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окупація (6532) Харківщина (6053)

У Боровій на Харківщині окупанти призначили свою "владу". Частина техніки РФ рушила звідти на Донбас

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Військові армії РФ розмістилися в адміністративних будівлях у тимчасово окупованій Боровій на Харківщині та призначили окупаційну "владу" з числа місцевих колаборантів.

Про це повідомляє Борівська селищна рада, інформує Цензор.НЕТ.

В повідомленні вказано, що територія громади повністю окупована російськими військовими. Мобільного зв’язку та інтернету немає, частина населених пунктів - без електрики та газопостачання. Дані про загиблих та поранених мирних мешканців відсутні.

"Значна частина російської техніки поступово виходить з громади в напрямку Донецької області", - повідомили у сільраді.

Окупанти розмістилися в Боровій у будівлях селищної ради, палаці культури, лікарні та домах деяких місцевих підприємців.

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"Призначили окупаційну владу з числа місцевих колаборантів, яка тепер має координувати процеси в громаді. ... Є інформація про співпрацю деяких місцевих жителів з окупантами. Такі зрадники надають ворогу інформацію про місцевих, розповідають, у кого чим можна поживитися, допомагають облаштуватися на зайнятій території, організовують їхній побут. Відомо, що один з таких посіпак показав російським військовим маловідомий шлях до населених пунктів Донеччини", - сказано в повідомленні.

Найбільш жорстоким чином окупанти поводяться з людьми на південному сході громади.

"Вдираються до осель громадян, які вимушені були виїхати з громади у зв’язку з окупацією, проводять обшуки, забирають техніку та цінні речі, подекуди виносять повністю все. Були випадки вкидання бойових гранат до погребів у домоволодіннях мирних жителів", - розповіли у сільраді.

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В громаді гостро стоїть питання доставки ліків, продуктів, засобів гігієни. Сільрада звернулася до міністра з питань реінтеграції окупованих територій Ірини Верещук та голови Харківської ОВА Олега Синєгубова щодо організації зелених коридорів для евакуації населення та доставки гуманітарної допомоги.

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Топ коментарі
+23
ага. поддержи оккупационную власть гуманитаркой, верещучка
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17.04.2022 17:20
+17
Верещущка -колаборант
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17.04.2022 17:25
+14
Все из-за того, что нету фоток дохлых коллаборантов-предателей в освобожденных городах. Хотя несколько трупов показали и это было круто, многие реально испугались предавать, так как понимали, что их не заберут с собой кацапы, а если они останутся, то их ждет смерть. Можно даже самим расстрелять всех пособников, затем показать их труп и заявить, что кацапы их расстреляли после позорного бегства, чтобы те не сдали информацию.
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17.04.2022 17:24
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ага. поддержи оккупационную власть гуманитаркой, верещучка
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17.04.2022 17:20 Відповісти
Верещущка -колаборант
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17.04.2022 17:25 Відповісти
Верещук делает свою работу, согласно её должностных инструкций. Любой другой бы делал тоже самое. Гуманитарка пребывает из Европы и распоряжение куда её в т.ч. направлять- тоже.
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17.04.2022 17:42 Відповісти
каждый делает что может. а зрадофилов хватает. диванные стратеги.
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17.04.2022 17:49 Відповісти
Верещучка забезпечує орків в Мелітополі гуманітаркою і транспортом, щоб їм там норм сиділось (це в той час коли Оріхів та Гуляйполе на межі гум. катастрофи)... немає слів, ще й знаходяться "розумники" які такі дії зелених гнид виправдовують.
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17.04.2022 18:28 Відповісти
у 2018 році Верещучка відвідала в Москві форум російських пропаГандонів.
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17.04.2022 17:58 Відповісти
Когда она возглавила министерство оккупированных территорий вместо Георгия Туки, который там был при Порошенко, то одним из её первых действий было разминирование крымского перешейка и Чонгара, что позволило россиянам легко и быстро зайти на Херсонщину и даже подорвать дамбу на Крымском канале, пустив по нему воду в Крым.
Это было сделано согласно её должностных инструкций?
И кто же ей такие инструкции написал?
Не думаю, что она это сделала по своей инициативе.
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17.04.2022 18:14 Відповісти
Легко и быстро им зайти на Херсонщину позволили предательство местных элит. При планировании военных действий они расчитывали, что такое будет повсеместно на востоке Украины. Но обломались везде, кроме Херсовщины. А минирование, распечатка дамбы? Вы серьёзно?)))) Это дело короткого времени.
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17.04.2022 19:02 Відповісти
Дак так и задумано. Министр *по реинтеграции окупированных территорий* за все время не реинтегрировала ниодного квадратного метра территорий в Украину. Зато с успехом реинтегрировала помощь собранную всей Украиной и всем миром окупантам.
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17.04.2022 17:41 Відповісти
Все из-за того, что нету фоток дохлых коллаборантов-предателей в освобожденных городах. Хотя несколько трупов показали и это было круто, многие реально испугались предавать, так как понимали, что их не заберут с собой кацапы, а если они останутся, то их ждет смерть. Можно даже самим расстрелять всех пособников, затем показать их труп и заявить, что кацапы их расстреляли после позорного бегства, чтобы те не сдали информацию.
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17.04.2022 17:24 Відповісти
На час війни для таких зрадників потрібно відновити смертну кару.
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17.04.2022 18:02 Відповісти
конченая а иногда вредная украинская толерантность...то чайком с бутербродиками вместо.....
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17.04.2022 19:48 Відповісти
наші військові відтянуті на півночі і біля Київа! підкріплення довго збирається, тренується, укомплектовується...
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17.04.2022 17:30 Відповісти
Мало спецслужбовців?
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17.04.2022 17:53 Відповісти
Борова в окупації вже понад місяць.
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17.04.2022 17:30 Відповісти
Звиздеж...Там з 12 квітня ускладнення...https://www.faceboo.kcom/PosBorova/posts/5155075181218942
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17.04.2022 17:39 Відповісти
через Крупянськ. велика колонна орди сунула.декілька днів тому..частково була розбита
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17.04.2022 17:47 Відповісти
Треба Хунту! ...поки війна не закінчилась перемір'ям.
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17.04.2022 17:31 Відповісти
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17.04.2022 17:34 Відповісти
***бнуть точкой У по административных зданиях и вопрос с окупационной властью решен
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17.04.2022 17:38 Відповісти
так нет же, сидим, ждём..
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17.04.2022 17:54 Відповісти
Взагалі то брєд собачій, як не подивись...
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17.04.2022 18:22 Відповісти
Дивлячись по карті окупації..поки що .нічого втішного
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17.04.2022 17:45 Відповісти
У меня сейчас облачнасть сильно , ни хрена не видно только слышно самолёты тяжёлые наверное ту 22 весь день летают с Крыма на север , в сторону Запорожья скорее всего ( Бердянск) или севернее города разворачиваются на Мариуполь , буквально с промежутками в 10-15 минут
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17.04.2022 17:49 Відповісти
Как атмосфера в Бердянске? Видел несколько видео как народ спокойно гуляет по центру и набережной, а на флагштоках перед горсоветом рашистские тряпки болтаются
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17.04.2022 18:11 Відповісти
Так себе , митинги разогнали жестоко , висит и висит , что зделаешь , уже и новый начальник полиции появился из старых крохоборов , что и ртом и жопой и при любой власти в почете , вчера нахватали наркоманов и сегодня уже с ними патрулируют ,по хатам барыг пошли щемить с целью наживы или искоренить ещё не понятно . Предпринимателям которые ещё остались приказали до 30 го встать на учёт и платить уже им , кто побежал становиться , кто закрывается не распродав остатки . Налички в городе нет , карты обналичивать 15-20% , несколько магазинов торгуют уже кацапским товаром и что интересно магазины от Мариуполя . Если что ещё интересует спрашивайте постараюсь ответить .
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17.04.2022 18:35 Відповісти
Звідки в Боровій орки, якщо Чугуїв, Рогань під контролем ЗСУ?
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17.04.2022 17:50 Відповісти
Русішкамікадзе.
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17.04.2022 17:57 Відповісти
Это не Боровая возле самого Харькова. Это Боровая на севере от Изюма. Возле реки Оскол.
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17.04.2022 18:02 Відповісти
Борова ізюмського району
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17.04.2022 18:02 Відповісти
Це не та Борова, це Борова, що біля річки Оскіл, вище Ізюма.
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17.04.2022 18:07 Відповісти
Як за#бали всі ці у@#бани,які продають Батьківщину просто так. Хоча чому дивуватися,якщо це просто етнічні кацапи,які просто чекали свого часу. Хто їм паспорти роздавав? Що в нас за дебільна влада на протязі 30 років,*****?
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17.04.2022 17:54 Відповісти
Кравчук всім роздав,а Кучмарь називав московію стратегічним партнером.
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17.04.2022 18:01 Відповісти
Знаешь я это давно уже заметил после 14 го, или сами родом с кацапии или родители оттуда переехали
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17.04.2022 18:42 Відповісти
что-то опять мы начали с предателями миндальничать..
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17.04.2022 17:59 Відповісти
ніде ніколи ні слова не було про Борову і ось на тобі.
а казали, що можуть піти в наступ в любий момент... наші тобто.
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17.04.2022 18:03 Відповісти
Це не та Борова, це вище Ізюма, наші там не контролюють.
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17.04.2022 18:15 Відповісти
І евакуюватися з Борової не просили? І автобуси не надсилали?
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17.04.2022 18:18 Відповісти
 
 