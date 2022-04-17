На Східному напрямку знищено 60 окупантів, 1 танк, 2 БМП, 3 артсистеми та 1 гелікоптер, - ОТУ "Схід"
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська не полишають спроб прорвати нашу оборону на окремих напрямках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "17 квітня, українські захисники відбили 5 ворожих атак. Наші воїни знищили: собового складу – 60; танків – 1; БМП – 2; МТЛБ – 2; артилерійських систем – 3; АТ – 3; вертольотів – 1".
Топ коментарі
+19 Максим Лапко 443e3f69
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+11 оззи
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+11 Йцу Кенг 07b0c614
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даже чорт не страшен !
Противопехотная мина для танка - как слону дробина, а на противотанковой мине пехотинец задолбается подпрыгивать чтобы она взорвалась
за эти 8 лет уже можно было уехать из этих территорий ,это же не 90 летние старики
Вот именно, Лена. Половина из них, а сейчас уже возможно и большая часть, действительно не 90 и даже может быть и не 40-летние, а 8 лет назад им было лет по 10-14, пусть даже по 15-16. Они зависели от родителей.
Ну и еще вопрос - а почему сейчас не уехали люди, например из Бучи?
я могу сказать одно - ***** кацапам......
https://youtu.be/V3v27d-1Uk4