов повідомив про створення літніх "таборів перекваліфікації" для вчителів з Херсонської, Харківської та Запорізької областей на території півострова. Робитимуть це для того, щоб перевести їх на "російські стандарти освіти", - заявляють у ЦПДІ.
Також повідомляється, що т.зв. стандарти стосуватимуться й викрадених українських дітей.
"Їх змушуватимуть проходити "мовні курси". Про це заявила під час засідання ради федерації РФ голова комітету з науки, освіти та культури Лілія Гумерова. Там їх хочуть примушувати вивчати російську мову, оскільки, на думку окупантів, діти з України недостатньо володіють "язиком". Викрадення Росією українців є порушенням норм Міжнародного права!", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
https://newsua.one/news-politics/64666.html Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що йому дуже не подобається надмірна інформаційна активність Олексія Арестовича.
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Підтримую! Має бути офіційний речник від ОП, усім іншим виступати від імені уряду має бути офіційно заборонено.
Ну, ну.... А СВИНОСОБАЧЕ МОРДОРИЛО ЇМ НЕ ТРІСНЕ бавитися у свої Гулаги? Все таки Раха це не Китай і навіть не СССР....розвал Кацапстана не загорами...
Какая разніца, кажуть.
Вітаємо в українській родині
какого хрена они их еще пытаются своему язЫку научить?
чтобы отправить их подальше потом на дальний восток?
Очевидно же, что рашисты ни о каких возвратных позициях даже не думают. Их цель уничтожение украинства как такового. Чем дольше территория страны под оккупацией, тем болезненнее она будет возвращаться.
И это никакая не агрессия, никакое не вторжение. Это война на уничтожение украинцев. Это - геноцид. Почему страна не на военных рельсах - непонятно. Малой крови уже не будет, только война на выживание
-- КУ....
-- А почему так ма...?
Они сами в них будут жить, когда Крым заберём...