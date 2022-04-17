Я не вірю світові після того, що ми побачили в Україні, але вірю в ЗСУ та наших людей, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що йому важко повірити в надійність "деяких країн чи деяких лідерів" після ескалації війни в Україні.
Про це він повідомив в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.
"Ви втратили родичів у Голокості. Щороку в День пам’яті жертв Голокосту політики з усього світу оприлюднюють заяви зі слоганом "Ніколи знову". Ці заяви мусять здаватися для вас позбавленими сенсу зараз. Коли світ говорить "ніколи знову", чи справді він вірить у те, що говорить?" - запитав журналіст.
"Я не вірю світові. Після того, що ми побачили, що коїться в Україні, ми… Тобто, я не маю цього почуття довіри, що ми маємо вірити в деякі країни і деяких лідерів. Ми не віримо у слова. Після ескалації Росії, ми не віримо сусідам. Ми в усе це більше не віримо.
Навіть я не вірю в документи (міжнародні. - Ред.), тому що ми також мали Будапештський меморандум – гадаю, ви знаєте всі деталі цього. Для мене, це просто аркуш паперу, який нічого не важить.
Ми віримо в прагматичні речі, про які можна домовитися. Якщо ви наші друзі чи партнери, дайте нам зброю, допоможіть нам, надайте нам підтримку, дайте нам гроші і зупиніть Росію, наносьте удар по Росії. Ви можете це зробити, якщо ви наші друзі. Єдина віра, яка лишилася, це віра в нас самих, у наших людей, у наші Збройні сили, і віра, що країни будуть підтримувати нас не лише словами, але й вчинками. Ось і все", - пояснив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Так само, як і дебілу і огидному расисту, папі римському розтуляти пельку про добро, допомогу ближньому і т.д. і взагалі носити духовний сан.
--пройдешь непройденный маршрут
И все теперь знают как надо было делать
Світ також нічого нам не винен: ми не входимо в НАТО, ЄС, та інше утворення, де прописані конкретні зобов'язання, що стосуються безпеки.
І не треба скимлити, розповідаючі яки всі навколо погані!
Ти сам грався з кацапами у "припинення вогню", та будував дороги, наплювавши на оборонне замовлення, та ігноруючи попередження розвідки США!
Журналісти показали, як журногніди Г+Г каломойського-медведчука навели ракети на завод в Києві, який ремонтував бронетехнику для ВСУ.
Результат - зруйнований завод і людські жертви.
Після сюжету Г+Г рашисти та колаборанти опрацювали інформацію і ракети прилетіли.
Україна попросила в Молдови продати або передати винищувачі Міг-29, що перебувають у країні на балансі й не використовуються.
Україна на прохання дістала категоричну відмову від керівництва уряду Молдови, із поясненням "ми не хочемо дратувати Росію,РФ вважатиме це порушенням принципу нейтральності"
А Санду как пела про дружбу 2 народов
2.Для німців президент - над політичними партіями та чварами. Він плюнув не в Штанмаєра ,а у весь німецький народ. І я впевнений ,що він знав,що робив
Зеленский после нападения России - не верит Западу, хочет заглянуть в глаза Путину
Может там и происходит какой-то внутренний слом, но внешне пока это не особо проявляется.
Ми переможемо
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
З одного боку, він та його оточення (ОП) та верхівка СН яке очевидно налаштоване колабораційно, хочуть зберегти владу та контроль за ******* влади протягом війни, і скористатися можливостями що відкриються після війни. А також утримати політичне поле від появи конкурентів - Порошенко, ще дехто, популярний у людей. Це те що також в інтересах Коломойського та його вплив тут може бути присутнім. З іншого боку Коломойський аж ніяк не зацікавлений ні у приході "Рускава міра", бо це означає повний крах усіх його бізнесів та політичного впливу, ні у приході Західного способу організації суспільства - справжнього справедливого суду, реальних антикорупційних засобів, неможливості підкупу депутатів тощо.
Саме тому ми бачимо це лавірування Зеленського та "заглядання в очі пуйла" - перед ним надскладне завдання - використати пуйла та війну таким чином, щоб утримати Захід (як суспільну цінність) на відстані, и водночас не збурити суспільство до такого стану що його знесуть як Януковича. Тож власне українських справжніх інтересів він таки не відстоює, бо тоді все було б просто і ясно - б'емося до перемоги, дякуємо Заходу, приймаємо закони що сприяють вступу в ЕС. Натомість ми бачимо як - незаконно виключаються з єфіру проукраїнські телеканали, приймається закон про виключення вноземців з наглядових рад, нічого не змінюється у силових структурах, претензії на вищому політичному рівні до НАТО та ЕС тощо, тобто те що якраз зробить або складним або неможливим вступ до ЕС.
Сподіваюсь у суспільстві є досить сил цьому завадити
Так , мабуть були меньш вдалі, але за них більш живих українців було
Зеленському особисто давали 48 годин.
Зараз глянеш на марафон там тільки Зе і його братія давлять ворога, ніби ЗСУ не існує.
Или
"Остановите мир - я хочу сойти..."
Что ни говори, а вкус и чувство меры - это как талант, когда его нет.
Сначала он не верит миру, когда мир его предупреждает о том, что будет.
А потом он не верит миру, когда видит что случилось то, о чём мир его предупреждал, что это будет, а он не верил миру до того, как это случилось. ...
Ну вот что тут делать: смеяться или плакать?
І порозбивали собі лоби при молитві!
Якщо можемо, то ще потрібно виробляти ракети ППО.
І робити все це вже зараз, поки чекаємо допомоги від інших країн.
До речі, практика показала, що протитанковою "Стугною" можна збивати у повітрі ворожі вертольоти... - Думаю, потрібно спробувати знищувати непрофільні цілі і іншими ракетами або високоточними снарядами. ( Чи може "Нептун" збити в повітрі стратегічний бомбардувальник, який запускає крилаті ракети по Україні з повітряного простору над територією Росії? І т.п.)
Тому що без самостійності немає справжньої незалежності.
(І ще багато інших уроків одночасно. Доводиться переглянути пріоритети. Я? Сім'я? Інші люди? Держава як спільність багатьох людей? - Але і це ще далеко не всі уроки.)