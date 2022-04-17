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Новини Війна
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Генштаб ЗС (6064)

Ворог намагається штурмувати Маріуполь, частково блокує Харків і готує "референдум" в тимчасово зайнятому Херсоні, - Генштаб

генштаб,зсу

Армія РФ активізувала бойові дії на Донецькому і Таврійському напрямках. На захопленій Херсонщині готують "референдум".

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу станом на 18:00 17.04.2022, повідомляє Цензор.НЕТ.

На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Сіверському напрямку зберігається імовірність застосування противником диверсійно-розвідувальних груп та завдання ракетних ударів з території російської федерації по елементах військової та цивільної інфраструктури нашої Держави.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування Харкова, намагається здійснити вогневе ураження позицій підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог активізував бойові дії. Продовжує ракетно-бомбові удари по місту Маріуполю, зокрема й із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Окупанти намагалися здійснювати штурмові дії в районі морського порту та заводу "Азовсталь".

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"Через брак людських ресурсів загарбники намагаються долучити до війни місцевих жителів тимчасово захоплених територій. Так, у місті Ізюм розпочато примусову мобілізацію чоловіків", - повідомили Генштабі.

На Херсонщині окупанти готуються до проведення незаконного референдуму із проголошення так званої "народної республіки". Для фальсифікації його результатів вони хочуть використати персональні дані жителів регіону, які збирають під час видачі так званої "гуманітарної допомоги".

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"Серед мешканців також поширюється інформація, що після оголошення результатів псевдореферендуму розпочнеться їх "мобілізація" до лав збройних сил російської федерації", - додали в Генштабі.

На території РФ відзначено понад 50 випадків дезертирства військових, яких мали відправити до України.

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Топ коментарі
+11
Наш генштаб сделает хоть что-то для деблокации или помощи Мариуполя, кроме как констатировать мужество защитников???
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17.04.2022 19:11
+8
Херсон нужно освобождать. Надеюсь в течении нескольких недель это произойдет
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17.04.2022 19:14
+8
к западу от Гуляйполя фронт стоит уже 2 недели .. к востоку сугубо тактическая позиционка - вялые пострешлуки между соседними селами ... никто двигатся в сторону Мариуполя и не собирался/собирается

непонятно, почему нет даже попыток движения вдоль Каховского водохранилища, в сторону Энергодара ... то есть почему не щупают рашистов в разных частях фронта ... есть только попытка движения к Херсону на одном участке - со стороны Николаева ...

также, очень сильно удивляет каким образом рашисты стольно свободно оперируют за рубежом Херсон - Новая Каховка, в сторону Кривого Рога, где сама местность не располагает к большим отрывам от тылов ...
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17.04.2022 19:27
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17.04.2022 19:10 Відповісти
Наш генштаб сделает хоть что-то для деблокации или помощи Мариуполя, кроме как констатировать мужество защитников???
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17.04.2022 19:11 Відповісти
это нужно что бы зеленые сьездили где то погулять подальше и не лезли в генштаб
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17.04.2022 19:14 Відповісти
була б я головнокомандувачем), я б з Херсона починала.
кажуть, що Азовсталь - неприступна фортеця. треба тільки ресурси.
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17.04.2022 19:14 Відповісти
Що він має по твоєму зробити? Вже 100 разів казали, що деблокада неможлива. Sad but true.
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17.04.2022 19:15 Відповісти
А Азов сказал можлива. Херсон тоже не можлива где кацапни мало?
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17.04.2022 19:27 Відповісти
что-то с Херсоном сопли долго жуют жуют, наверно ждут когда орки после "референдума"начнут принудительную мобилизацию.
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17.04.2022 19:32 Відповісти
Ну так хай розкаже Генштабу
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17.04.2022 19:46 Відповісти
Піднімай сраку з дивану, бери автомат і деблокуй.
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17.04.2022 19:24 Відповісти
пойди сам попробуй автомат взять, получить сейчас автомат как выиграть в лотерею.
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17.04.2022 19:29 Відповісти
к западу от Гуляйполя фронт стоит уже 2 недели .. к востоку сугубо тактическая позиционка - вялые пострешлуки между соседними селами ... никто двигатся в сторону Мариуполя и не собирался/собирается

непонятно, почему нет даже попыток движения вдоль Каховского водохранилища, в сторону Энергодара ... то есть почему не щупают рашистов в разных частях фронта ... есть только попытка движения к Херсону на одном участке - со стороны Николаева ...

также, очень сильно удивляет каким образом рашисты стольно свободно оперируют за рубежом Херсон - Новая Каховка, в сторону Кривого Рога, где сама местность не располагает к большим отрывам от тылов ...
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17.04.2022 19:27 Відповісти
***, може тому що в нас тупо не вистачає наступальної зброї?
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17.04.2022 19:42 Відповісти
кто тебе такую херь сказал? орэстович?))
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17.04.2022 19:54 Відповісти
Всі рішення приймає " Я не втік", про це ж говорили подоляки і абдристовичі.
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17.04.2022 21:07 Відповісти
Брешуть.
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17.04.2022 23:32 Відповісти
раджу відео - Юрий Швец - на 22-й хвилині говорить про підступність кремля, зрадників і агентів
https://youtu.be/ej1DQ4JuirM
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17.04.2022 19:12 Відповісти
тих шоу аналітиків розвелось ,як тих орків палених..кожен шось вигадує.корчать з себе то політиків то військових стратегів...То гадальщики Таро..то різні мольфари правослані...Купа гівна повилазило наверх..кожен навипередки біжить .сенсацію якусь вліпити..Єдин шо вони роблять ті гниди.це дурять довірливих довбойо...
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17.04.2022 19:18 Відповісти
это бывший разведчик который учился с путиным на одном курсе для тебя шоу аналитик?
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17.04.2022 19:31 Відповісти
Именно.
Пару раз его послушал, какой-то сборник слухов с самых засранных источников, не владеющий ни одним реальным инсайдом.
"Учился с ******". Ага, это как в рашке "однокурсник Дурова" создал аналог Инстаграма. Так же и тут, этот статус ему ничего не даёт, кроме как рубить бабло на доверчивых дураках. И таких как он реально сотни, просто пересказывают слухи
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17.04.2022 19:37 Відповісти
шашлики бобик сказал. Поэтому нечего делаться не будет
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17.04.2022 19:13 Відповісти
я в оккупации потому что при твоем *********** разминировали крымские перешейки, сегодня завтра за мной придут. А ты сиди там и не квакай зеленый. Твой ********** обещал шашлычки спасибо наелся. Гуляй в спам зеленое. Ты даже сейчас сидишь на сайте Бутусова который твоего Зеленского не переваривает. Что вы тут забыли не понятною. Давай наверное в спам любитель сойтись по средине и заглянуть путину в глаза, ааа еще же просто перестать постреливать.
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17.04.2022 19:36 Відповісти
Планов громадьё. Не мешайте их выполнять, мля...
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17.04.2022 19:14 Відповісти
Херсон нужно освобождать. Надеюсь в течении нескольких недель это произойдет
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17.04.2022 19:14 Відповісти
К сожалению там дело не недель, а пары месяцев. У нас нет на этом направлении превосходства, тут паритет по людям, а по технике так у них 3 кратное превосходство, будет очень длительная операция по перемеливанию орков, но за это время они успеют наших же жителей отправить воевать против нас
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17.04.2022 19:25 Відповісти
тогда подождем, когда в Херсоне начнут принудительную мобилизацию, потом легче будет
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17.04.2022 19:34 Відповісти
их здесь понты в живой силе
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17.04.2022 19:37 Відповісти
Ну знакомый на том участке, сказал что только в Снегиревском районе примерно 1000 единиц техники. Тетя тоже оттуда сбежала, говорит возле каждого дома по какой-то технике стоит.
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17.04.2022 19:45 Відповісти
а че не миллион? клоун ты
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17.04.2022 19:53 Відповісти
Так арестович зовсім інше говорив
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17.04.2022 19:15 Відповісти
аналізуючи різних ті шо в медіа просторі крутятся..бачу шо, оптимізм є ,але всі напружені.перед цим наступом зі сходу....
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17.04.2022 19:22 Відповісти
На арестовича не обращать внимание,он как не брехнет ,так не дыхнёт
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17.04.2022 19:26 Відповісти
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17.04.2022 19:15 Відповісти
А що мы робимо?Зеля,обещал шашлыки на 9 мая,давай,держи слово.Херсон тоже на шашлык хочет.
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17.04.2022 19:16 Відповісти
За словами Зіґмара Ґабріеля, критика Андрія Мельника у бік президента ФРН Штайнмаєра суперечить правді та є зловмисною. Він нагадав, що Німеччина зробила більше за інших для підтримки України -

oh ja ja, naturlich. Північний потік 1, Північний Потік 2, поставки зброї і електроніки калібрів. не Взяття до НАТО, Це ж більше усіх, я нічого не забув?
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17.04.2022 19:17 Відповісти
Так забув, найголовніше, формула цього штангенциркуля - Легалізація лнр днр, з представництвом у Верховній Раді України (sic!), російська мова, відмова від НАТОЖ, Криму...
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17.04.2022 19:47 Відповісти
https://graniru.org/users/samedov_25/

Русский новояз на стенах и плакатах:
"Хоть в крови мы захлебнёмся
Хоть в говне
Лишь-бы не было плакатов
НЕТ ВОЙНЕ!"
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17.04.2022 19:19 Відповісти
Ну, за 2 недели нереально Херсон освободить. Там сроки освобождения 3-4 месяца, так что придется по ходу против своих же жителей воевать. Рашка так всю жизнь воевала, захватывала часть территории и заставляла воевать чужими руками против остального населения, а потом выдумывала мифы, что жители сами к ней присоединялись
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17.04.2022 19:22 Відповісти
Ничто не мешает своим жителям переходить на сторону своей армии,а если они будут воевать против нас,то это уже не свои жители.
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17.04.2022 19:28 Відповісти
Не так все просто, захватили человека, дали автомат, послали на войну, к жене подставили чеченца (кстати моя тетя сбежала с оккупации со Снигиревки, говорить не так страшны чеченцы, как буряты, те реально дикие к мирным людям), сказали если узнаем что сдался/перешёл на сторону ВСУ, убьем жену и детей и все, у человека нету выбора
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17.04.2022 19:41 Відповісти
Є вибір. Зброя в руках.
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17.04.2022 19:55 Відповісти
то арестович тут гадит
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17.04.2022 20:01 Відповісти
Очередной диванный хенерал 3-4,а почему не 8лет?откуда вы клоуны только выползаете...
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17.04.2022 19:42 Відповісти
Потому что общаюсь с ребятами, которые там воюют и знаю что там происходит, в отличии от диванных оптимистов
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17.04.2022 19:46 Відповісти
не вякай, под Киевом тоже их было больше намного и быстро передушили. здесь похоже договорняк
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17.04.2022 19:49 Відповісти
1) если бы не побег, орки ещё тех же месяца 2-3 продержались бы. Нам кстати выгоднее было держать их там, чем пустить на Восток и Юг.
2) все-таки ситуация на Юге для орков получше, чем под Киевом, они не зажаты в полукольце. А также нам собрать колону на прорыв очень сложно, это степь, где-то засветился и самолёты накрыли. Любая помощь к Херсону едет исключительно по ночам, чтобы не засекли
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17.04.2022 19:58 Відповісти
тогда может еще лет 10 ждать пока там накопится 200 тыс русофашистов? а?
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17.04.2022 20:02 Відповісти
Коли пишуть, що призивають чоловіків окупованої зони,то не можу зрозуміти ЯК ЦЕ,бо звучить якось дивно. Це коли з 400000тис.маріупольців не знайшлося для підтримки ЗСУ,а воювать за ранку....це якась образа для українців. Тримайтесь і бережіть Україну
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17.04.2022 19:54 Відповісти
Маріуполь Азовці здержують 53 дні, а Генштаб здав Херсон без бою. Як це назвати?
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17.04.2022 19:59 Відповісти
предательство. все просто, только все молчат
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17.04.2022 20:03 Відповісти
Зрада почему
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17.04.2022 20:41 Відповісти
 
 