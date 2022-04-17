У Тростянці через залишені росіянами міни і розтяжки загинули вже п'ятеро дітей, - мер Бова
Покидаючи захоплені міста, російські військові масово заміновують території. Через такі дії ворога у Тростянці на Сумщині загинули вже 5 дітей.
Учора, 16 квітня, на розтяжці підірвався місцевий мешканець, який вийшов до лісу погуляти з собакою. Про це розповів мер Тростянця Юрій Бова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.
Собака вибігла за межі дороги і зачепила розтяжку. На щастя, чоловік вижив.
"Таких випадків дуже багато. У нас вже загинули від потрапляння на міни та різні розтяжки 5 дітей. Є поранені також. Таких предметів ще досить багато", – зазначив Бова.
Він додав, що найчастіше окупанти мінували блокпости та місця, де була техніка.
Наразі у місті є ще багато доріг, які не перевірили, тому фахівці працюють без вихідних.
Будь ласка, зачекайте...
"Звільнені Суми роблять замовлення на книжки для дитячої бібліотеки. Першим пунктом - Пушкін. У мене був шок, коли дізналася про це. Що треба зробити, щоб Пушкін закінчився? Ми вісім років сподівалися на самоцензуру читача. Не працює. Потрібна повна заборона." © літературознавець Ганна Улюра
Нас що, *****, недостатньо бомбили, що деяким довбойобам і досі не дійшло? Потрібен досвід Харкова та Чернігова? Дебіли...
Інтерв'ю з цією людиною можеш почитати тут:
https://m.gazeta.ua/articles/culture/_ani-rosijskoyi-movi-ani-rosijskoyi-literaturi-na-nashij-teritoriyi-buti-ne-mozhe-literaturoznavcya/1082460
І нколи не поспішай, уйобок, роздавати такі характеристики українцям.
Якщо місцевість не прочесана достатньо, то треба акуратно відгородити небезпечні ділянки і провести лекції з виживання в таких умовах (з Балкан запросіть спеціалістів, якщо бракує наших). Паркани з написами коштують дешевше, ніж життя дітей !
Як хтось сказав: "Безмежні дві речі - всесвіт й людська тупість.... хоча я маю сумнів з приводу всесвіту".
Людські помилки траплятимуться, але ж не можна стверджувати, що навчання не дає користі, бо хтось забудеться...