УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6095 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
24 456 47
звільнення (2624) Харківщина (6053) ЗСУ (7200) Синєгубов (853)

В результаті контрнаступу ЗСУ звільнили села Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки на Харківщині, - керівник ОВА Синєгубов

харківщина

Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов оприлюднив інформацію про звільнення кількох населених пунктів на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграмі.

Керівник ОВА зазначив: "У Харківській області наші захисники проводять кілька успішних операцій, відтісняючи окупантів подалі від обласного центру. У результаті контрнаступу ЗСУ звільнили Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки. У районі села Мала Рогань наші підрозділи просунулися далі на схід.

Збройні Сили України продовжують ефективно стримувати окупантів на інших напрямках від Харкова. Днями реактивним вогнем 81-ї окрема аеромобільна бригада під Харковом знищила 5 російських танків, 10 броньованих одиниць техніки. Близько сотні окупантів вже не зможуть атакувати, ніколи.

Всі спроби ворога захопити Харків були і будуть марними та призведуть лише до ще більших втрат серед окупантів.

Місто під надійним захистом ЗСУ, ми не раз повторювали, що прорахували всі сценарії росіян. І до всіх ми добре підготувалися".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десантники знищили на Харківщині 5 танків, 10 БМП та БТР та колону ворожих морпіхів. ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+55
Молодцi нашi воїни !!!
показати весь коментар
17.04.2022 20:54
+34
ЗСУ-респект.Не зупиняйтесь...
показати весь коментар
17.04.2022 20:54
+23
Замысел можно понять глядя на карту, удачи нашим героям!
показати весь коментар
17.04.2022 21:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодцi нашi воїни !!!
показати весь коментар
17.04.2022 20:54 Відповісти
Кіля-котлєта.... Скоро з'явиться на великих екранах. Тендери на відновлення доріг...
показати весь коментар
17.04.2022 20:59 Відповісти
Боже, навіщо ти дозволяєш з'являтись на цей світ таким убогим ?
показати весь коментар
17.04.2022 21:03 Відповісти
лучше нет!
показати весь коментар
18.04.2022 01:39 Відповісти
Откуда ж эти бл@ди кацапские обстреливают город?
показати весь коментар
17.04.2022 20:54 Відповісти
Прямо за Циркунами орки стоять.
В Циркунах в мене родичі.
показати весь коментар
17.04.2022 21:00 Відповісти
Якщо Кутузівку візмуть, то з Циркунів орки втечуть. Там мішок між Кутузівкою і водосховищем
показати весь коментар
17.04.2022 21:04 Відповісти
а чего им бежать, если они всю Т2104 от Кутузовки и до Старого Салтова контролируют. Дорогу на Шестаково и Перемогу, и дальше севернее Терновая - Варваровка они тоже пока контролируют.
показати весь коментар
17.04.2022 21:56 Відповісти
ключове це пока ....- так як пока и кацапия як би існуе - але це пока ...
показати весь коментар
17.04.2022 22:08 Відповісти
В основному з боку Кутузівки обстрілюють східну частину . Їх давно треба звідти гнать в бік Старого Салтова. Тоді там тихо буде.
показати весь коментар
17.04.2022 21:01 Відповісти
Та проблема в тому, що від Харкова на північ до кордону з рашкою дуже близько. Рашка дальнобійною може і зі своєї території доставати.
А наші "керовники" досі не визначились як реагувати, коли орки гатять зі своєї території. Вже і по Сумській, і по Чернігівській областях прильоти з-за порєбріка були.
Але "керовники" кажуть, що тіпа провокації...
показати весь коментар
17.04.2022 21:10 Відповісти
Які провокації, якщо у нас війна? З якого такого дива ми не можемо бити по території Рашки, якщо вони все гатять по нас з усієї зброї?
показати весь коментар
17.04.2022 21:40 Відповісти
Грозят в ответ ударить по правительственному кварталу
показати весь коментар
17.04.2022 22:00 Відповісти
ЗСУ-респект.Не зупиняйтесь...
показати весь коментар
17.04.2022 20:54 Відповісти
Вбивайте підорюг.
показати весь коментар
17.04.2022 20:55 Відповісти
Пошвидше би позбутись тих лапотних асвабадітєлєй....
показати весь коментар
17.04.2022 20:55 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2022 20:58 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2022 21:37 Відповісти
Замысел можно понять глядя на карту, удачи нашим героям!
показати весь коментар
17.04.2022 21:02 Відповісти
Тільки б не підсказати противнику... Я теж побачив на карті дещо для нас хороше...і від цього стає на душі трішки краще
показати весь коментар
18.04.2022 02:22 Відповісти
Тільки, судячи з усього, нашим(скоріше за все Сам, його ж причетність до всіх операцій злив нещодавно абдристович) не дають робити "котли" для орків розпорядженням зверху (якась підкилимна домовленість з вищим керівництвом кацапів), бо вже мінімум 2 такі можливості(під Київом і північніше/північно-західніше від Нової Каховки) закінчилися нічим. В те що це не дає робити перша(за своєю бездарністю) армія світу - не повірю і в житті. Достатньо вже прикладів їх безпрецедентної тупості. Отже це може бути тільки зрада у найвищому керівництві... Думай-те(як хтось такий з них і казав свого часу).
показати весь коментар
18.04.2022 06:58 Відповісти
По больше таких новостей. Слава Украине!
показати весь коментар
17.04.2022 21:03 Відповісти
Здається, намічаються удари на Ківшарівку-Куп'янськ з оточенням ********* під Ізюмом. Дай то Боже!
показати весь коментар
17.04.2022 21:03 Відповісти
Скоріше на Старий Салтів, Вовчанськ, з Кутузівки дорога на Вовчанськ йде. А там можно взагалі перерізати шлях постачання всього угрупування орків.
показати весь коментар
17.04.2022 21:36 Відповісти
Там ще наші йдуть від Чугуєва в напрямку Ізюма. Якщо продвинуться далі, можливо, буде загроза колонам кацапні, які їдуть на Ізюм.
показати весь коментар
17.04.2022 21:43 Відповісти
Я не про Кутузівку, а про Базаліївку, Леб'яже з одного боку і Кремінною-Рубіжним з іншого. А Старий Салтів, звісно, також.
показати весь коментар
17.04.2022 21:47 Відповісти
Нужно уничтожать русских солдат, как паразитов!!!
показати весь коментар
17.04.2022 21:10 Відповісти
... а чому як паразитів? Паразити та смердячі гниди! І ніяких ЯК!!!
показати весь коментар
17.04.2022 22:01 Відповісти
Я так понимаю Изюмскому кацапскому плацдарму конец,фактически снабжать можна его только под обстрелом
показати весь коментар
17.04.2022 21:12 Відповісти
Він якби завжди був вогневим мішком. Прострілюється з трьох боків.
Орки швидше за все в Ізюмському лісі ховаються/скупчуються. Там цілу армію можна заховати.
показати весь коментар
17.04.2022 21:26 Відповісти
жечь надо тот лес вместе с орками,чего его жалеть-останется за нами то посадим новый ,ну а если......,то хрен с ним
показати весь коментар
17.04.2022 21:33 Відповісти
Потрібен трофейний "Солнцепек".
показати весь коментар
18.04.2022 02:02 Відповісти
Та поховати
показати весь коментар
17.04.2022 21:34 Відповісти
Дай Бог під ізюмом порізати логістику оркам і зірвати наступ на донбас
Дай Бог вистояти і вижити нашим захисникам
показати весь коментар
17.04.2022 21:13 Відповісти
Ще б міст в Боровій,чи він живий?
показати весь коментар
17.04.2022 21:42 Відповісти
Скорей бы уже и Циркуны. Бо по нашему району ( да и по остальному городу) дохера гатят оттуда.
показати весь коментар
17.04.2022 21:20 Відповісти
Зараз Богдан Буткевич на без цензури 53 каже, що вже наші в Циркуни заходять!
показати весь коментар
17.04.2022 21:38 Відповісти
дай Бог!!
показати весь коментар
18.04.2022 01:41 Відповісти
Дякуємо ЗСУ!! Ви найкращі!!
показати весь коментар
17.04.2022 21:27 Відповісти
Базаліївка - 45 км від Куп'янська.

Навіть "град" вже може дотягнутися. А для "Смерча" - штатна відстань.
показати весь коментар
17.04.2022 22:03 Відповісти
Там вже є багато варіантів як відрізати Ізюм.

Процес пішов...
показати весь коментар
17.04.2022 22:59 Відповісти
СЛАВА НАШИМ ЗСУ !!!
показати весь коментар
17.04.2022 22:35 Відповісти
А шо ж с Мариуполем и Херсоном так не посчитали как с Харьковом?

Ведь если считать умеешь - не может быть тут 2х2=4, а там 2х2=2
показати весь коментар
18.04.2022 02:17 Відповісти
СЛАВА Героям України !!!🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
18.04.2022 07:49 Відповісти
 
 