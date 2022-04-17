УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6095 відвідувачів онлайн
Новини Війна
14 777 29
Луганщина (4812) евакуація (2244) Гайдай ЛОГА (921)

У двір прилетіла "Точка-У", але люди не хочуть виїжджати, - Гайдай про деяких жителів Луганщини із "синдромом Термінатора"

війна

На Луганщині деякі місцеві, незважаючи на обстріли російськими окупантами, відмовляються від евакуації.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Залишились зараз люди, які більш самовпевнені, напевно. Якийсь у них синдром Термінатора. Вони думають, що їх це все якось омине. Сьогодні був у Лисичанську, на подвір'ї, куди прилетіла "Точка-У". Там вирва, якби я спустився туди і став сам собі на плечі, то я б все рівно не був би над землею. Колосальний удар. І тут ходять спокійно люди, прямо на подвір'ї. 

Ми їм кажемо: "давайте може в евакуацію?". А вони кажуть: "Нам і тут добре, нас все влаштовує".

Проблема в тому, що залишились такі "важкі" люди, вперті, які починають виїжджати тільки тоді, коли вони бачать розірваних від снарядів сусідів. Бачать відірвані голови, руки, розірвані тулуби. Це для них вже хороший каталізатор, на жаль. Але іноді буває вже запізно. Бувають на стільки щільні обстріли, що ми просто не можемо їх забрати", - пояснив він.

Читайте: Ситуація у Попасній нагадує Маріуполь, суцільна руїна, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
есть еще старики-которые уже никуда не хотят ехать
показати весь коментар
17.04.2022 20:52
+7
Да, есть такое..центр Марьинки практически снесли, а рядышком, в частном секторе люди в огородах ковыряются..Дико так выглядит
показати весь коментар
17.04.2022 20:36
+7
те, кто не хочет выезжать "своих" ждут...., это ведь очевидно......
показати весь коментар
17.04.2022 20:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да, есть такое..центр Марьинки практически снесли, а рядышком, в частном секторе люди в огородах ковыряются..Дико так выглядит
показати весь коментар
17.04.2022 20:36 Відповісти
Это и есть те для гого Украина понад усэ❗
Линия фронта то в одну сторону, то в другую, а они делают то что и всегда❗
показати весь коментар
17.04.2022 20:45 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2022 21:32 Відповісти
У меня такой же знакомый, не хочет уезжать из Дружковки: говорит тут дом и вся моя жизнь если ****** в дом то и он помрет и пусть что будет то будет. Сказал до последнего останется, мародером не даст нажитое непосильным трудом, хотя у там уже тероборона не церемонится с мародерами и валит некоторых наглухо
показати весь коментар
17.04.2022 20:36 Відповісти
тероборона може передати поліції в вільних областях... хоч і там часто закопує. на територіях боєвих дій про поліцію ніхто не думає... там закон-калаш.
показати весь коментар
17.04.2022 20:50 Відповісти
те, кто не хочет выезжать "своих" ждут...., это ведь очевидно......
показати весь коментар
17.04.2022 20:37 Відповісти
Ти не прав.
показати весь коментар
17.04.2022 21:03 Відповісти
Вобще уже? Люди не хотят покидать свой дом!!
показати весь коментар
17.04.2022 21:11 Відповісти
Очевидно що ти не великого розума, ось це точно очевидно.
показати весь коментар
17.04.2022 22:40 Відповісти
Кошмар, видел видео на улице идут бои, всё гремит, солдаты по земле ползут, а там бабка спокойно стоит у дома
показати весь коментар
17.04.2022 20:39 Відповісти
от судьбы не убежишь хоть ползай, хоть прячься в подвале. Но испытывать ее тоже не нужно
показати весь коментар
17.04.2022 21:36 Відповісти
два основних варіанти... перший - ждуть суки своїх..., другий - стережуть своє майно, розуміючи, що як поїдуть, нічого не залишиться...
показати весь коментар
17.04.2022 20:46 Відповісти
есть еще старики-которые уже никуда не хотят ехать
показати весь коментар
17.04.2022 20:52 Відповісти
Государство не может предложить альтернативу.
показати весь коментар
17.04.2022 20:47 Відповісти
Є більш нагальні питання, ніж вмовляння таких недоумків
показати весь коментар
17.04.2022 21:04 Відповісти
Ти щас недоумками обізвав дуже велику частину Українців, з цього видно що ти точно недоумок.
показати весь коментар
17.04.2022 22:42 Відповісти
Недоумок ти. Перестаньте людей засуджувати за дії, які не суперечать Закону. Все решта- не Ваша справа! Це їх вибір, і не відомо хто краще робить. Той хто біжить від війни, чи той хто її приймає.
показати весь коментар
18.04.2022 07:24 Відповісти
Ці люди не розуміють одного : вони тільки для нас є головною цінністю шо є в країні, і відповідно наші ЗСУ будуть робити усе можливе щоб їх захистити і не піддавати ризику. А для орків - вони стануть дуже зручним інструментом тиску, "живим щитом", яким вони будуть прикриватись - завдаючи нищівних ударів по нашим підрозділам з позицій проміж житлових будинків із людьми які фактично стануть їх заручниками!
показати весь коментар
17.04.2022 21:14 Відповісти
денег нет на переезд. спасибо жителям западной Украины, которые с 3000 за однушку в месяц ломанули цены до 15000 ! вот кто мародер
показати весь коментар
17.04.2022 21:18 Відповісти
западА Украины. А вообще поддерживаю одни потикали не услышав ниодного выстрела, другие цену заламывают не так я себе представлял их.
показати весь коментар
17.04.2022 21:38 Відповісти
Кацапські тролі (Фантомас, Янкель ). Живите в своем родном срусском мире где все свои. Где более слабого убить и ограбить можно, стиралку, унитаз, трусьІ и многое другое отжать можно. Для чого вам Україна, та ще і західна?
показати весь коментар
18.04.2022 02:25 Відповісти
Ти лично на такое попал? Иди так-пи8дун засердечный?????
показати весь коментар
18.04.2022 07:28 Відповісти
Спостерігаю ось таку картину.В центрі місця блок піст біля військкомату. Оберігають його три людини з автоматами у бронежилетах.Починається повітряна тривога.Так ось, людей з автоматами як вітром здуло, а громадяни вільно ходять по вулиці.І починаєш думати, на фронті людина з Укрпошти збиває літака, а ці поховалися як миші.В Херсоні та других місцях жінки з голими руками виходили на танки, а другі втекли зі зброєю.Може все-таки дати зброю тим, хто готовий захищати свій дім до кінця від ворога?
показати весь коментар
17.04.2022 21:37 Відповісти
это в каком городе где то на западе?
показати весь коментар
17.04.2022 21:39 Відповісти
Коли ти військовослужбовець - у тебе наказ. Ти ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ пройти у укриття. Цівільні-це їх вибір. Ніхто їм не може наказати. Так що не хвилюйся)))) Все роблять вірно.
показати весь коментар
18.04.2022 07:26 Відповісти
Вірять у ЗСУ.
показати весь коментар
17.04.2022 21:46 Відповісти
Цих людей можна зрозуміти. Вони не хочуть нікуди їхати, бо це їх дім. Може, не всі з них можуть воювати, але, вони таким чином висловлюють свою принципову позицію. Може, в тому є й свій, певний фаталізм. Але, якби таких людей не було, з такою принциповою позицією, не було б ніякого опору Херсона, Маріуполя, Мелітополя, Києва, Харківа, Чернігова, Сум, Енергодара, інших міст, містечок і сел.. Напевне й України вже не було б.
показати весь коментар
17.04.2022 23:38 Відповісти
ну дайте им автоматы, магазин, и пусть делают что хотят. ну или гранату, одну.
показати весь коментар
18.04.2022 00:49 Відповісти
Автомати "дають" у Збройних силах. Воєнкомат їм у поміч. Не придумуйте ровер, він давно вже придуманий
показати весь коментар
18.04.2022 07:30 Відповісти
 
 