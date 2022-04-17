Зеленський запросив Макрона в Україну, щоб він особисто побачив звірства військових РФ
Президент України Володимир Зеленський запросив свого французького колегу Емманюеля Макрона відвідати Київ, щоб той особисто побачив звірства російських військових. На думку глави держави, цей візит змінить позицію французького лідера щодо геноциду української нації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського телеканалу CNN.
Як зазначає видання, Зеленський запросив Макрона в Україну під час телефонної розмови, яка відбулася минулого тижня. За словами глави держави, він хоче, щоб французький лідер на власні очі побачив звірства росіян на окупованих територіях.
"Я запросив його приїхати, коли у нього буде можливість. Він приїде і побачить, і я впевнений, що він зрозуміє", - сказав Зеленський.
На його думку, Макрон хоче зробити якісь кроки для того, щоб Росія вела діалог. Зеленський додав, що під час розмови сказав своєму французькому колезі, що в Україні йде не просто війна, а справжній геноцид українського народу.
Нагадаємо, Макрон відмовився назвати війну Росії проти України геноцидом, заявивши при цьому, що українці та росіяни - "братні" народи. Він пояснив свою відмову називати війну в Україні геноцидом тим, що ця "вербальна ескалація" не допоможе українцям.
Будь ласка, зачекайте...
Обговорюють з колективним коломойським-портновим суму?
Бо якщо ерефія не визнає поразки і не віддасть захоплених земель - не бачити Україні ні відшкодовувань за втрати від кацапні, ні інвестицій - від Заходу. А нову війну, важчу.
А пуйло визнавати поразки не бажає... отже Абрамович їздить підкупляти ЗЄрмаків, щоб зрадили.
І навіть якщо вони поки не погоджуються, сам факт розмов і торгівлі говорить багато про що.
В принятии решений он - ноль. Чисто номинальный президент.
И его "прозрение" в отношении мокшаленда исключительно для того, чтобы не выпасть из обоймы действительно поддерживающих Украину.
Если он ушёл со своего поста, то почти стопроцентная вероятность того, что он бы разделял сейчас взгляды шмеркель, которая и сейчас считает, что политика Германии при ней была самой мудрой и эффективной.
"На жаль, змушений сказати так: українська сторона припустилася дипломатичної помилки. Федеральний президент - це Німеччина. І тому відмова від президента Зеленського - це відмова для Німеччини", - сказав Габек Джерело:
А ось результат після демаршу янелоха.
У відповідь на вимоги Києва до Німеччини надіслати танки та артилерію Роберт Хабек два дні тому заявив: "Все, що зараз допомагає українській армії, мають доправити швидко".
Віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек не підтримав постачання танків в Україну.
А німці які були - такі й лишилися. Не беріть собі дурного до голови... бо вже Штайнмаєру вірите, скоро і Меркель почнете хвалити...
Тобто Зеля загітував за Макрона!?
...хвастается своими ********...
Просто хочет показать преступления, оставленные после высказывания Макрона о "братских народов". Чтобы он лично понял, что такие высказывания неуместны. Ведь после увиденного, даже к Макрону придёт понимание, что братья не ведут себя так, от слова "совсем"- только озверевшие, зомбированные захватчики.
И не надо мне говорить, что они добровольно, по щедроте душевной, оттуда свалили.
Йому Фуйло вже все розповів