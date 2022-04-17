У Боровій на Харківщині окупанти призначили свою "владу". Частина техніки РФ рушила звідти на Донбас
Військові армії РФ розмістилися в адміністративних будівлях у тимчасово окупованій Боровій на Харківщині та призначили окупаційну "владу" з числа місцевих колаборантів.
Про це повідомляє Борівська селищна рада, інформує Цензор.НЕТ.
В повідомленні вказано, що територія громади повністю окупована російськими військовими. Мобільного зв’язку та інтернету немає, частина населених пунктів - без електрики та газопостачання. Дані про загиблих та поранених мирних мешканців відсутні.
"Значна частина російської техніки поступово виходить з громади в напрямку Донецької області", - повідомили у сільраді.
Окупанти розмістилися в Боровій у будівлях селищної ради, палаці культури, лікарні та домах деяких місцевих підприємців.
"Призначили окупаційну владу з числа місцевих колаборантів, яка тепер має координувати процеси в громаді. ... Є інформація про співпрацю деяких місцевих жителів з окупантами. Такі зрадники надають ворогу інформацію про місцевих, розповідають, у кого чим можна поживитися, допомагають облаштуватися на зайнятій території, організовують їхній побут. Відомо, що один з таких посіпак показав російським військовим маловідомий шлях до населених пунктів Донеччини", - сказано в повідомленні.
Найбільш жорстоким чином окупанти поводяться з людьми на південному сході громади.
"Вдираються до осель громадян, які вимушені були виїхати з громади у зв’язку з окупацією, проводять обшуки, забирають техніку та цінні речі, подекуди виносять повністю все. Були випадки вкидання бойових гранат до погребів у домоволодіннях мирних жителів", - розповіли у сільраді.
В громаді гостро стоїть питання доставки ліків, продуктів, засобів гігієни. Сільрада звернулася до міністра з питань реінтеграції окупованих територій Ірини Верещук та голови Харківської ОВА Олега Синєгубова щодо організації зелених коридорів для евакуації населення та доставки гуманітарної допомоги.
Будь ласка, зачекайте...
Это было сделано согласно её должностных инструкций?
И кто же ей такие инструкции написал?
Не думаю, что она это сделала по своей инициативе.
а казали, що можуть піти в наступ в любий момент... наші тобто.