На Східному напрямку знищено 60 окупантів, 1 танк, 2 БМП, 3 артсистеми та 1 гелікоптер, - ОТУ "Схід"

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська не полишають спроб прорвати нашу оборону на окремих напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "17 квітня, українські захисники відбили 5 ворожих атак. Наші воїни знищили: собового складу – 60; танків – 1; БМП – 2; МТЛБ – 2; артилерійських систем – 3; АТ – 3; вертольотів – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку відбито 1 атаку, знищено 16 окупантів, 2 БМП, 4 артсистеми, 3 безпілотника, - ОТУ "Схід"