Рашисти зґвалтували охоронця дитячого санаторію у Ворзелі, - мер Бучі Федорук

Російські окупанти на Київщині ґвалтували не тільки жінок та дітей, але й чоловіків.

Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону повідомив мер Бучі Анатолій Федорук, інформує Цензор.НЕТ.

"Скажу більше, Ворзель, дитячий санаторій "Орлятко", охоронець теж був зґвалтований. Я тут кажу тому, що він уже 200-й. Після всіх тих знущань він не витримав і помер", - розповів він.

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