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атака (315) ЗСУ (7200)

На Східному напрямку знищено 60 окупантів, 1 танк, 2 БМП, 3 артсистеми та 1 гелікоптер, - ОТУ "Схід"

схід,оту

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська не полишають спроб прорвати нашу оборону на окремих напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "17 квітня, українські захисники відбили 5 ворожих атак. Наші воїни знищили: собового складу – 60; танків – 1; БМП – 2; МТЛБ – 2; артилерійських систем – 3; АТ – 3; вертольотів – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку відбито 1 атаку, знищено 16 окупантів, 2 БМП, 4 артсистеми, 3 безпілотника, - ОТУ "Схід"

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Топ коментарі
+19
Слава Героям України!!
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17.04.2022 21:22
+11
нормас. так тримати!
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17.04.2022 21:23
+11
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17.04.2022 21:26
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Слава Героям України!!
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17.04.2022 21:22 Відповісти
нормас. так тримати!
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17.04.2022 21:23 Відповісти
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17.04.2022 21:26 Відповісти
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17.04.2022 21:31 Відповісти
читала недавно, ессно, не помню где, что рашисты на востоке меняют тактику ведения боя- сейчас вперед они посылают мобилизованных с Донбасса как пушечное мясо, чтобы обнаружить наши огневые позиции, а потом уже идут ихние вояки..., я не понимаю, почему эти мобилизованные позволяют использовать себя как тупых баранов..., неужели нет никакой воли ни к жизни, ни к сопротивлению, ни к побегу...
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17.04.2022 21:35 Відповісти
Идут в основном идиоты накачанные наркотой , а им под кайфом ,
даже чорт не страшен !
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17.04.2022 21:44 Відповісти
Я тоже читала что путин приказал не жалеть своё население а сохранить военную технику, сначала по минному полю пускать солдат строем а потом уже танки . Назад эти Лнровские Днровские "вояки " бежать не могут , там стоят их заградительные отряды , расстреляют сразу , бежать вперед сдаваться , сзади в спину свои же расстреляют . У них один вариант сдаться - если росийские войска будут отходить они могут просто отстать или притвориться мёртвыми . Тогда могут сохранить свою жизнь . Хотя мне их не жаль , за эти 8 лет уже можно было уехать из этих территорий ,это же не 90 летние старики , а если они там оставались - значит их всё устраивало в руском мире. Вот они и получили по полной от своего руского мира .
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17.04.2022 21:45 Відповісти
сначала по минному полю пускать солдат строем а потом уже танки

Противопехотная мина для танка - как слону дробина, а на противотанковой мине пехотинец задолбается подпрыгивать чтобы она взорвалась

за эти 8 лет уже можно было уехать из этих территорий ,это же не 90 летние старики

Вот именно, Лена. Половина из них, а сейчас уже возможно и большая часть, действительно не 90 и даже может быть и не 40-летние, а 8 лет назад им было лет по 10-14, пусть даже по 15-16. Они зависели от родителей.
Ну и еще вопрос - а почему сейчас не уехали люди, например из Бучи?
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17.04.2022 22:19 Відповісти
посмотрите видео с пленными: шел в магазин, поймали, форму надели и в окоп, а будешь пи*деть - расстреляют на месте.......
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17.04.2022 21:49 Відповісти
зацените реактивную артиллерию, которую нам собираются поставлять!
я могу сказать одно - ***** кацапам......
https://youtu.be/V3v27d-1Uk4
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17.04.2022 21:44 Відповісти
 
 