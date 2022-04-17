Не розмовляйте з родичами на окупованих територіях про війська РФ, це може бути небезпечно для їхнього життя, - Мінцифри

Обговорення військ РФ із родичами на окупованих територіях може бути небезпечним.

Про це у Telegram повідомляє Мінцифри, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ваші рідні, друзі чи знайомі перебувають на окупованій території, намагайтеся з ними не обговорювати телефоном чи в соцмережах пересування та дії окупантів. Це може бути небезпечно для їхнього життя.



Краще розкажіть всім вашим рідним та друзям про чатбот єВорог. Так вони зможуть таємно поділитися цінною інформацією про геолокацію, пересування та дії ворога з нашими військовими", - йдеться в повідомленні.

В міністерстві наголосили, що головне - повідомляти в чатбот про окупантів із безпечного місця та щоразу, як їх бачите. Більше людей поділиться кадрами чи інформацією про загарбників - більше ворогів знищить наша армія.

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