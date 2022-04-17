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газ (10265) Італія (1514) росія (63574) Євросоюз (12770) Драгі (60)

ЄС здатен досить швидко скоротити залежність від російського газу. Диверсифікація можлива, - прем'єр Італії Драгі

газпром

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що Європейський союз може скоротити залежність від імпорту російських енергоресурсів набагато раніше, ніж передбачалося. За його словами, Італія вже запропонувала ЄС обмежити ціну на газ.

Про це Драгі заявив в інтерв'ю виданню Corriere Della Sera, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Єврокомісія і всі союзники переконані в ефективності санкцій. Росіяни самі визнають це, коли говорять, що не можуть більше виплачувати за облігаціями, оскільки більша частина їх валютних резервів заморожена. Це означає, що вони йдуть до банкрутства", - заявив він.

Драгі акцентує увагу, що Європа продовжує фінансувати РФ, купуючи нафту і газ за ціною, яка не має ніякого відношення до історичної вартості і витрат на виробництво.

"Введення ліміту на ціну російського газу, як пропонує Італія, - це спосіб посилити санкції і разом з тим мінімізувати витрати для тих, хто їх вводить. Ми більше не хочемо бути залежними від російського газу, тому що економічна залежність не повинна перетворюватися на політичне рабство", - заявив прем'єр Італії.

За його словами, ЄС необхідно розширити джерела енергії і знайти нових постачальників.

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"Я тільки що був в Алжирі, де компанія Eni уклала угоду про постачання 9 мільярдів кубометрів додаткового природного газу - приблизно третина того, що ми імпортуємо з Росії. За ним підуть і інші країни. Диверсифікація можлива і здійсненна у відносно короткі терміни, більш короткі, ніж ми уявляли собі всього місяць тому", - підкреслив Драгі.

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Яка там собівартість видобутку того газу? От нехай порахують і ні цента більше. А за транспортування нехай платять напряму транзитерам. Для початку буде достатньо.
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17.04.2022 16:17 Відповісти
Все вірно каже Драгі. Хто хоче зробити - шукає можливості, а хто ні - причини.
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17.04.2022 16:19 Відповісти
После Берлускони и прочей шушары любителей х*уйла, очень радует адекватность премьера Италии. Среди западно-европейских стран, Италия стала лидером в антипутлеровской коалиции, в отличие от той же Германии или Франции...
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17.04.2022 16:32 Відповісти
Шановний Драгі! якщо це дійсно так-купіть бейсбольну біту і при зустрічі безжалісно вбийте в голови ваших колег- особливо у мадярску голову- бітою цей факт.. бажаю успіхів!
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17.04.2022 16:36 Відповісти
Блиин, а фрау рибентроп, вешаться не собирается??? Может табакеркой, по своей кацапской бестолковке..?
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17.04.2022 17:05 Відповісти
хоч кілька людей в європі є адекватних,
шось роблять і пропонують,
а то тим будуть дорогі круасани а іншим подорожчають німецькі ковбаски, це бачите незручно
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17.04.2022 17:44 Відповісти
 
 