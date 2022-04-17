Сумщина вже отримує від Уряду перші 250 млн грн для ліквідації наслідків бойових дій, - міністр Чернишов після візиту до області. ФОТОрепортаж

16 квітня міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов здійснив робочу поїздку до Сумської області. В регіоні, де багато населених пунктів були або окуповані, або заблоковані ворогом, поступово відновлюється життєдіяльність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад та таериторій.







"Сумська ОВА вже отримує від Уряду перші 250 млн грн для ліквідації наслідків бойових дій, тож завданням для керівництва області є якнайшвидше проведення відповідних робіт. Першочергове завдання влади — ліквідувати наслідки військових дій, допомогти людям відремонтувати та відновити оселі, забезпечити відновлення надання усіх житлово-комунальних послуг та стале продовольче забезпечення населення", — зазначив міністр.

Наразі на розмінованих територіях області тривають розбирання пошкоджених будівель, прибирання територій, ремонт пошкодженої критичної інфраструктури. Комунальні підприємства та працівники Головного управління ДСНС у Сумській області працюють 24/7.Загалом в області повністю зруйновано або пошкоджено понад 976 об’єктів. У тому числі 638 житлових будинків, 24 заклади освіти, 23 об’єкти життєзабезпечення, 18 закладів охорони здоров’я. У рамках робочої поїздки Міністр відвідав місто Тростянець, яке зазнало значних руйнувань та потребує повного відновлення. Завершили робочу поїздку в Охтирці, місті, якому Указом Президента України присвоєно почесну відзнаку "Місто-герой України".













"Об’єкт потребує повного відновлення до початку опалювального сезону 2022/2023. З головою Сумської ОВА, міським головою Павлом Кузьменком та директором ТЕЦ Григорієм Юрком визначили етапність відновлення роботи підприємства", — зазначив Міністр та додав, що чекає від керівництва міста пропозиції щодо нової схеми теплопостачання міста та проєкту відбудови ТЕЦ.

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