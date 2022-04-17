Байден має приїхати до України та побачити все на власні очі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що візит американського лідера Джо Байдена до України відбудеться, але все залежить від ситуації з безпекою.

Про це він заявив в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Його візит залежить від ситуації з безпекою..., але я думаю, що він лідер Сполучених Штатів і тому має приїхати сюди, щоб побачити (на власні очі. - Ред.)", - сказав глава держави.

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