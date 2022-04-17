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Зеленський (22416)

Я не вірю світові після того, що ми побачили в Україні, але вірю в ЗСУ та наших людей, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому важко повірити в надійність "деяких країн чи деяких лідерів" після ескалації війни в Україні.

Про це він повідомив в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви втратили родичів у Голокості. Щороку в День пам’яті жертв Голокосту політики з усього світу оприлюднюють заяви зі слоганом "Ніколи знову". Ці заяви мусять здаватися для вас позбавленими сенсу зараз. Коли світ говорить "ніколи знову", чи справді він вірить у те, що говорить?" - запитав журналіст.

"Я не вірю світові. Після того, що ми побачили, що коїться в Україні, ми… Тобто, я не маю цього почуття довіри, що ми маємо вірити в деякі країни і деяких лідерів. Ми не віримо у слова. Після ескалації Росії, ми не віримо сусідам. Ми в усе це більше не віримо.

Навіть я не вірю в документи (міжнародні. - Ред.), тому що ми також мали Будапештський меморандум – гадаю, ви знаєте всі деталі цього. Для мене, це просто аркуш паперу, який нічого не важить.

Ми віримо в прагматичні речі, про які можна домовитися. Якщо ви наші друзі чи партнери, дайте нам зброю, допоможіть нам, надайте нам підтримку, дайте нам гроші і зупиніть Росію, наносьте удар по Росії. Ви можете це зробити, якщо ви наші друзі. Єдина віра, яка лишилася, це віра в нас самих, у наших людей, у наші Збройні сили, і віра, що країни будуть підтримувати нас не лише словами, але й вчинками. Ось і все", - пояснив глава держави.

Також читайте: Зеленський запросив Макрона в Україну, щоб він особисто побачив звірства військових РФ

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Топ коментарі
+99
Коли світ тобі говорив про небезакку ,ти рятував вагнерівців від суду і заморожував ракетні програми і ****** про якісь шашлики і про те ,що нам не потрібна така армія,а потрібні дороги. Тьфу ,***** , мерзота , мене від нього коробить.
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17.04.2022 18:15
+71
Віра у ЗСУ з нього просто перла останні три роки!
На його думку, коли віриш у ЗСУ, можна не переглядати зарплати військовослужбовцям.
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17.04.2022 18:15
+70
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17.04.2022 18:19
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https://www.youtube.com/watch?v=f5drxzeFOsE&t=52s пророцтво хто б міг подумати
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17.04.2022 18:50 Відповісти
На даний момент кращого президента Україна поки що не мала. Це загальнопризнаний факт.
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17.04.2022 18:50 Відповісти
сраколиз ти, ось це факт)))
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17.04.2022 18:53 Відповісти
ЗЕторчок у чому саме?
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17.04.2022 18:54 Відповісти
Равлику, ти і твій друг-бот це трошки замало для загального признання
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17.04.2022 19:02 Відповісти
Спільнотою дегенератів "какаяразніца" признаний,блд.,за що нам ця мавпа під час війни????
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18.04.2022 02:26 Відповісти
Правда, не тобі про це казати, україноненависник.

Так само, як і дебілу і огидному расисту, папі римському розтуляти пельку про добро, допомогу ближньому і т.д. і взагалі носити духовний сан.
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17.04.2022 18:54 Відповісти
Це ми ,УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД,віримо в НАШУ АРМІЮ,В НАШ НАРОД і ДЯКУЄМО КРАЇНАМ ПОМІЧНИКАМ!!!!...при чому тут ренигати....ой треба вже в стойло ставить...учуяли бєні перемогу УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ...і що знову все теж саме.....
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17.04.2022 18:54 Відповісти
Надейся на крепость рук и непомерный труд
--пройдешь непройденный маршрут
И все теперь знают как надо было делать
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17.04.2022 18:57 Відповісти
Ну.. працює як вміє.. бо не вміє, то так і працює... але зараз іншого не маємо.
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17.04.2022 18:57 Відповісти
Ти якось заявив, що нікому і нічого не винен.
Світ також нічого нам не винен: ми не входимо в НАТО, ЄС, та інше утворення, де прописані конкретні зобов'язання, що стосуються безпеки.
І не треба скимлити, розповідаючі яки всі навколо погані!
Ти сам грався з кацапами у "припинення вогню", та будував дороги, наплювавши на оборонне замовлення, та ігноруючи попередження розвідки США!
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17.04.2022 18:58 Відповісти
+++++++++++++++++++а ..продукт.. квартала ще продають в бензоколонку . чи не продають
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18.04.2022 06:14 Відповісти
А як ще потрібно було місяцями говорити майже всьому світу, що рашка прийде війною? Не вірили, говорили, що нагнітають та панікують. Замість того щоб запобігти заходу військам РФ зі сторони Криму, ви казали, що це істерика.... Не потрібно тепер звинувачувати всіх крім свого оточення.
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17.04.2022 18:59 Відповісти
а ти хто гадалка вірю не вірю ? а як же гаранти безпеки яких ви з Агрохімією навибирав ? коли я казав що обрати блазня під час війни це катастрофа мене ніхто не слухав ...
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17.04.2022 18:59 Відповісти
Армия, Мова, Вира, НАТО
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17.04.2022 19:01 Відповісти
Пиши українською, патріоте, блть
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17.04.2022 23:49 Відповісти
***** пишеться чере //Y// --- У НАС ПОЛОВИНА ЗСУ РОЗМОВЛЯЕ НА РОСИЙСЬКИЙ МОВИ УМНИК *****
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18.04.2022 06:20 Відповісти
ВАНЬКА ТЫ ШО ТАКОЙ УЩЕРБНЫЙ --- РУСКАГА ЯЗЫКА НЕ ПАНИМАЕШ В ШКОЛЕ УРОКИ ПРАГУЛИВАЛ *****
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18.04.2022 06:29 Відповісти
я я я я я я....я я я я ....
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17.04.2022 19:01 Відповісти
А як же мир в очах Путлера....
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17.04.2022 19:02 Відповісти
Було довбо...дятлом,й до смерті лишиться.
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17.04.2022 19:04 Відповісти
Коли преЗедент разом із Бакановим, Даниловим, та іншими "патріотами" своєї команди заткне рота навідникам рашистських ракет?

Журналісти показали, як журногніди Г+Г каломойського-медведчука навели ракети на завод в Києві, який ремонтував бронетехнику для ВСУ.
Результат - зруйнований завод і людські жертви.

Після сюжету Г+Г рашисти та колаборанти опрацювали інформацію і ракети прилетіли.
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17.04.2022 19:07 Відповісти
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17.04.2022 19:07 Відповісти
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17.04.2022 19:08 Відповісти
І ДБР розпочали справу...
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17.04.2022 19:24 Відповісти
Война раскрывает глаза кто у нас настоящий друг. Молдова не хоче продавати Україні винищувачі. Хоч розуміють - вони будуть наступні.

Україна попросила в Молдови продати або передати винищувачі Міг-29, що перебувають у країні на балансі й не використовуються.

Україна на прохання дістала категоричну відмову від керівництва уряду Молдови, із поясненням "ми не хочемо дратувати Росію,РФ вважатиме це порушенням принципу нейтральності"

А Санду как пела про дружбу 2 народов
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17.04.2022 19:11 Відповісти
Це було до викрадення Чауса нашими спецслужбами з території Молдови- нема довіри. Німеччтна нам танки збиралась передати поки велікій дипломат не плюнув в президента Німеччини, а потім ще й з ганьбою виправдовувався. У кожних наслідків є свої причини. А триндеж безкінечний що всі нам винні може відвернути світ від нас. Треба вміти просить і дякувати, бо світ теж може згадати про асфальт, безмежну корупцію, засилля кротів в верхівці влади і ще багато чого....
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17.04.2022 19:36 Відповісти
Мразоту Штайнмайера хочешь видеть в Украине? Может Орбана позовем? Или еще какого-нибудь уродца?
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17.04.2022 19:42 Відповісти
1.Штанмаєр погодився,що він неправий.
2.Для німців президент - над політичними партіями та чварами. Він плюнув не в Штанмаєра ,а у весь німецький народ. І я впевнений ,що він знав,що робив
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17.04.2022 19:49 Відповісти
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17.04.2022 19:44 Відповісти
А ще їм газ давай у кризу
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17.04.2022 21:23 Відповісти
Народ з своїм президентом переможе!!!
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17.04.2022 19:17 Відповісти
Народ переможе і знаєте, навіть без президента...
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17.04.2022 19:22 Відповісти
Маєте право на свою особисту точку зору, якою б вона не була.
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17.04.2022 19:35 Відповісти
Зеленский до нападения России - не верил Западу, хотел заглянуть в глаза Путина
Зеленский после нападения России - не верит Западу, хочет заглянуть в глаза Путину

Может там и происходит какой-то внутренний слом, но внешне пока это не особо проявляется.
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17.04.2022 19:23 Відповісти
так, він виявляється ще й послідовний!Як той кролик що пищить від жаху але лізе у пащу пітона
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17.04.2022 20:27 Відповісти
а що там було?
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17.04.2022 20:58 Відповісти
Дякуємо Заходу і США що допомагають! А могли б відповісти - вибрали під час війни клоуна, так звертайтесь до директора цирку за допомогою.
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17.04.2022 19:27 Відповісти
Тримаймося браття українці
Ми переможемо
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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17.04.2022 19:32 Відповісти
Надеюсь Зеленский сядет лет на 15 после войны за госизмену
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17.04.2022 19:41 Відповісти
Закушуй, портянка
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17.04.2022 20:11 Відповісти
соси ******* подаляківське,і сядеш разом з ним як посібник
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17.04.2022 20:59 Відповісти
Скаженный сосед - это горе. Но Украине не повезло дважды. В такой час иметь ТАКОГО президента.
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17.04.2022 19:48 Відповісти
Та заткніться вже, нарешті, хто поливає брудом Зеленського. Він веде себе правильно, говорить все вірно. Точно порохоботи ніби з глузду з"їхали.
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17.04.2022 19:49 Відповісти
о ********* досі не зрозуміли чого це вони по бомбосховищах та заграницях сидять,ясно жери в голову
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18.04.2022 01:09 Відповісти
А я не верю Зеленскому, его ЗЕшобле и его "Слугам урода". Они делают всё, чтобы отвратить от Украины западных партнёров. К моему глубочайшему сожалению это зелёное кодло во главе с Зеленским 73% упоротых избирателей выберут на второй срок. Печально
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17.04.2022 19:49 Відповісти
У нас демократична країна, - кого захочемо, того і оберемо. Це у вас там царі пожиттєві.
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17.04.2022 20:16 Відповісти
ти то ****** яким місцем до України
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17.04.2022 21:01 Відповісти
Дійсно! В 2010 проголосували за зека Януковича - отримали анексію Криму і війну на Донбасі, в 2019 році проголосували за коміка під час війни - отримали повноційну війну в 2022 році. На жаль помилки на виборах потрібно відпрацьовувати пролитою кров"ю.
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17.04.2022 21:37 Відповісти
Висновки позбавлені логіки .
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18.04.2022 08:34 Відповісти
Зе є ворог України.Скажи кого ти послав на перемовини, я скажу хто ти є. Досить звинувачувати світові країни та спробувати їх посварити з Україною.Вийди з перемовин з кацапами та краще мовчи.Таким чином ти більш допоможеш Україні.Поки, що користі від тебе тільки Коломойському та кацапам.
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17.04.2022 19:49 Відповісти
До речі про роль та мети Коломойського у цій війні. У діях Зеленьського прослідковується певна логіка. Вона у наступному:

З одного боку, він та його оточення (ОП) та верхівка СН яке очевидно налаштоване колабораційно, хочуть зберегти владу та контроль за ******* влади протягом війни, і скористатися можливостями що відкриються після війни. А також утримати політичне поле від появи конкурентів - Порошенко, ще дехто, популярний у людей. Це те що також в інтересах Коломойського та його вплив тут може бути присутнім. З іншого боку Коломойський аж ніяк не зацікавлений ні у приході "Рускава міра", бо це означає повний крах усіх його бізнесів та політичного впливу, ні у приході Західного способу організації суспільства - справжнього справедливого суду, реальних антикорупційних засобів, неможливості підкупу депутатів тощо.

Саме тому ми бачимо це лавірування Зеленського та "заглядання в очі пуйла" - перед ним надскладне завдання - використати пуйла та війну таким чином, щоб утримати Захід (як суспільну цінність) на відстані, и водночас не збурити суспільство до такого стану що його знесуть як Януковича. Тож власне українських справжніх інтересів він таки не відстоює, бо тоді все було б просто і ясно - б'емося до перемоги, дякуємо Заходу, приймаємо закони що сприяють вступу в ЕС. Натомість ми бачимо як - незаконно виключаються з єфіру проукраїнські телеканали, приймається закон про виключення вноземців з наглядових рад, нічого не змінюється у силових структурах, претензії на вищому політичному рівні до НАТО та ЕС тощо, тобто те що якраз зробить або складним або неможливим вступ до ЕС.
Сподіваюсь у суспільстві є досить сил цьому завадити
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17.04.2022 20:44 Відповісти
А тобі віра є. Європа сплотилась, а ти до сих пір в пісочниці
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17.04.2022 19:58 Відповісти
На даний момент кращого президента Україна поки що не мала. Це загальнопризнаний всім світом факт.
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17.04.2022 20:00 Відповісти
Тим світом, якому він не вірить ?
Так , мабуть були меньш вдалі, але за них більш живих українців було
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17.04.2022 20:11 Відповісти
Парламенти всіх країн аплодують йому стоячи, Ізя.
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17.04.2022 20:14 Відповісти
Вони аплодують українцям.
Зеленському особисто давали 48 годин.
Зараз глянеш на марафон там тільки Зе і його братія давлять ворога, ніби ЗСУ не існує.
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17.04.2022 20:43 Відповісти
В новинах висвітлюють буквально все, не пересмикуйте. А такого президента Україна ще не мала. Це беззаперечний факт.
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17.04.2022 20:50 Відповісти
не бреши курва рвана
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17.04.2022 21:03 Відповісти
ага тому як ти сосешь стоячи раком)))
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17.04.2022 21:02 Відповісти
Слабо стараешься. Лижи анус Зеленского усерднее. И не забудь отсосать
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17.04.2022 22:28 Відповісти
Вирахую, яка скотиняка мій комент зніщила, піз...да цьому діячу!!!
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17.04.2022 20:02 Відповісти
https://www.ukrmilitary.com/2020/12/budget2021.html
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17.04.2022 20:09 Відповісти
"Печальный Демон - дух изгнанья - летал над грешною землёй... "
Или
"Остановите мир - я хочу сойти..."

Что ни говори, а вкус и чувство меры - это как талант, когда его нет.
Сначала он не верит миру, когда мир его предупреждает о том, что будет.
А потом он не верит миру, когда видит что случилось то, о чём мир его предупреждал, что это будет, а он не верил миру до того, как это случилось. ...

Ну вот что тут делать: смеяться или плакать?
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17.04.2022 20:15 Відповісти
Гидко, просто гидко... Ніколи не вірила цій істоті зеленій і ніколи не повірю, і коли його вибрали у прзєденти я, так як і багато інших громадян, розуміла, що може бути повномасшабне вторгнення рфії внаслідок того вибору... Перш ніж щось вимагати від інших, подивись на себе... Але ж то "неначасі"...
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17.04.2022 20:18 Відповісти
А Я НЕ ВІРЮ ТОБІ. ТИ , **** ЗЕЛЕНА , ПІСЛЯ ОРКІВ ВОРОГ НОМЕР ОДИН ДЛЯ УКРАЇНИ
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17.04.2022 20:29 Відповісти
А в мир в очах фуйла і досі вірить ?
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17.04.2022 20:41 Відповісти
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17.04.2022 20:53 Відповісти
І вишикувались адепти секти Політичної мумії, і почали волати про 73% та клоуна!
І порозбивали собі лоби при молитві!
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17.04.2022 20:48 Відповісти
і виповзли ************** і лижуть новому малому смердючому *****
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17.04.2022 21:04 Відповісти
Та то вони ще на старих дріжджах. Вони відчувають, що їх розвели, але ще не можуть зрозуміти, як це сталось.
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17.04.2022 21:58 Відповісти
що ****** сам з собою переписуєшся?
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18.04.2022 01:10 Відповісти
чому зєля більше вірить ***** ніж Заходу? Якщо він хоче підписати договір з ****** це означає що він вірить що ***** його буде виконувати. Інакше навіщо підписувать. Отже він ***** вірить більше ніж Заходу який озброює нашу армію. Питання тепер хто він. 2 варіанта або дурень або зрадник або і те і інше.
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18.04.2022 07:26 Відповісти
Верь не верь но помощь если придет токо с запада, а с востока токо смерть..
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17.04.2022 21:35 Відповісти
Mi pomogaem NARODU.UA. O gnidax vo vlasiti ne dumaem.
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17.04.2022 22:18 Відповісти
Ну ***** наконец Украинцы и даже Президент поняли что собственная безопасносить-это собственная ответственность.
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17.04.2022 23:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AvIAc-yoC5o
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18.04.2022 01:45 Відповісти
Думаю, що Україна повинна виробляти ті ********** і зброю, які вона може виробляти, особливо, артилерійські снаряди, ракети для "Стугни", протикорабельні ракети "Нептун" і т.д..
Якщо можемо, то ще потрібно виробляти ракети ППО.
І робити все це вже зараз, поки чекаємо допомоги від інших країн.

До речі, практика показала, що протитанковою "Стугною" можна збивати у повітрі ворожі вертольоти... - Думаю, потрібно спробувати знищувати непрофільні цілі і іншими ракетами або високоточними снарядами. ( Чи може "Нептун" збити в повітрі стратегічний бомбардувальник, який запускає крилаті ракети по Україні з повітряного простору над територією Росії? І т.п.)
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18.04.2022 03:01 Відповісти
Думаю, що нині Україна і всі люди тут отримали урок про САМОСТІЙНІСТЬ.

Тому що без самостійності немає справжньої незалежності.

(І ще багато інших уроків одночасно. Доводиться переглянути пріоритети. Я? Сім'я? Інші люди? Держава як спільність багатьох людей? - Але і це ще далеко не всі уроки.)
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18.04.2022 03:08 Відповісти
ну как же может президент Украины зеленский без холокоста... хер с ним с геноцидом украинского народа сталинской властью и геноцидом, устроенным кацапскими оккупантами сейчас... холокост - вот скрепа... бабин яр, где были расстреляны и украинцы, и цыгане, и евреи - это в память о холокосте... ничего личного, но... ты президент Украины и ты украинец, какой бы национальности ты ни был...
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18.04.2022 04:13 Відповісти
Треба задати цьому чуду просте питання. Хто більше зробив щоб Україна витримала удар, американці та британці з джавелінами чи президент з великим крадівництвом? Він більше вірить, як не дивно, москалям. А як пояснити що він кожен день рветься підписувати з ними договори. Я можна підписувати договори з тварями що називають жертви в Бучі постановкою? Дядя, ти зовсім втратив відчуття реальності? Гандон і тепер намагається зменшити нам допомогу тим що тявкає на Захід і видає ескапади як із Штанмаєром. Штанмаєр козел, але і з козла можна було отримати більше допомоги армії.
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18.04.2022 07:21 Відповісти
Не варто читати, а тим більше дискутувати зі схибленими, неадекватними ніками , що складаються з безрозбірливого набору клавіш, тупого змісту типу "Люся під", чи "Люсю в" , однієї чи кількох бука і т.п. Це люди, які сіять розбрат !
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18.04.2022 08:30 Відповісти
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