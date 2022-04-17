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У Тростянці через залишені росіянами міни і розтяжки загинули вже п'ятеро дітей, - мер Бова

діти

Покидаючи захоплені міста, російські військові масово заміновують території. Через такі дії ворога у Тростянці на Сумщині загинули вже 5 дітей.

Учора, 16 квітня, на розтяжці підірвався місцевий мешканець, який вийшов до лісу погуляти з собакою. Про це розповів мер Тростянця Юрій Бова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.

Собака вибігла за межі дороги і зачепила розтяжку. На щастя, чоловік вижив.

"Таких випадків дуже багато. У нас вже загинули від потрапляння на міни та різні розтяжки 5 дітей. Є поранені також. Таких предметів ще досить багато", – зазначив Бова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В одному із сіл Сумщини виявили зарин, який залишили окупанти, - мер Тростянця Бова

Він додав, що найчастіше окупанти мінували блокпости та місця, де була техніка.

Наразі у місті є ще багато доріг, які не перевірили, тому фахівці працюють без вихідних.

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Топ коментарі
+28
Трохи не по темі:

"Звільнені Суми роблять замовлення на книжки для дитячої бібліотеки. Першим пунктом - Пушкін. У мене був шок, коли дізналася про це. Що треба зробити, щоб Пушкін закінчився? Ми вісім років сподівалися на самоцензуру читача. Не працює. Потрібна повна заборона." © літературознавець Ганна Улюра

Нас що, *****, недостатньо бомбили, що деяким довбойобам і досі не дійшло? Потрібен досвід Харкова та Чернігова? Дебіли...
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17.04.2022 17:16
+17
Мене вже не стільки від кацапів тіпає, скільки від нашої сраної малоросні, якій навіть війна не здатна відкрити очі.
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17.04.2022 17:23
+14
Дітей...батьки і куди дивляться...
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17.04.2022 17:13
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Дітей...батьки і куди дивляться...
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17.04.2022 17:13 Відповісти
арестовича вони дивляться, патэрь нэт, ми пабидили... люся їх розслабляє
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17.04.2022 17:16 Відповісти
На днях племінник пішов до друзів по сусідству. Потім йому стало нудно і він пішов додому. Через пів години решту компанії привезла поліція. Завалили стіну гаража в бувшій військовій частині. Одному сшивали голову, другому придавило ноги. А мали бути в шкільному дворі.
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05.05.2022 09:29 Відповісти
Трохи не по темі:

"Звільнені Суми роблять замовлення на книжки для дитячої бібліотеки. Першим пунктом - Пушкін. У мене був шок, коли дізналася про це. Що треба зробити, щоб Пушкін закінчився? Ми вісім років сподівалися на самоцензуру читача. Не працює. Потрібна повна заборона." © літературознавець Ганна Улюра

Нас що, *****, недостатньо бомбили, що деяким довбойобам і досі не дійшло? Потрібен досвід Харкова та Чернігова? Дебіли...
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17.04.2022 17:16 Відповісти
триздець... якого... що за....
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17.04.2022 17:17 Відповісти
Мене вже не стільки від кацапів тіпає, скільки від нашої сраної малоросні, якій навіть війна не здатна відкрити очі.
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17.04.2022 17:23 Відповісти
сжигать нахрена этого пушкина колотушкина и прочие книги написаные руснявыми дворянами-рабовладельцами
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17.04.2022 17:40 Відповісти
Суми не були окуповані, і будь ласка посилання на документи про закупівлю а то закрадається думка що ти зрадойоб кремлівський
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17.04.2022 17:40 Відповісти
******* какой-то) Нахер закупать Пушкина целым библиотекам я так и не понял, логики в "новости" нет.
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17.04.2022 17:51 Відповісти
Про окупацію Сум не йдеться, довбойоб їбаний. У перші дні кацапи зайшли до нас у Суми, але сумська ТрО дала їм ****** і відтіснила за межі міста. Більше двох тижнів Суми були в оточенні і під обстрілами. Вже пізніше 93-я бригада і ТрО почали відтісняти їх далі, доки не виштовхали за межі адмінкордону.
Інтерв'ю з цією людиною можеш почитати тут:
https://m.gazeta.ua/articles/culture/_ani-rosijskoyi-movi-ani-rosijskoyi-literaturi-na-nashij-teritoriyi-buti-ne-mozhe-literaturoznavcya/1082460
І нколи не поспішай, уйобок, роздавати такі характеристики українцям.
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17.04.2022 19:50 Відповісти
дада. Орки Пушкина начитаются и давай грабить-убивать.
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18.04.2022 06:11 Відповісти
5 (!) дітей за такий короткий проміжок часу... це означає, що люди повернулися до звичайного життя надто рано.
Якщо місцевість не прочесана достатньо, то треба акуратно відгородити небезпечні ділянки і провести лекції з виживання в таких умовах (з Балкан запросіть спеціалістів, якщо бракує наших). Паркани з написами коштують дешевше, ніж життя дітей !
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17.04.2022 17:18 Відповісти
Если честно вызывает сомнения, глава военной администрации про это не слова неговорил, хотя все смерти поднимаются на местных каналах связи, включая смерти от мин и особенно если это смерти детей детей. А если все же правда, то нельзя детей самих отпускать дальше собственного двора, я был в Тростянце - город полуразрушенный, и понятно что снаряды даже без оставленных сюрпризов будут находится.
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17.04.2022 17:44 Відповісти
Скільки разів сказано: НЕ ХОДІТЬ ДО ЛІСУ ПОКИ, ДИВІТЬСЯ ЗА ДІТЬМИ!!! ТА ПОХ#Й ОВОЧАМ... УСЕ ПОХ#Й ЇМ.... А НЕВИННІ ДІТИ ГИНУТЬ.
Як хтось сказав: "Безмежні дві речі - всесвіт й людська тупість.... хоча я маю сумнів з приводу всесвіту".
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17.04.2022 18:00 Відповісти
Ейнштейну приписують... хоч не перевіряв
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17.04.2022 18:04 Відповісти
Така біда буде наздоганяти Україну ще багато років,нажаль.А заклики "НЕ ЧІПАЙ" не так вже й допоможуть-вони будуть вибухати навіть від раптових і випадкових дотиків.
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17.04.2022 18:07 Відповісти
Заклики допоможуть!
Людські помилки траплятимуться, але ж не можна стверджувати, що навчання не дає користі, бо хтось забудеться...
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17.04.2022 18:13 Відповісти
В мого батька в дитинстві знайомі однолітки, які постаждали від вибухових предметів. А народились вони уже після війни.
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05.05.2022 09:34 Відповісти
В Сумской области неделю назад, может больше, мужик с собакой погибли, сначала думали собакин налетел на растяжку, но спасатели как обследовали сказали что метров за десять от них сдетанировало и убило, так что и касаний ненужно порой. Страшная беда(
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17.04.2022 18:14 Відповісти
Ну суки горіть в пеклі рашиські паскуди ,знищувати цю наволоч де тільки можна ,за що гинуть діти ? це геноцид проти народу який влаштував криававий рашиський кат ,дай Бог що б твоі діти загинули.
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17.04.2022 19:18 Відповісти
попереджали ж,що до лісу заходити заборонено..
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17.04.2022 22:32 Відповісти
 
 