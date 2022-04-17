Ворог намагається штурмувати Маріуполь, частково блокує Харків і готує "референдум" в тимчасово зайнятому Херсоні, - Генштаб
Армія РФ активізувала бойові дії на Донецькому і Таврійському напрямках. На захопленій Херсонщині готують "референдум".
Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу станом на 18:00 17.04.2022, повідомляє Цензор.НЕТ.
На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив.
На Сіверському напрямку зберігається імовірність застосування противником диверсійно-розвідувальних груп та завдання ракетних ударів з території російської федерації по елементах військової та цивільної інфраструктури нашої Держави.
На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування Харкова, намагається здійснити вогневе ураження позицій підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.
На Донецькому і Таврійському напрямках ворог активізував бойові дії. Продовжує ракетно-бомбові удари по місту Маріуполю, зокрема й із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Окупанти намагалися здійснювати штурмові дії в районі морського порту та заводу "Азовсталь".
"Через брак людських ресурсів загарбники намагаються долучити до війни місцевих жителів тимчасово захоплених територій. Так, у місті Ізюм розпочато примусову мобілізацію чоловіків", - повідомили Генштабі.
На Херсонщині окупанти готуються до проведення незаконного референдуму із проголошення так званої "народної республіки". Для фальсифікації його результатів вони хочуть використати персональні дані жителів регіону, які збирають під час видачі так званої "гуманітарної допомоги".
"Серед мешканців також поширюється інформація, що після оголошення результатів псевдореферендуму розпочнеться їх "мобілізація" до лав збройних сил російської федерації", - додали в Генштабі.
На території РФ відзначено понад 50 випадків дезертирства військових, яких мали відправити до України.
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кажуть, що Азовсталь - неприступна фортеця. треба тільки ресурси.
непонятно, почему нет даже попыток движения вдоль Каховского водохранилища, в сторону Энергодара ... то есть почему не щупают рашистов в разных частях фронта ... есть только попытка движения к Херсону на одном участке - со стороны Николаева ...
также, очень сильно удивляет каким образом рашисты стольно свободно оперируют за рубежом Херсон - Новая Каховка, в сторону Кривого Рога, где сама местность не располагает к большим отрывам от тылов ...
https://youtu.be/ej1DQ4JuirM
Пару раз его послушал, какой-то сборник слухов с самых засранных источников, не владеющий ни одним реальным инсайдом.
"Учился с ******". Ага, это как в рашке "однокурсник Дурова" создал аналог Инстаграма. Так же и тут, этот статус ему ничего не даёт, кроме как рубить бабло на доверчивых дураках. И таких как он реально сотни, просто пересказывают слухи
oh ja ja, naturlich. Північний потік 1, Північний Потік 2, поставки зброї і електроніки калібрів. не Взяття до НАТО, Це ж більше усіх, я нічого не забув?
Русский новояз на стенах и плакатах:
"Хоть в крови мы захлебнёмся
Хоть в говне
Лишь-бы не было плакатов
НЕТ ВОЙНЕ!"
2) все-таки ситуация на Юге для орков получше, чем под Киевом, они не зажаты в полукольце. А также нам собрать колону на прорыв очень сложно, это степь, где-то засветился и самолёты накрыли. Любая помощь к Херсону едет исключительно по ночам, чтобы не засекли