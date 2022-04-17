Міносвіти перегляне шкільну програму з літератури та історії через агресію РФ проти України, - "слуга народу" Бабак
Міністерство освіти та науки перегляне всю шкільну програму, зокрема з історії та літератури.
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Комітету з питань науки, освіти та інновацій щодо перегляду шкільної програми Сергій Бабак, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз ми серйозно переглянемо всю шкільну програму. І це буде стосуватися не тільки літератури, це буде стосуватися й історії.
Але для цього є величезні й дуже фахові експертні групи в Міністерстві освіти. Це не зовсім питання депутатів, але ми будемо всіляко підтримувати експертів в їх рішеннях", - пояснив він.
Топ коментарі
+16 Merkator_R
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+9 andant 1000
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+8 Rulya Kosh
показати весь коментар17.04.2022 19:05
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В туалеті читатимете свого лєрмонтова. Спитаєте, чому? Та тому, що лєрмонтов все своє життя займався тим же самим, чим наразі займається армія РФ в Україні, а саме - геноцидом.
Преподавание идёт на украинском языке
Паралельно изучать какой язык /решает громада /
Книги напечатать не проблема /электронные книги/
И все
Каждый гос.чиновник должен сдать экзамен на знание истории и языка /украинского/
Историю надо написать как она есть /а не менять по три раза за 30 лет/
Извините говорю на родном языке свободно пишу с ошибками /стесняюсь /
За 50лет забыл правописание
Певно,щось додадуть про Че-Зєлєнатора,й каку-Порошенка.
P.S. Це буде важко, бо, на жаль, десь на 95% "величезні й дуже фахові експертні групи в Міністерстві освіти" самі щоденно розмовляють на"язикє".