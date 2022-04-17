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Новини Санкції проти Росії
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Білорусь (7836) вантажі (1393) Польща (8255) санкції (11292) Євросоюз (12770)

На кордоні Білорусі та Польщі через санкції ЄС черга вантажівок на 80 км

фури

Сотні вантажівок застрягли на кордоні Польщі та Білорусі. Довжина черги - близько 80 кілометрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC News.

Черга утворилась через п’ятий пакет санкцій проти Росії. Згідно з новим обмеженням, російським і білоруським вантажівкам заборонено в'їжджати і перебувати на території ЄС.

Під винятком перебувають вантажівки, які транспортують ліки, пошту або ж нафтопродукти.

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Також наразі невідомо, що буде з вантажівками, які вже перебувають на території ЄС.

В Польщі занепокоєні тим, що Росія та Білорусь можуть ввести аналогічні обмеження проти країни.

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Топ коментарі
+17
Нє х.й шастать.
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17.04.2022 16:31
+12
.....В Польщі занепокоєні тим, що Росія та Білорусь можуть ввести аналогічні обмеження проти країни .....

А що польскі вантажівки роблять на території Кацапстана ???????
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17.04.2022 17:01
+10
ну сказали же, после 16 ни кто не проедет. ну, тупые . надеюсь там в прицепах скоропортящийся товар лежит.
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17.04.2022 16:33
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17.04.2022 16:28 Відповісти
.....В Польщі занепокоєні тим, що Росія та Білорусь можуть ввести аналогічні обмеження проти країни .....

А що польскі вантажівки роблять на території Кацапстана ???????
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17.04.2022 17:01 Відповісти
80 км ? Маловато будет. Хочу до Ла-Манша
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17.04.2022 16:30 Відповісти
Я так розумію це у білорусі вони стоять, їх у ЄС не пущають. Так що черга має бути до владівостока.
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17.04.2022 16:37 Відповісти
Нє х.й шастать.
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17.04.2022 16:31 Відповісти
Черги з рашистської техніки чудово скорочують Стугни. Шкода територія не наша.
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17.04.2022 16:32 Відповісти
Та в Ганновері вже начеб-то і без Стугн впорались з участниками "автопробігу". "Нада павторіть!"
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17.04.2022 16:57 Відповісти
ну сказали же, после 16 ни кто не проедет. ну, тупые . надеюсь там в прицепах скоропортящийся товар лежит.
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17.04.2022 16:33 Відповісти
Націоналізують і відішлють в них гречку для України )
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17.04.2022 16:37 Відповісти
карту купите! лапті!
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17.04.2022 16:37 Відповісти
а чего стоят? что ждут???
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17.04.2022 16:46 Відповісти
Кацапы ж хотели до Лиссабона. Будет.
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17.04.2022 16:48 Відповісти
сасааааааааать !!!!!!!
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17.04.2022 16:52 Відповісти
Конфіскувати не хрін усі рашистські фури разом з товаром і віддати ВСУ, зробити ДЕРУСИФІКАЦІЮ рашистських фур...
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17.04.2022 16:52 Відповісти
В Польщі занепокоєні тим, що Росія та Білорусь можуть ввести аналогічні обмеження проти країни.
Джерело:
А що польським вантажівкам робити у білорасєї та расєї під час санкцій? якесь дивне занепокоення...)))
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17.04.2022 17:07 Відповісти
В Беларусь никто санкций не вводил, минимум самый. Поляки будут в огромных масштабах отправлять санкционку в Беларусь, там перемаркировывать после разгрузки и отправлять в Россию. В том числе и товары военного назначения. Деньги не пахнут, зарабатывают все участники цепочки. Притом это уже происходит, транзит как бы закрыт, в Россию из ЕС никто не едет, все разгружаются у границы и дальше идут серые схемы, а деньги на карман. Максимум полезного из этого - кацапы теперь в 2 раза больше платить будут за детали и оборудование. Не более того.
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17.04.2022 17:20 Відповісти
А чого білорасєя не під санкціями?))) з її території вилітають ракети та літаки, якиїсь маразм...
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17.04.2022 17:37 Відповісти
не бзди там з Польщі,нема такого і масово не буде.Хіба що в рюкзачку сам понесеш товар в бульбостан.
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17.04.2022 19:01 Відповісти
пропоную ідіотам, що осталися в Європі, вихід: прибути в пункт завантаження, розвантажитись, завантажитись ліками, поштою, нафтопродуктами і нарешті приїхати в радниє іпеня. І більше ніколи не їздити в ту нехарошу Європу. Вас чекають дальні перевозки в Китай. Уявляєте - скільки бабла в рублях загребете! А саме головне - українського прапора не бачитимете, його вид вас зовсім не нервуватиме. Хіба ж це для справжнього руцького не щастя?
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17.04.2022 17:13 Відповісти
Сжечь накуй
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17.04.2022 17:20 Відповісти
15.04.2022

С 00.00 часов 16 апреля 2022 г. вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автотранспортных средств (автомобилей и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе. Исключение составляет их следование через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки.
Данное ограничение не применяется до 23 апреля 2022 года к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Беларуси до 16 апреля 2022 года.

Транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, перевозящие почтовые отправления и живых животных, следуют без ограничений.
http://bamap.org/information/news/2022_04_15_182119/
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17.04.2022 17:25 Відповісти
А вони падли тепер арендують вантажівки під євро номерами. Ті спокійно заїзжають до Білораши і там все перевантажують в свої вантажівки які їдуть далі по всій раші.
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17.04.2022 17:37 Відповісти
Из Латвии в Терехово тоже ещё не все РУ номера выехали! В два ряда стоят на выезд километров на 5-6 наверное. Все кабины затянуты - дрыхнут. Судя по длине и скорости продвижения сейчас последние из очереди будут 3-4 суток загорать.

Инфо проверено ЛИЧНО. Сегодня в 11 утра был на границе. Вижу постоянно 9-местный бус с украинскими номерами, который встречает БЕЖЕНЦЕВ, которых роSSияне вытянули/выдавили боями на территорию роSSии и которые на перекладных добираются до Латвии, по разговорам часть в Европу, но довольно большая часть ВЕРНУТЬСЯ в Украину на свободные территории.

Как понимаю у них не было другого выхода - или умереть под роSSийскими обстрелами или бежать через их территорию. Видел уже на латвийской территории Жигуль с украинскими номерами, старенький, загруженный под завязку узлами со скарбом, ходовая явно не в порядке - перекошен и его постоянно тянуло на осевую, скорость 70 по трассе. Починить видно не было возможности в Рашке. У нас фигово, до вторника выходные католической пасхи, всё закрыто. Если совсем сломается и встанет, конечно помогут кто чем сможет.

Но зрелище ужасное, я бы на такой машине в соседний город побоялся бы выехать, а им пришлось через всю фашистскую роSSию бежать!!!
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17.04.2022 18:57 Відповісти
"Запор", карочє. Касаби, фенолфталеїн вам в поміч
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17.04.2022 20:16 Відповісти
 
 