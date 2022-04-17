Я не вірю світові після того, що ми побачили в Україні, але вірю в ЗСУ та наших людей, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому важко повірити в надійність "деяких країн чи деяких лідерів" після ескалації війни в Україні.

Про це він повідомив в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви втратили родичів у Голокості. Щороку в День пам’яті жертв Голокосту політики з усього світу оприлюднюють заяви зі слоганом "Ніколи знову". Ці заяви мусять здаватися для вас позбавленими сенсу зараз. Коли світ говорить "ніколи знову", чи справді він вірить у те, що говорить?" - запитав журналіст.

"Я не вірю світові. Після того, що ми побачили, що коїться в Україні, ми… Тобто, я не маю цього почуття довіри, що ми маємо вірити в деякі країни і деяких лідерів. Ми не віримо у слова. Після ескалації Росії, ми не віримо сусідам. Ми в усе це більше не віримо.

Навіть я не вірю в документи (міжнародні. - Ред.), тому що ми також мали Будапештський меморандум – гадаю, ви знаєте всі деталі цього. Для мене, це просто аркуш паперу, який нічого не важить.

Ми віримо в прагматичні речі, про які можна домовитися. Якщо ви наші друзі чи партнери, дайте нам зброю, допоможіть нам, надайте нам підтримку, дайте нам гроші і зупиніть Росію, наносьте удар по Росії. Ви можете це зробити, якщо ви наші друзі. Єдина віра, яка лишилася, це віра в нас самих, у наших людей, у наші Збройні сили, і віра, що країни будуть підтримувати нас не лише словами, але й вчинками. Ось і все", - пояснив глава держави.

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