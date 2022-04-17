УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6025 відвідувачів онлайн
Новини Війна
37 451 50
зґвалтування (377) Федорук (32) Ворзель (18)

Рашисти зґвалтували охоронця дитячого санаторію у Ворзелі, - мер Бучі Федорук

рф

Російські окупанти на Київщині ґвалтували не тільки жінок та дітей, але й чоловіків.

Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону повідомив мер Бучі Анатолій Федорук, інформує Цензор.НЕТ.

"Скажу більше, Ворзель, дитячий санаторій "Орлятко", охоронець теж був зґвалтований. Я тут кажу тому, що він уже 200-й. Після всіх тих знущань він не витримав і помер", - розповів він.

Також дивіться: "Ты давай там, украинских баб насилуй": ідентифіковано російського окупанта та його дружину, що фігурують на плівках СБУ. ВIДЕО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+88
показати весь коментар
17.04.2022 20:08
+57
Не згоден.Як би не було важко,але про всі злочини кацапських мерзенних вбивць потрібно розповідати...
показати весь коментар
17.04.2022 20:07
+55
Про всі злочини орків на нашій , Богом даній , землі потрібно
Не просто говорити , а кричати на весь світ , щоби знали , що
росія - то Є зло для всього людства 😡
показати весь коментар
17.04.2022 20:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну ти і дибіл мер Бучі...Помер чи ні, а деякі речі не потрібно говорити
показати весь коментар
17.04.2022 20:00 Відповісти
Не згоден.Як би не було важко,але про всі злочини кацапських мерзенних вбивць потрібно розповідати...
показати весь коментар
17.04.2022 20:07 Відповісти
Не обязательно уточнять подробности личности.
показати весь коментар
17.04.2022 20:11 Відповісти
Говорити можна і потрібно. Згвалтувати можна будь кого. Так що розводити тут "зеківську" мораль що "Єслі опустілі то било за чьто" не варто. У нас відомі випадки коли затриманих гвалтували мєнти поліцейськими дрючками з настанням інвалідності для жертв. Це мабуть і були омонівці чи якісь там кацапські беркутята з анальною фіксацією.
показати весь коментар
17.04.2022 20:18 Відповісти
Тю..*** вашу матір...йо#ані в#бл..дки. Ну кончєні покидьки,яких треба тільки на пляшку з під шампанського садити.
показати весь коментар
17.04.2022 20:03 Відповісти
На пляшку ? На розпечену палицю, і це буде для них замало.
показати весь коментар
17.04.2022 20:10 Відповісти
Гранату ...без за палу
показати весь коментар
17.04.2022 20:13 Відповісти
На кукан по самые гланды.
показати весь коментар
17.04.2022 21:01 Відповісти
Про всі злочини орків на нашій , Богом даній , землі потрібно
Не просто говорити , а кричати на весь світ , щоби знали , що
росія - то Є зло для всього людства 😡
показати весь коментар
17.04.2022 20:04 Відповісти
*********, як і всі кацапи
показати весь коментар
17.04.2022 20:05 Відповісти
русский народ принес в Украину русскую культуру.
показати весь коментар
17.04.2022 20:05 Відповісти
Я б не говорила про такі речі,тим паче чоловік помер. Тільки з дозволу жертви. Мерів половину потрібно звільнити. Там з Маріуполя до сих пір віщає ,здриснувши
показати весь коментар
17.04.2022 20:06 Відповісти
Про жінок, по-вашому, теж мовчати? Чи кримінальні кацапські поняття в дії?
показати весь коментар
17.04.2022 21:16 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2022 20:08 Відповісти
Ну це просто п'ять балів,як то кажуть. Хтось ще на Банковій робить вигляд,що можна домовитись. З ким? З орками?
показати весь коментар
17.04.2022 20:12 Відповісти
Не "хтось" а така сама худоба прагне "обнюхати хвостик".
показати весь коментар
17.04.2022 20:21 Відповісти
З худоби є користь, а практично усі кацапи - потвори з хибним генетичним кодом.
показати весь коментар
17.04.2022 20:12 Відповісти
И з циеи худобы е корысть: на аргана.
показати весь коментар
17.04.2022 21:03 Відповісти
Так воно згнило ще до смерті.
показати весь коментар
17.04.2022 21:09 Відповісти
Щоб русня пішла шляхом Німеччини потрібно розбити всі їхні армії, взяти Москву штурмом, та ніхто це не зробить, бо НАТО не воює з ними. Україна може тільки змусити їх забратися геть з нашої землі.
показати весь коментар
17.04.2022 21:27 Відповісти
Вибачьте, але і до худоби, раzzійська еволюція не доросла! Яка худоба вбиває собі подобних?
показати весь коментар
17.04.2022 22:36 Відповісти
я так понимаю насиловали чем то что человек аж умер от этого. Ну что сказать, Слава Богу сразу после Бучи генштаб сказал что можно по желанию в плен не брать. А вы думаете почему больше нету видео с пленными)
показати весь коментар
17.04.2022 20:11 Відповісти
не треба було конкретизувати...хоч і померлий та залишилися знайомі чи рідні...
нелюди і падло... звільнили від життя... асвабадители прОкляті...
показати весь коментар
17.04.2022 20:11 Відповісти
********* во всех смыслах слова..
показати весь коментар
17.04.2022 20:11 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2022 20:11 Відповісти
Ірпінь

Сім'я чоловік, жінка,три доньки 5,8,17 років. Орки
поселилися в їх домі. Чоловіка розстріляли одразу в той же день. На очах жінки, і її саму, вони гвалтували дітей. Дівчата 5 i 8 років померли від згвалтувать і травм. Жінка і донька 17 років вижили, але в лікарні у важкому стані. Як їм жити далі?

Гостомель

Сім'я жінка і син 16 років. Сина застрелили. Жінку
гвалтували і били понад 3 тижні. Вона померла від
травм. Сім'ї немає.

Ірпінь

Жінка, чоловік, дочка 11 років і собака вівчарка.
Чоловіка застрелили. Собаку різали на протязі 4x
годин на очах у дитини і жінки. Жінку більше тижня
гвалтували на очах у дитини. Дитину не чіпали. Як
жити далі?

Буча

Молода сім'я чоловік і жінка. Знайшли мертвими. У чоловіка вирізані статеві органи. У жінки порвані
статеві органи і травми голови. Все, немає молодої
сім'ї

Кажете, то все путін? Ні. Це всі росєяні психічно
хворі. Саме вони були в цих містах. Саме прості
росЄяні гвалтували жінок, дітей і по звірячому
вбивали. Я бажаю, щоб коли та рашиська сволота
повернеться додому в рашку, так само гвалтували
своїх дітей і жінок! Щоб вони один одного вбивали і зжерали!
Ніколи не забудемо і не простимо! Я буду вчити
свою дитину,внуків, правнуків, щоб вони ненавиділи всю росію!


Ґвалтують жінок,дітей, бабусь і отримують задоволення!!!
і тут не про sекс.. вони отримують насолоду від знущань,які не те що уявити тяжко, а й написати про то.. вони робили то з нашими бабцями.. вони роблять,то знову.. а їхні жінки чуючи ,що він зґвалтував - хіхікають!!!!
Нація від дитини до дорослого згнила.. в людській подобі- дияволи!
Розривати промежину 5-річній дитині і знімати ,то на відео… різати груди вагітній жінці… скляною пляшкою розривати все там і дивитися ,як до неї тулиться дитина…до мертвої закривавленої мами дитя… і це така мала частина біди,що переживають наші жінки… трагедія душі… нестерпна біль тіла.. смерть в муках….
Наше тіло зжимається від погляду на фото,але ми немаємо права мовчати про то.. в соц мережах, в переписках з друзями/знайомими закордоном..де лише можемо -маємо кричати про цю біль!!! Не треба дописи про природу-в нас вмирають від страшних мук жінки! кожен в світі має про то знати!


Rape women, children, grandmothers and have fun! and they enjoy bullying, which is not hard to imagine, but also to write about it .. they did it with our grandmothers .. they do it again, then again .. and their wives, hearing that he raped - giggle !!!! The nation from child to adult has rotted ... in human form - devils! Tear the crotch of a 5-year-old child and shoot, then in the video… cut the breasts of a pregnant woman… glass bottle tear everything there and watch the child huddle to her… to the dead bloodied mother child… and this is such a small part of the ******* our women are going through… tragedy of the soul… unbearable pain of the body .. Our body shrinks from looking at the photo, but we have no right to remain silent about it .. in social networks, in correspondence with friends / acquaintances abroad..where we can - we have to shout about this pain !!! No need for posts about nature, we have women dying from terrible torments! everyone in the world should know about it!
Наталія Балацька

https://www.facebook.com/hashtag/stop_russian_aggression?__eep__=6&__tn__=*NK*F #stop_russian_aggression
https://www.facebook.com/hashtag/stop_war_in_ukraine?__eep__=6&__tn__=*NK*F #stop_war_in_ukraine
https://www.facebook.com/hashtag/stop_russia?__eep__=6&__tn__=*NK*F #stop_russia
показати весь коментар
17.04.2022 20:13 Відповісти
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1210359523058568&set=a.1200836977344156
показати весь коментар
17.04.2022 20:14 Відповісти
нужна англ. версия
показати весь коментар
18.04.2022 02:06 Відповісти
....после прочитанного не могу нажать "мені подобається".....они просто психически больные ...сдвинутые по фазе...дикари...выродки...просто нет слов...
показати весь коментар
17.04.2022 23:39 Відповісти
Вони не дикуни-кацапи просто не є людьми
показати весь коментар
18.04.2022 00:50 Відповісти
нужен максимальный репост! мне иностранцы не верят, когда я пишу об этом!
слишком невероятно, ответили мне!
показати весь коментар
18.04.2022 02:05 Відповісти
Все россияне должны быть уничтожены. Без исключений.
показати весь коментар
17.04.2022 20:18 Відповісти
В кремле россиян нет.
Там засел другой народ, который умело разжигает в них всё самое низменное, и направляет на другие народы.
показати весь коментар
17.04.2022 20:37 Відповісти
страна *********, продолжатели дела ********* большевиков.
показати весь коментар
17.04.2022 20:20 Відповісти
Кацапен зольдати - підори

показати весь коментар
17.04.2022 20:39 Відповісти
Іроди прокляті , немає і не може бути ніякого і ніколи прощення! Ні їм ні всьому їх племені до десятого коліна
показати весь коментар
17.04.2022 20:21 Відповісти
Бл ну такую куяту городят , уссаться можно. Мужиков насилуют, трупов насилуют. неужели есть те , кто хавает это гавно????? Ну правда, это читать уже противно
показати весь коментар
17.04.2022 20:22 Відповісти
Не узнаешь свою вЯЯликую русскую культуру, русский?
показати весь коментар
17.04.2022 20:25 Відповісти
Так обычные вещи для России. Там же постоянно такие новости шли в криминальной хронике. Это русская культура.
показати весь коментар
17.04.2022 20:27 Відповісти
Это мардовская скрепная культура: снахачество, промискуитет и **********. ПС. Со времен Херодота на мехесрань мудянских балатах канибализмом и ************ занимались.
показати весь коментар
17.04.2022 21:06 Відповісти
Ты уже уссался?
показати весь коментар
17.04.2022 20:36 Відповісти
такого даже гитлеровцы не делали, может кто-то лысого все-таки сместит?
показати весь коментар
17.04.2022 20:28 Відповісти
Так справа не тільки в лисому. Вони такі є уроди. Просто зараз це все стає явним, раніше було прихованим. За одну мить такими уродами стати неможливо. Це їхня природа.
показати весь коментар
17.04.2022 20:59 Відповісти
Современная Хомо-фауна (именно так, а не "народ") российской 3/14дерации, яркий пример тому, что аборты нельзя запрещать!
Я бы даже сказал, - в таких (простиГосподи) "странах", их нужно культивировать, пропагандировать и рекламировать!
Бл@дь - "Сделай аборт - получи литр водки и гречу!"...
показати весь коментар
17.04.2022 20:35 Відповісти
Кацапи будуть прориватися в Карпати. Вони мріють про чарівних, молоденьких овечок...
показати весь коментар
17.04.2022 20:40 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2022 21:15 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2022 21:16 Відповісти
 
 