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школа (2180) Міносвіти (1404) Бабак Сергій (37)

Міносвіти перегляне шкільну програму з літератури та історії через агресію РФ проти України, - "слуга народу" Бабак

школа

Міністерство освіти та науки перегляне всю шкільну програму, зокрема з історії та літератури.

Про це в ефірі телемарафону повідомив  голова Комітету з питань науки, освіти та інновацій щодо перегляду шкільної програми Сергій Бабак, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ми серйозно переглянемо всю шкільну програму. І це буде стосуватися не тільки літератури, це буде стосуватися й історії.
Але для цього є величезні й дуже фахові експертні групи в Міністерстві освіти. Це не зовсім питання депутатів, але ми будемо всіляко підтримувати експертів в їх рішеннях", - пояснив він.

Також читайте: Мультипредметний тест можна буде пройти в Україні або за кордоном, фізична присутність обов'язкова, - Міносвіти

Автор: 
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Топ коментарі
+16
Запретить рашистскую литературу ,всю.вместе пушкиным.
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17.04.2022 19:04
+9
Відкинути політкоректність, яка була до 2014 року. Перебування україни в складі радянського союзу назвати періодом окупації України. Те саме стосується і періоду перебування в складі російської іперії.
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17.04.2022 19:14
+8
Де ж ви так довго були? Чому так міцно спали?…………
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17.04.2022 19:05
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Прекрасна, майже голлівудська історія. Малий, смішний комік випадково стає президентом. Зовсім не підготовлений. Типовий under-dog. І має битися з найбільшим Злодієм нашого часу.
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17.04.2022 19:03 Відповісти
І ставить Злодія раком.
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17.04.2022 19:05 Відповісти
Запретить рашистскую литературу ,всю.вместе пушкиным.
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17.04.2022 19:04 Відповісти
Но Лермонтова можно оставить, с его стихом "Прощай немытая Россия".
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17.04.2022 19:11 Відповісти
"Но Лермонтова можно оставить"
В туалеті читатимете свого лєрмонтова. Спитаєте, чому? Та тому, що лєрмонтов все своє життя займався тим же самим, чим наразі займається армія РФ в Україні, а саме - геноцидом.
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17.04.2022 19:42 Відповісти
Почни з себе - опануй українську.
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17.04.2022 20:16 Відповісти
Знаковые маникены

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17.04.2022 19:05 Відповісти
Де ж ви так довго були? Чому так міцно спали?…………
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17.04.2022 19:05 Відповісти
Це той Бабак, який ще рік тому говорив, що зп вчителям в 4000 дол.це реально?
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17.04.2022 19:06 Відповісти
хтоб сумнивався. ненависть зараз це все що видчувають украинци до москалив.
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17.04.2022 19:06 Відповісти
зараз по яшику. якицсь чел каже шо приихали 155 гаубици. итс велл.
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17.04.2022 19:09 Відповісти
ЗЕбанат ти можеш нормальною мовою писати поки тебе не забанили чорта?
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17.04.2022 19:11 Відповісти
і це єдине відчуття яке гарантує шанси України і української нації вижити, яке не дасть ввести себе в солодку оману стокгольмського синдрому, в солодку спробу пробачити і пожаліти ворога, солодку оману спробувати все забути, і зрозуміти ворога....
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17.04.2022 19:12 Відповісти
бабак, баран х..ев, кому нхй треба твої "велечезні , фахові експертні групи"? треба просто заборонити рузьку мову і рузьку літературу нхй і назавжди. без всяких кишенькових "експертних" груп.
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17.04.2022 19:09 Відповісти
Історію і літературу, переглядати не треба! -- треба їх вивчати.
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17.04.2022 19:10 Відповісти
слуг своих сначала от ватки вакцинируйте...
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17.04.2022 19:13 Відповісти
Та да ватки и вавки в головах многих деятелей дохренища.
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17.04.2022 19:15 Відповісти
Денацификация рускай литературы и истории это хорошо.
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17.04.2022 19:13 Відповісти
Відкинути політкоректність, яка була до 2014 року. Перебування україни в складі радянського союзу назвати періодом окупації України. Те саме стосується і періоду перебування в складі російської іперії.
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17.04.2022 19:14 Відповісти
Країни Балтії так і зробили,вже давно.
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17.04.2022 19:16 Відповісти
До історії візьміть братів капранових за експертів і все буде добре
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17.04.2022 19:27 Відповісти
Примите закон о языке раз и навсегда
Преподавание идёт на украинском языке
Паралельно изучать какой язык /решает громада /
Книги напечатать не проблема /электронные книги/
И все
Каждый гос.чиновник должен сдать экзамен на знание истории и языка /украинского/
Историю надо написать как она есть /а не менять по три раза за 30 лет/
Извините говорю на родном языке свободно пишу с ошибками /стесняюсь /
За 50лет забыл правописание
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17.04.2022 19:29 Відповісти
Краще б соромився мови окупанта, тоді б не скидалося на лицемірство.
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17.04.2022 20:19 Відповісти
Невже перестануть викладати російську ? А,ні,здалося...
Певно,щось додадуть про Че-Зєлєнатора,й каку-Порошенка.
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17.04.2022 19:29 Відповісти
Цього не досить. Підручники по українській мові, математиці схоже не розроблялись в Україні, а взяті російські, погано перекладені і адаптовані. В них масса російських слів. Те саме в дитячих книжках на українській мові, видавництва не заморочуються правильністю написання або перекладу тексту. Крім того, діюча програма по математиці призведе до втрати логічного мислення і це вже видно по ЗНО за минулі роки. Я не вчитель, але змушений карантином і війною займатись по шкільній програмі з онуком. Я розмовляв з вчителями, прослуховував уроки і виявив непрофесіоналізм вчителів, який витікає з методичок Міносвіти. На моє запитання чому вчителі не пропонують виправити ситуацію,чую відповідь, що нема з ким там наверху розмовляти. Там немає професіоналів, а є проїдачі бюджету.
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17.04.2022 19:32 Відповісти
Там ***** переглядати, все досить просто: все кацапське - *****.
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17.04.2022 19:34 Відповісти
Що там переглядати історію? Давайте історичні факти. Історія України точно не потребує добріхувань та замовчувань. Там усе чітко і зрозуміло хто нам завжди був ворогом
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17.04.2022 19:47 Відповісти
Вичищати потрібно геть усе кацапське, до останньої літери. Ніяких толстих. пушкіних і достоєвських. Тим більше - ніяких шкіл з викладанням російською мовою і уроків "русскава язика", навіть факультативів - тільки за рахунок батьків. Бо якщо знов буде "нє всьо так адназначна, язик нацмєньшин" - то через якийсь час з'являться всякі опезеже, потім "рускіє культурниє центри", а потім - танки з виродками-гвалтівниками і вбивцями. Невже і ця біда не навчила?
P.S. Це буде важко, бо, на жаль, десь на 95% "величезні й дуже фахові експертні групи в Міністерстві освіти" самі щоденно розмовляють на"язикє".
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17.04.2022 19:59 Відповісти
Стосовно історії- чи не почнуть змінювати в угоду кацапстану????
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17.04.2022 20:06 Відповісти
Невже сталінську орду визнають окупантами, а не асвабвдітєлямі гіроямі вілікай атєчєствєнной?
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17.04.2022 20:50 Відповісти
 
 