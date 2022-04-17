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ПЗРК (29) 93 окрема механізована бригада (288) вертоліт (865)

Воїни 93-ї ОМБр знищили ворожий гелікоптер Ка-52 за допомогою "Оси". ФОТОрепортаж

Воїни 93-ї окремої мехбригади знищили модерний російський гелікоптер Ка-52 за допомогою радянського ПЗРК "Оса"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці 93-ї ОМБр.

"Шкода було "Стінгера" на них витрачати, тому російський гвинтокрил Ка-52 збили звичайною "Іглою", - офіцер 93 бригади Холодний Яр на ім’я Ярослав розповів деталі збиття гелікоптера на Харківщині і показав фотографії з дрона.

"Вночі ворожі гелікоптери заходили дуже низько. Вони кружляли над нашими позиціями, не даючи можливості навіть підняти голову. І хлопець-зенітник, прикомандирований до мого підрозділу, випустив по них дві ракети. Одна, щоправда, потрапила у теплову пастку, а інша збила Ка-52. Він впав. Були спроби ворога залетіти на наші позиції літаками та стріляти ракетами, але атаки ворога успіхів не мали.

Оскільки вертоліт впав досить далеко від наших позицій, ближче до ворога, ми змогли близько підійти до нього лише вночі. А вдень літали туди дроном, аби роздивитися його згорілі уламки детальніше.

Жартуємо між собою, що збили російський гвинтокрил приблизною вартістю 15 мільйонів доларів зброєю за 100 баксів, за яку заплатили ще за совєтів".

Офіцер уточнив, що окупанти зараз намагаються вести активний обстріл за допомогою артилерії та авіації у зоні його відповідальності. "У нашому районі є розв’язка, яку вони намагаються захопити", - сказав Ярослав.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 93-ї ОМБр збили ворожий бойовий вертоліт Ка-52 "Алігатор": Пілотів відправили на "концерт Кобзона". ФОТО

Воїни 93-ї ОМБр знищили ворожий гелікоптер Ка-52 за допомогою Оси 01
Воїни 93-ї ОМБр знищили ворожий гелікоптер Ка-52 за допомогою Оси 02

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Топ коментарі
+62
93-й ОМБр-черговий респект...
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17.04.2022 19:33
+40
Холодноярівці - красави! Хлопці, які звільняли Сумщину. Чавлять орків на макуху, аж олія тече.
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17.04.2022 19:37
+35
ЗРК Оса и ПЗРК Игла- это разные вещи
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17.04.2022 19:34
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93-й ОМБр-черговий респект...
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17.04.2022 19:33 Відповісти
А де доречі товариш з нікому "Яр Холодний"? Був завсідником цього форуму, але з початку війни пропав...
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17.04.2022 20:54 Відповісти
И Шрека Баблоката нет. Наверное, воюют не с дивана, а по-настоящему
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17.04.2022 23:46 Відповісти
ЗРК Оса и ПЗРК Игла- это разные вещи
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17.04.2022 19:34 Відповісти
В оригинале никакого упоминания про "Осу" не было. Там четко написано ПЗРК "Игла". Даже скопипастить проблема.
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17.04.2022 19:42 Відповісти
Вірніше ЗРК Оса-Ока
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17.04.2022 19:45 Відповісти
Сама надійна частина Ка-52, це лопасті гвинта: майже завжди залишаються!
Все згорить, або розлетиться, а лопасті - на місці!
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17.04.2022 19:36 Відповісти
Від згарища подалі відлітають 😏😏😏
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17.04.2022 19:40 Відповісти
Не скажіть!
На деяких фото, стирчать прямо посеред вогнища, але не перетворюються на попіл!
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17.04.2022 19:42 Відповісти
ракети лежать розкиданим снопом... не встиг відметатись.... амінь.
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17.04.2022 19:54 Відповісти
Головне- орка пілота знищено... Чи двох...
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17.04.2022 19:41 Відповісти
І якась орківська самка вже побігла з заявою до військомата в ************** з вимогою сплати 5 мільйонів фублів!
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17.04.2022 19:44 Відповісти
Вроде 7, а не 5, но нет тела - нет выплат. Где доказательства, что он погиб в бою? Может он в это время в Сочах жене изменяет
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17.04.2022 19:48 Відповісти
Невже за пілота, хоч десятку не накинуть?!
Ганьба!
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17.04.2022 19:50 Відповісти
ей еще справку о смерти получить надо, а с этим могут возникнуть проблемы ...
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17.04.2022 19:52 Відповісти
Вбили пілотів і тих, хто прийшов рятувати теж. Ця новина вже була пару днів тому, але без подробиць
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17.04.2022 19:48 Відповісти
Там були уламки на фото, тут все згоріло.
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17.04.2022 19:58 Відповісти
можливо кацманавти їх відстрілять встигли?
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17.04.2022 19:55 Відповісти
Холодноярівці - красави! Хлопці, які звільняли Сумщину. Чавлять орків на макуху, аж олія тече.
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17.04.2022 19:37 Відповісти
гарно.
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17.04.2022 19:40 Відповісти
Вот же незадача! Может, они заблудились?..
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17.04.2022 19:40 Відповісти
Приїхали куди треба!
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17.04.2022 19:45 Відповісти
точніше впали куди треба
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17.04.2022 20:17 Відповісти
Если заблудились, российский военный корабль всегда укажет верный путь
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17.04.2022 20:54 Відповісти
"Фтарая армия в мире!!! Аноло-говнетъ!!!Ядерный пепел!!!, Три дня и фсьооо!!!
А по факту - просто алюминиевая клякса на поле...
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17.04.2022 19:41 Відповісти
Або він щось плутає, або помиляється, на наших осах стоять модернізовані ракети, 82-і здається, і вони ніяк не вартують 100 баксів.
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17.04.2022 19:43 Відповісти
Збивали з ПЗРК "Ігла", як написано у тексті. А от журналісти вже накосячили.
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17.04.2022 19:52 Відповісти
та автору пофиг. Ему шо "Оса", шо "Игла" - всё одно.
Но вообщето "переносная" шестиколёсная "Оса" выглядит так
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17.04.2022 19:57 Відповісти
если путин нажмет красную кнопку его за катрупят на месте. инфа от высшего коммадования рф.
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17.04.2022 19:43 Відповісти
Тут літав "алігатор" (Ка-52)! 🐊👀😆
P. S.
Таке враження, що він зроблений з картону! 🔥💥
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17.04.2022 19:45 Відповісти
Одеса 💛💙
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17.04.2022 19:45 Відповісти
Одеса радует как всегда
Запомнился прикол (факт) с начала войны.
Направился десант на вертолете Одессу захватывать. Высадились, и - все поумирали.
- Что они хотели этим сказать?!
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17.04.2022 20:59 Відповісти
Десант орков забыл дописать.
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17.04.2022 21:00 Відповісти
****,это надо видеть

https://twitter.com/i/status/1515703731349860361
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17.04.2022 19:45 Відповісти
Там ограничение по возрасту, а не все пользуются свитером
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17.04.2022 19:52 Відповісти
єто рузге витязь в ослинорй шкура побрился везде и пер свому овцлюбу з тейпу дірових нано девайс діскету на 3.5
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17.04.2022 20:21 Відповісти
Это даже не диагноз. Это констатация патологоанатома.
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17.04.2022 20:25 Відповісти
Був оркокрил, а став конструктором лего🥴
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17.04.2022 19:46 Відповісти
нікуя не зосталось...
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17.04.2022 19:48 Відповісти
оркокрилий моксельшмітт
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17.04.2022 19:49 Відповісти
"Оса", - это ни разу не ПЗРК, а самый что ни на есть ЗРК
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17.04.2022 19:52 Відповісти
Це журналісти, їм що "Оса", що "Ігла", аони і С-300 назвуть ПЗРК. Боєць розповідає про "Іглу", якою збили.
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17.04.2022 19:53 Відповісти
Оса жалит иглой. А еще ракетный крейсер Москва - основа противовоздушной обороны черноморского флота. И свою функцию ракетный крейсер выполнил - в момент его утопления остальной черноморский флот не пострадал. Пока
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18.04.2022 00:00 Відповісти
*Чудо враждєбной Тєхнікі* Кракаділи нє літают!
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17.04.2022 19:53 Відповісти
літав... низенько-низенько... за граблі зачепився.
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17.04.2022 19:56 Відповісти
Четко! Респект!
Шовинистичиский имперский угар рашистов лечится именно так.
Днем за днем мочить их на земле, на воде и в небе. Чтоб у них поджилки тряслись от страха куда либо рыпаться.
Увы, но милитаристкий захватнический дух лечится именно так. Каждодневным уничтожением врага. Через жертвы, через потери. Только так вылечили немцев, японцев. Вон они какие сегодня мимишные няшки миролюбивые.
Россиянцы тоже такими станут. Но потом.
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17.04.2022 20:12 Відповісти
Это гут. Только в следующий раз перед печатью инфы изучите что такое Игла Оса и Стрела и чем они отличаются.
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17.04.2022 20:12 Відповісти
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17.04.2022 20:13 Відповісти
Дивна стаття. Ракета 9М33 ЗРК "Оса" має радіопідривник, тому аж ніяк не може зреагувати на теплову пастку. Скоріше ЗРК "Оса" не має тут ніякого відношення до цього випадку. КА-52 збили ПЗРК "Ігла". І не зрозуміло чим "Стінгер" кращий за "Іглу". Приблизно однакові параметри.


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17.04.2022 20:16 Відповісти
У Стингера матричная ГСН, которой термоловушки до одного места. Будь у бойца Стингер, он наверняка снял бы ту вертушку с первой ракеты.
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17.04.2022 20:59 Відповісти
А у свингеров калибры обычные...
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17.04.2022 21:03 Відповісти
он ловушки забыл выкинуть
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17.04.2022 20:33 Відповісти
ПЗРК "Оса" не існує взагалі. Є ПЗРК "Стріла" та "Ігла" - обидві досить легко уходять на ЛТЦ, отже збили з нички.
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17.04.2022 20:56 Відповісти
 
 