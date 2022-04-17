В результаті контрнаступу ЗСУ звільнили села Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки на Харківщині, - керівник ОВА Синєгубов

Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов оприлюднив інформацію про звільнення кількох населених пунктів на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграмі.

Керівник ОВА зазначив: "У Харківській області наші захисники проводять кілька успішних операцій, відтісняючи окупантів подалі від обласного центру. У результаті контрнаступу ЗСУ звільнили Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки. У районі села Мала Рогань наші підрозділи просунулися далі на схід.

Збройні Сили України продовжують ефективно стримувати окупантів на інших напрямках від Харкова. Днями реактивним вогнем 81-ї окрема аеромобільна бригада під Харковом знищила 5 російських танків, 10 броньованих одиниць техніки. Близько сотні окупантів вже не зможуть атакувати, ніколи.

Всі спроби ворога захопити Харків були і будуть марними та призведуть лише до ще більших втрат серед окупантів.

Місто під надійним захистом ЗСУ, ми не раз повторювали, що прорахували всі сценарії росіян. І до всіх ми добре підготувалися".

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