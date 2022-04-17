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Зеленський (22416) Макрон Емманюель (1323)

Зеленський запросив Макрона в Україну, щоб він особисто побачив звірства військових РФ

макрон,зеленський

Президент України Володимир Зеленський запросив свого французького колегу Емманюеля Макрона відвідати Київ, щоб той особисто побачив звірства російських військових. На думку глави держави, цей візит змінить позицію французького лідера щодо геноциду української нації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського телеканалу CNN.

Як зазначає видання, Зеленський запросив Макрона в Україну під час телефонної розмови, яка відбулася минулого тижня. За словами глави держави, він хоче, щоб французький лідер на власні очі побачив звірства росіян на окупованих територіях.

"Я запросив його приїхати, коли у нього буде можливість. Він приїде і побачить, і я впевнений, що він зрозуміє", - сказав Зеленський.

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На його думку, Макрон хоче зробити якісь кроки для того, щоб Росія вела діалог. Зеленський додав, що під час розмови сказав своєму французькому колезі, що в Україні йде не просто війна, а справжній геноцид українського народу.

Нагадаємо, Макрон відмовився назвати війну Росії проти України геноцидом, заявивши при цьому, що українці та росіяни - "братні" народи. Він пояснив свою відмову називати війну в Україні геноцидом тим, що ця "вербальна ескалація" не допоможе українцям.

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Топ коментарі
+16
Завезіть макарона ф меркелиху в Маріуполь, попросіть вийти з машини дляч фото, а самі втечіть. Побачите,що буде. Непогано було б прихопити штанймаєра і мадяра.
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17.04.2022 17:05
+14
я вибачаюсь, а чому штайнмайєру в київ не можна, а абрамовичу можна?
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17.04.2022 17:02
+9
Він Президента Ізраїля запрошував?
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17.04.2022 17:06
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я вибачаюсь, а чому штайнмайєру в київ не можна, а абрамовичу можна?
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17.04.2022 17:02 Відповісти
так абрамович - "это же наши люди". Гнусавик Боневтик послал Штанмайера, который признал, что был козлом, но готов исправиться, и Германия отказала Украине в поставке 100 танков. Совпадение? не думаю
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17.04.2022 17:32 Відповісти
за то он найвелычнишый гнус в мире.
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17.04.2022 17:37 Відповісти
А не здається вам, що ***** в особі абрамовича почав часто відвідувати Київ?
Обговорюють з колективним коломойським-портновим суму?
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17.04.2022 17:41 Відповісти
Такі візити ********* українську владу.

Бо якщо ерефія не визнає поразки і не віддасть захоплених земель - не бачити Україні ні відшкодовувань за втрати від кацапні, ні інвестицій - від Заходу. А нову війну, важчу.
А пуйло визнавати поразки не бажає... отже Абрамович їздить підкупляти ЗЄрмаків, щоб зрадили.
І навіть якщо вони поки не погоджуються, сам факт розмов і торгівлі говорить багато про що.
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17.04.2022 18:09 Відповісти
бо абрамович хоч і під санкціями США, але дружбан Володі, мождиво вже і фінансист, точно як Беня.
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17.04.2022 21:12 Відповісти
Завезіть макарона ф меркелиху в Маріуполь, попросіть вийти з машини дляч фото, а самі втечіть. Побачите,що буде. Непогано було б прихопити штанймаєра і мадяра.
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17.04.2022 17:05 Відповісти
і дриснярто хай теж візьмуть!
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17.04.2022 17:06 Відповісти
І лєпеншу нехай візьмуть! Нехай також подивиться на те, шо її проплачувач накоїв!
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17.04.2022 17:43 Відповісти
так Штанмаер сам просился, но гнусавик решил сыграть в обиженку
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17.04.2022 17:34 Відповісти
А толку с того штайнмаера?
В принятии решений он - ноль. Чисто номинальный президент.
И его "прозрение" в отношении мокшаленда исключительно для того, чтобы не выпасть из обоймы действительно поддерживающих Украину.
Если он ушёл со своего поста, то почти стопроцентная вероятность того, что он бы разделял сейчас взгляды шмеркель, которая и сейчас считает, что политика Германии при ней была самой мудрой и эффективной.
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17.04.2022 17:59 Відповісти
Якось німці забули у Вас спитати, менше читайте зеленої *****.

"На жаль, змушений сказати так: українська сторона припустилася дипломатичної помилки. Федеральний президент - це Німеччина. І тому відмова від президента Зеленського - це відмова для Німеччини", - сказав Габек Джерело:
А ось результат після демаршу янелоха.
У відповідь на вимоги Києва до Німеччини надіслати танки та артилерію Роберт Хабек два дні тому заявив: "Все, що зараз допомагає українській армії, мають доправити швидко".

Віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек не підтримав постачання танків в Україну.
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17.04.2022 19:58 Відповісти
Витік же стався не в українську пресу, але в німецьку. Були робочі розмови - чий приїзд очікують. Авантюра почалася з публікації в німецькій пресі. Хто почав - тому і вигідно.

А німці які були - такі й лишилися. Не беріть собі дурного до голови... бо вже Штайнмаєру вірите, скоро і Меркель почнете хвалити...
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17.04.2022 23:15 Відповісти
Йому по**й його більше хвилюють вибори.
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17.04.2022 19:59 Відповісти
Він Президента Ізраїля запрошував?
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17.04.2022 17:06 Відповісти
Здасться там через тиждень другий тур..
Тобто Зеля загітував за Макрона!?
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17.04.2022 17:08 Відповісти
Зеленский дурак.
...хвастается своими ********...
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17.04.2022 17:10 Відповісти
Какими ********? Освобожденные тер-рии от врага, у которого только пятки сверкали во время отступления, это проёбы?
Просто хочет показать преступления, оставленные после высказывания Макрона о "братских народов". Чтобы он лично понял, что такие высказывания неуместны. Ведь после увиденного, даже к Макрону придёт понимание, что братья не ведут себя так, от слова "совсем"- только озверевшие, зомбированные захватчики.
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17.04.2022 17:25 Відповісти
а то Макрону не докладывают. Не думаю, что во Франции разведка хуже нашей
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17.04.2022 17:33 Відповісти
Одно дело бумажки и отчёты, другое- собственные глаза и атмосфера.
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17.04.2022 17:36 Відповісти
Назови хоть одну территорию с 2019, которую освободили. Рашка только захватила новые территории
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17.04.2022 17:46 Відповісти
Киевские и черниговские тер-рии к примеру.
И не надо мне говорить, что они добровольно, по щедроте душевной, оттуда свалили.
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17.04.2022 18:45 Відповісти
а чого про Херсон та Маріуполь завалив ******? чи то не пройоб га сраколиз?
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17.04.2022 19:53 Відповісти
Ойц, я вас умоляю! До чього тут зельцман? Тіки шо не втік, бо вумні дядьки не випустили! Дурілка картонная зі своїм шапіто! І припиніть ліпити кулю з зеленого гімна. Ми ж нє на расєє...

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17.04.2022 17:49 Відповісти
До того, шо он верховный главнокомандующий.
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17.04.2022 18:48 Відповісти
а шмаркля тут до чого, що особисто звільняв? а якби не верещав, що паніку нагнітають і шишлики на первоє мая, та й інші просери, то не було б цього всього.
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17.04.2022 18:18 Відповісти
ага сверкалі,як там відвід військ в 19му ******* не здали?
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17.04.2022 19:52 Відповісти
макарон пам'ятаєш ''як хранцузи геноцидили століттями цілий контитнент африку''
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17.04.2022 17:11 Відповісти
Папу з Риму теж
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17.04.2022 17:13 Відповісти
Читаю Цензор з 2013року. заставили мене зареєструватись
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17.04.2022 17:13 Відповісти
За кого голосував?
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17.04.2022 17:46 Відповісти
Хтось би йому пояснив, що у Франції другий тур на носі, а Лепенша для нас це гірший варіант
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17.04.2022 17:15 Відповісти
хотів багато написати.Але скажу одне. Давайте вже після перемоги будемо сваритись
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17.04.2022 17:16 Відповісти
Перемога, це коли буде звільнено всю територію України з Кримом та Донбасом включно?
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17.04.2022 17:45 Відповісти
Володя, не спіши, дай людині спокійно виграти вибори. А вже потім він зможе зробити для нас щось суттєве. Якщо захоче, звичайно...
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17.04.2022 17:22 Відповісти
Макрону нужно к местным ватникам ехать на митинги, а не кататься непонятно где. Вон он пообещал отказаться от газа и нефти. Вполне достаточно. И да, если он поставит оружие для Украины сейчас, его рейтинг упадет. Такая там ситуация, кацапы не впустую миллиарды евро вложили в пропаганду, пока остальные не тратили деньги на агентурную работу.
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17.04.2022 17:26 Відповісти
Не приедет Макарон, жена его не отпустит. Где-же эта старушка еще найдет себе такого мужа-идиота.
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17.04.2022 17:35 Відповісти
Надо в Украину приглашать глав государств и высоких представителей европейских структур, чтобы вживую увидели геноцид и разрушения.
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17.04.2022 17:36 Відповісти
ну ти тупий боневтік!!!! треба було сказати що маешь свіженьки жаби.ще квакають. маешь сир з плесенью дорблю, якесь ркацителі.. от тоді він зразу ж прилетив і ще на трапі кричав-де мої жаби???????????????
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17.04.2022 18:10 Відповісти
Молодец. В следующем году оформит дубль - орден Почётного легиона и Нобелевскую премию мира.
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17.04.2022 18:10 Відповісти
штайнмайєру не можна, а сам Зе в 2014 виступав перед орками, а в 2019 бачив в його очах мир і т.д., то чим він кращий?
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17.04.2022 18:11 Відповісти
зеленскому что, больше нефиг делать, кроме как приглашать говноступа, выступающего против вступления Украины в НАТО и не дающего вооружений, в Украину? не гидранта заслуга в обороне и защите... это заслуга ВСУ!
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17.04.2022 18:31 Відповісти
А Зелі теж в НАТО не треба.
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17.04.2022 21:50 Відповісти
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17.04.2022 18:33 Відповісти
мікрону це не цікаве
Йому Фуйло вже все розповів
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17.04.2022 18:44 Відповісти
Або приїде Макрон... або запрошувати лепен. З нею зеленський навіть краще знайде спільну мову
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17.04.2022 18:48 Відповісти
А потім Зеля уламає Макрона влаштувати зустріч йому з Путлером.
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17.04.2022 21:49 Відповісти
 
 