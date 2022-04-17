Сумщина вже отримує від Уряду перші 250 млн грн для ліквідації наслідків бойових дій, - міністр Чернишов після візиту до області. ФОТОрепортаж
16 квітня міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов здійснив робочу поїздку до Сумської області. В регіоні, де багато населених пунктів були або окуповані, або заблоковані ворогом, поступово відновлюється життєдіяльність.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад та таериторій.
"Сумська ОВА вже отримує від Уряду перші 250 млн грн для ліквідації наслідків бойових дій, тож завданням для керівництва області є якнайшвидше проведення відповідних робіт. Першочергове завдання влади — ліквідувати наслідки військових дій, допомогти людям відремонтувати та відновити оселі, забезпечити відновлення надання усіх житлово-комунальних послуг та стале продовольче забезпечення населення", — зазначив міністр.
Наразі на розмінованих територіях області тривають розбирання пошкоджених будівель, прибирання територій, ремонт пошкодженої критичної інфраструктури. Комунальні підприємства та працівники Головного управління ДСНС у Сумській області працюють 24/7.Загалом в області повністю зруйновано або пошкоджено понад 976 об’єктів. У тому числі 638 житлових будинків, 24 заклади освіти, 23 об’єкти життєзабезпечення, 18 закладів охорони здоров’я. У рамках робочої поїздки Міністр відвідав місто Тростянець, яке зазнало значних руйнувань та потребує повного відновлення. Завершили робочу поїздку в Охтирці, місті, якому Указом Президента України присвоєно почесну відзнаку "Місто-герой України".
"Об’єкт потребує повного відновлення до початку опалювального сезону 2022/2023. З головою Сумської ОВА, міським головою Павлом Кузьменком та директором ТЕЦ Григорієм Юрком визначили етапність відновлення роботи підприємства", — зазначив Міністр та додав, що чекає від керівництва міста пропозиції щодо нової схеми теплопостачання міста та проєкту відбудови ТЕЦ.
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Ти знаєш, Таню, - відкрився мені Вілкул, - коли це почалося, я звонив друзям і говорив одне: бандерівці були праві....Таки "армія, мова, віра" - це найважливіше. Якби ми пішли цим шляхом 20 років тому у Рашки не було би ідеологічноі підстави лізти в Украіну"...
Хто би міг уявити, що такі політичні вороги я ми, колись будемо разом говорити на світоглядні теми душа-в-душу. А ще пліч-о-пліч планували полювання на танки... Не могли розлучитися, години три, до ночі все говорили і планували. А як інакше, якщо Вілкул відіграв головну роль в обороні Кривого рогу, він фактично орнінізував і командував обороною, закрив оркам ворота на Запоріжжя.
Я, до речі, завжди знала, що чоловіки Сходу - справжні, з хребтом, Воіни!
У полях кукурудзи у місті Буринь, Сумщина місцеві знайшли до 40 орків, які відно сховалися там, коли прийшли наші. Подохлі від голоду та холоду, троє вздулися через те, що нажрались кукурудзи, яку не встигли зібрати з-за війни. Усім років по 18-19.
Але все-таки скину лінк на "охота посмотреть" )
Погортай вгору і знайдеш.
https://t.me/*******************/1047
https://t.me/gruz_200_rus/1834
- она утонула.