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На кордоні Білорусі та Польщі через санкції ЄС черга вантажівок на 80 км
Сотні вантажівок застрягли на кордоні Польщі та Білорусі. Довжина черги - близько 80 кілометрів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC News.
Черга утворилась через п’ятий пакет санкцій проти Росії. Згідно з новим обмеженням, російським і білоруським вантажівкам заборонено в'їжджати і перебувати на території ЄС.
Під винятком перебувають вантажівки, які транспортують ліки, пошту або ж нафтопродукти.
Також наразі невідомо, що буде з вантажівками, які вже перебувають на території ЄС.
В Польщі занепокоєні тим, що Росія та Білорусь можуть ввести аналогічні обмеження проти країни.
Топ коментарі
+17 Achmet Denniz
показати весь коментар17.04.2022 16:31
+12 spase boy
показати весь коментар17.04.2022 17:01
+10 DemianBond 2cbb79cc
показати весь коментар17.04.2022 16:33
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Будь ласка, зачекайте...
А що польскі вантажівки роблять на території Кацапстана ???????
Джерело:
А що польським вантажівкам робити у білорасєї та расєї під час санкцій? якесь дивне занепокоення...)))
С 00.00 часов 16 апреля 2022 г. вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автотранспортных средств (автомобилей и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе. Исключение составляет их следование через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки.
Данное ограничение не применяется до 23 апреля 2022 года к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Беларуси до 16 апреля 2022 года.
Транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, перевозящие почтовые отправления и живых животных, следуют без ограничений.
http://bamap.org/information/news/2022_04_15_182119/
Инфо проверено ЛИЧНО. Сегодня в 11 утра был на границе. Вижу постоянно 9-местный бус с украинскими номерами, который встречает БЕЖЕНЦЕВ, которых роSSияне вытянули/выдавили боями на территорию роSSии и которые на перекладных добираются до Латвии, по разговорам часть в Европу, но довольно большая часть ВЕРНУТЬСЯ в Украину на свободные территории.
Как понимаю у них не было другого выхода - или умереть под роSSийскими обстрелами или бежать через их территорию. Видел уже на латвийской территории Жигуль с украинскими номерами, старенький, загруженный под завязку узлами со скарбом, ходовая явно не в порядке - перекошен и его постоянно тянуло на осевую, скорость 70 по трассе. Починить видно не было возможности в Рашке. У нас фигово, до вторника выходные католической пасхи, всё закрыто. Если совсем сломается и встанет, конечно помогут кто чем сможет.
Но зрелище ужасное, я бы на такой машине в соседний город побоялся бы выехать, а им пришлось через всю фашистскую роSSию бежать!!!