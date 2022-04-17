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Зеленський (22416) Київ (19120) перемовини (2717) росія (63574) Донбас (22348)

Україна не віддасть схід заради закінчення війни. Битва за Донбас може вплинути на хід всієї війни, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру віддавати території в східній частині країни заради закінчення війни з Росією. Він додав, що українські військові готові битися з російськими військами на Донбасі в битві, яка може вплинути на хід всієї війни.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ось чому для нас дуже важливо не дозволити їм, стояти на своєму, тому що ця битва... вона може вплинути на хід всієї війни. Тому що я не довіряю російським військовим і російському керівництву", - заявив глава держави.

Зеленський зауважив, що в України немає ніяких гарантій, що Росія не спробує знову захопити Київ, якщо їй вдасться захопити Донбас.

"Тому ми розуміємо, що, те що ми їх відбили, і вони пішли, і вони тікали від Києва - з півночі, з Чернігова і з цього напрямку - це не означає, що якщо їм вдасться захопити Донбас, вони не прийдуть далі до Києва", - додав президент.

Також читайте: ЗСУ наразі не дають військам РФ реалізувати план наступу на Донбас, - Маляр

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Топ коментарі
+75
Зеленский,обратись к лукашенко с ультиматумом,что если с его территории нас будут обстреливать,вылетать истребили,то они получат ответку Все сразу прекратится.
Обратись в прямом эфире,чтобы слышал весь мир. Все будут с нами солидарны.
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17.04.2022 16:47
+42
про Крим саме про Крим,південь само собой таке враження що Зеленський навіть під час війни не горить бажанням воювати за Крим то на 15 років відати хоче то взагалы не згадуе про півострів не такий страшний мордор особливо зараз
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17.04.2022 16:48
+41
Подарунки прийшли
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17.04.2022 16:56
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Схід - це до 24.02 чи 2014? А про Крим-розтягнем на 15 років? Словесам не дуже вірю...
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17.04.2022 18:59 Відповісти
не сподівалась, але він таки дуже швидко подорослішав і порозумнішав. ще би Арахамію з Єрмаком і Подоляком хоча б не показував - можна було б спокійно працювати і воювати
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17.04.2022 19:00 Відповісти
пф... які ж людці у нас довбойоби довірливі...
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17.04.2022 19:11 Відповісти
"царь хороший - боярє плохіє!"
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18.04.2022 11:46 Відповісти
Гниди мислять категоріями 15 століття: договорняки між князівствами ( улусами, ханствами та царствами...
Уявляючи себе царьками...
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17.04.2022 22:51 Відповісти
А вони вже й так не будуть рости ..або нах нам бэня зі своїм правітєльством???
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17.04.2022 22:53 Відповісти
зелена мразота чомусь часто забувають за Крим!!!
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18.04.2022 01:55 Відповісти
Молодец Зе, всё верно сказал.
Зрады нет.
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18.04.2022 06:14 Відповісти
Якось не дуже переконливо...особливо якщо боти кажуть - зради нєт і цілують дупу найвеличнішого.
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18.04.2022 09:35 Відповісти
"Молодец <хуйло>, всё верно сказал" - ты же знаешь что это маркер говнобота?
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18.04.2022 11:48 Відповісти
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