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ракети (3926) Коростельов Олег (17) КБ Луч (22)

Знищення крейсеру "Москва" довело високий рівень професіоналізму інженерів та робітників КБ "Луч", - гендиректор підприємства Коростельов

нептун,коростелев

Генеральний директор державного підприємства Київського конструкторського бюро "Луч" Олег Коростельов виступив із коментарем щодо знищення ракетного крейсеру "Москва" розробкою цього підприємства ракетою "Нептун".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це цдеться у фейсбуці підприємства. 

У зверененні Генерального конструктора - Генерального директора ДП "ДержККБ "Луч" Олега Коростельова зазначається: "Знищення комплексом 360МЦ "Нептун" флагману російського чорноморського флоту ракетного крейсеру "Москва" вкотре довело високий рівень професіоналізму інженерів та робітників ДП "ДержККБ "Луч" і кооперації наших підприємств-субпідрядників, яка створювалася протягом останніх 15 років. Від розробки аванпроєкту до натискання кнопки "Пуск" 13 квітня 2022 року - роки важкої праці та великої відповідальності багатьох людей на заводах і в лабораторіях. Я вдячний тим, хто пліч-о-пліч створював з нами "Нептун". Я дуже добре пам‘ятаю всіх, мої друзі, і дуже хочу після нашої спільної перемоги потиснути кожному руку.

Я дякую Президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. Я пам‘ятаю виставку "Зброя та безпека - 2019", коли у кабіні рухомого командного пункту комплексу "Нептун" я презентував Вам концепцію застосування цього озброєння. Не зважаючи на скепсис багатьох чиновників та військових, Ви повірили в КБ "Луч" та "Нептун", прийнявши важке, але державницьке рішення.

Росіяни продовжують бомбардування та ракетні удари по підприємствам української ракетної галузі, знищуючи наші цехи та станки. Але вони ніколи не знищать наш розум та наші ідеї, здатні створювати гідну зброю світового рівня.

Дякую всім робітникам нашої галузі за якісну роботу! Слава Україні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крейсер "Москва" - це не перше ефективне застосування "Нептуна", - Турчинов

Автор: 
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Топ коментарі
+60
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17.04.2022 21:14
+37
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17.04.2022 21:23
+35
Ракетний удар «Нептуна» показує силу української зброї - з таким заголовком після ураження флагмана російського Чорноморського флоту вийшла стаття у газеті «Вашингтон пост».

Видання пише, що імпульс до розвитку ракетного виробництва Україна отримала у 2014 році після анексії Криму. Саме тоді прискорилась розробка та виробництво ракетного комплексу «Нептун» - пише видання.
«Нова ракета на той час привернула мало уваги. Але тепер він опинився в центрі уваги після того, як представник американської оборони заявив, що українські сили використали ракети «Нептун», щоб завдати удару та потопити російський флагманський військовий корабель «Москва» в Чорному морі» - йдеться у статті.
«Для українців, якщо вони змогли потопити цей корабель або пошкодити його власними ракетами «Нептун», це, по-перше, предмет гордості та корисний військовий потенціал, оскільки вони зможуть тримати російський флот у страху», - сказав полковник Марк Кансіан, старший радник програми міжнародної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень.
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17.04.2022 21:26
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Після ознайомлення Президента восени 2019 року , 2 роки грошей на Нептун грошей не давали. Я так зрозумів, Коростильову подобалося працювати без оплати... Або за що дякує ?
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17.04.2022 22:36 Відповісти
Дякує за те, що гроші на "Нептун" нарешті дали. Краще пізно, ніж ніколи... Бо могли же і не дати!
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18.04.2022 03:40 Відповісти
....жаль, что и ЗРК наш не профинансировали...все хотели миллиард деревьев посадить или институт майбутнього, асфальту был приоритет, а сколько жизней и судеб было бы спасено...жаль ...
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17.04.2022 22:45 Відповісти
еще Гиперлуп до Одессы
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17.04.2022 23:08 Відповісти
Генеральний конструктор Олег Коростельов заслуговує на державну нагороду !!! Колективу ДП КБ " Промінь " - РЕСПЕКТ ТА ВЕЛИКА ПОДЯКА !!!
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17.04.2022 22:49 Відповісти
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17.04.2022 23:06 Відповісти
Замовлень не має, бо гроші, які мали б піти на будівництво ракет, закатали в асфальт.

https://bykvu.com/ua/bukvy/na-velike-budivnictvo-dorig-vitratili-u-tri-razi-bilshe-nizh-u-2018-roci-knjazhickij/ на "Велике будівництво" доріг 2020 року витратили 120 мільярдів гривень, за які відремонтували 4 тисячі кілометрів доріг, а у 2018 відремонтували 3 800 км доріг за 40 млрд грн.

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17.04.2022 23:57 Відповісти
Тебе ,дурню, плющить від власного ідіотизму (( перемоги здобуває не те недорозуміння за яке ти свого часу проголосував , а потім три роки соромився свого вибору , а ЗСУ (( Так ! нині у таких як ти , недорозвинутих , як вам здається , з"явився шанс виправдати свій вибір "геніальністю" яжневтіка (( але хрін ти вгадав , виправдання так і залишиться виправданням для таких як ти дегенератів , бо решта тверезомислячих все розуміють , просто до певного часу мовчать (( Так що іди ти туди куди Нептун відправив кацапську калошу )) => => => Бо ти навіть на Цензорі зареєструвався після того як обдристані труси після Бучі скинув ((
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17.04.2022 23:59 Відповісти
Не, главный вопрос не в том, что мы неожиданно для всех при его присутствии войну выиграем (почему неожиданно, потому что слоган Порошенка "Армія" все уже забыли, как и то, что армия именно при нём поднялась, а при зелёной падали уничтожалась).
Главный вопрос, что эту войну мы при зелёной падали получили. А вот при Порошенко такой х*йни не було!
Так шо усохни, зебил. ))))))))
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18.04.2022 07:08 Відповісти
Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн
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17.04.2022 23:34 Відповісти
....закатаний в асвальт
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17.04.2022 23:36 Відповісти
Якби 120 млрд, які закатали в асфальт пустили на будівництво ракет, то зараз не тільки крейсер, а й сама москва разом з кремлем згоріли б.
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18.04.2022 00:00 Відповісти
Попросили, щоб подякував ЗЕ.
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18.04.2022 00:02 Відповісти
Ось прочитав я слова Коростельова як він дякує Зеленському і у мене змінилося до нього ставлення, скількох він людей образив які дійсно допомагали.
Немає слів.
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18.04.2022 02:12 Відповісти
Якщо б він не подякував президенту, то вже завтра на нього б завели справу і знищили б КБ
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18.04.2022 08:29 Відповісти
Турагенство Луч отправит любое корито чф, сф, тоф и бф в рай, но єто не точно... Потому что сначала на дно.... Спещите! Орки конченние..
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18.04.2022 08:25 Відповісти
А чи так необхідно лестити найвеличнішому?
Невже сьогодні без цього на держслужбі ніяк?!
Як ми до цього дійшли?!
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18.04.2022 08:54 Відповісти
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