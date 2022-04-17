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Мінцифри (1142)

Не розмовляйте з родичами на окупованих територіях про війська РФ, це може бути небезпечно для їхнього життя, - Мінцифри

рф

Обговорення військ РФ із родичами на окупованих територіях може бути небезпечним.

Про це у Telegram повідомляє Мінцифри, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ваші рідні, друзі чи знайомі перебувають на окупованій території, намагайтеся з ними не обговорювати телефоном чи в соцмережах пересування та дії окупантів. Це може бути небезпечно для їхнього життя.

Краще розкажіть всім вашим рідним та друзям про чатбот єВорог. Так вони зможуть таємно поділитися цінною інформацією про геолокацію, пересування та дії ворога з нашими військовими", - йдеться в повідомленні.

В міністерстві наголосили, що головне - повідомляти в чатбот про окупантів із безпечного місця та щоразу, як їх бачите. Більше людей поділиться кадрами чи інформацією про загарбників - більше ворогів знищить наша армія.

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А якщо родичі такі що краще щоб вони здохли,хоча років 40 тому начебто і на людей були схожі?Жили через стінку.А потім савєцка армія,життя у Маасквє і повне опідорашення- збирався в Полтаву звільняти від біндєровцєв.
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17.04.2022 21:00 Відповісти
Тоді треба їм подякувати і сказати, що інформацію передав куди слід, а там сказали, що вона дуже допомогла українській армії
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17.04.2022 21:21 Відповісти
Та куди передавати?У нас в Полтаві мер Мамай сепаратюга-ригоанал,зажопівець,замайбахівець.Цвіте і пахне.
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18.04.2022 09:31 Відповісти
+1
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17.04.2022 21:41 Відповісти
 
 