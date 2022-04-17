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Буданов (469) ядерна зброя (1110)

Ядерна зброя - це елемент шантажу всього світу Росією. Варто заспокоїтись, це виключно погрози, - Буданов

рф,зброя,ядерна

Вірогідність застосування Росією ядерної зброї є досить малоймовірною.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Заспокойтеся всі, це виключно погрози. Якщо Путін до кінця втратить глузд і спробує це зробити, по-перше, навіть технічно це не так легко зробити.

Так, він може намагатися це зробити, проте досить малоймовірно, що він на це піде. Це елемент торгу, елемент шантажу всього світу, і всі це розуміють", - пояснив він.

Також читайте: Екснардеп Кива закликав Росію застосувати зброю масового ураження в Україні

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Топ коментарі
+50
О, проснувся супер розвідник Блуданов. А хто проспав дату нападу і хто проспав південь?
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17.04.2022 21:25
+30
Марік 21:00 17.04 - Хлопці ок, готуються к піздорезу - Порт у орков - Азову висунуто ультиматум, Азов послав орків за кораблем - Сьогодні вночі орки планують знищити Азовсталь вщент Далі ДУЖЕ важливо і це хлопці просять максимально росповсюдити
Зараз на території Азовсталі близько 1000 цивільних, які врятувались там від бомбардувань. Азов не має змоги їх захистити, бо кацапи попередили, що сьогодні будуть бомбити ФАБ 1000 і ФАБ 3000. Уходити цівільні не хочуть, бо всі їх домівки розтрощені і йти їм нікуди
Потрібно негайно максимально оприлюднити цю інформацію щоб вирішити питання з зеленим коридором або іншим чином. Ще раз: до мене тільки що звернувся Михайло Вершинін з проханням максимального розголосу. І чим скоріше, тим краще. Не підведіть.
https://twitter.com/**************/status/1515747671113359360
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17.04.2022 21:35
+26
Тобто коли влада говорила про шашлики, то маємо не шашлики, а повномасштабну війну. А також маємо десятки тисяч жертв повномасштабної війни, жертв яким можна було запобігти, якби до початку вторгнення була проведена евакуація населення з прикордонних районів, а це стало б можливим, якби розвідка надала війську вчасно данні по вторгненню. По якійсь причині не був достатньо прикритий Чорнобильський напрямок, тут теж хтось прорахувався і не лише тут... А зараз цей хтось каже, що не буде ядерного удару? Тобто по логіці поперднього досвіду ми всі маємо бути готовим до цього удару кожної секунди. Бо до війни влада казала, що її теж не буде за данними нашої розвідки.
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17.04.2022 21:33
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А Буданов хіба ще не перейшов з ГУР до 95-го кварталу ?
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17.04.2022 21:36 Відповісти
Звичайно, за таку роботу чин генерала не шкода дати.
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17.04.2022 21:30 Відповісти
О, проснувся супер розвідник Блуданов. А хто проспав дату нападу і хто проспав південь?
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17.04.2022 21:25 Відповісти
Треба було по радіва сказати? Щоб такі пани як ви затовклися насмерть на виїзді на захід?
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17.04.2022 21:31 Відповісти
А ты что - по морде дебилизма не видишь?
А ну да - сам такой...
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17.04.2022 21:36 Відповісти
Боже, наче ж розумна людина. Вам не соромно повторювати шозофрєнічєскій брєд люсі?
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17.04.2022 21:37 Відповісти
Щоб не затовклись на смерть, влада мала би попередити населення і допомогти людям з дітьми виїхати в більш безпечні місця.
Тисячі людей закатовані, згвалтовані, вбиті в тому числі і діти.

А влада відверто брехала.
Навіщо той клопіт із оганізацією евакуації?
Дитина жодного чиновника високого рангу не постраждала.
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17.04.2022 21:38 Відповісти
А ви,пані до якої множини відноситесь?
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17.04.2022 22:15 Відповісти
До тієї, яка вважає дії влади неадекватними.

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17.04.2022 22:39 Відповісти
19 лютого 2022 року.

Російський народ не піде війною проти українського - Зеленський.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/19/7324635/
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17.04.2022 22:40 Відповісти
До речі, не можу не спитати, а такі пани як ви, зараз де? Невже в окопі?
Бо в київському тро, наприклад, якось я не бачив поки що жодного зебота, одні Порошенкофіли.
Совпадєніе? Нє думаю!
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17.04.2022 21:45 Відповісти
Уточнюючій вапрос. Що таке "в київському тро"?
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17.04.2022 22:28 Відповісти
а шо, як напали, хтось когось затовк? досить вже цієї куйні від Арестовича.
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17.04.2022 22:25 Відповісти
Питання було дуже просте. Що б вам дало знання наприклад 22 лютого, що через добу буде напад? Купили би ще відро борошна? Стояли би вночі під військкоматом? Втекли б не до Тернополя а далі? Що???
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17.04.2022 22:33 Відповісти
Перестаньте брехати. Під час широкомасштабної війни під обстрілами щось не затовклися, хоч машинами всі дороги були забиті.
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18.04.2022 00:48 Відповісти
о подоляківська ******** на зміну вийшла,бачу методичку ти уже вивчив
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18.04.2022 01:13 Відповісти
цього не буде. якщо карлик натисне кнопку це буде останне шо ця тварь зробить в свому никчемному житти.
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17.04.2022 21:25 Відповісти
Чи не забагато "очільник" ГУР торгує фейсом на телебаченні?
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17.04.2022 21:27 Відповісти
Він нічого їншого робити не вміє.
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17.04.2022 21:31 Відповісти
буданов дурко, бо ***** ******* - кине бімбою ядрьоною і не скривиться
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17.04.2022 21:27 Відповісти
А еси апосранава мардовскава ссаря с кабаихай и личинками иво.
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17.04.2022 23:31 Відповісти
Буданов - очільник ГУР?
Це його хлопці із Молдови викрадали Чауса, так же?
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17.04.2022 21:29 Відповісти
прокинулось тупе, гламурне чьмо.
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17.04.2022 21:29 Відповісти
Умом раzію нє панять....
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17.04.2022 21:30 Відповісти
иам якби Чернобаевка 16-0. чи я помиляюсь.
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17.04.2022 21:31 Відповісти
ще є довбойоби які сміються з Чорнобаївки? карти гугл цим сміхунцям і більше смішно не буде
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18.04.2022 01:16 Відповісти
Буквально минуты три назад вспышка такая в Мариуполе и звук взрыва докатился ,а это где-то 75-80 км.по прямой до меня . Они там уже что-то помощнее фаб 3000 применяют
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17.04.2022 21:31 Відповісти
Є ще фаб 5000 і фаб 9000.Це якраз тільки для Ту-22.Сьогодні цей літак там був, є відео.
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17.04.2022 21:37 Відповісти
максимально ту-22 может тянуть ФАБ-3000,под остальное хозяйство надо переделывать самолет,хотя может и есть переделанные .
Бомбы более крупного калибра -ту -16,ту-95,ту-160-Но два последних у кацапов ракетоносцы,их тоже надо переделывать ,снимая барабаны под ракеты в бомбоотсеках,а под крылья такую нагрузку не взять
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17.04.2022 21:59 Відповісти
ФАБ -5000 это 5 кТ, как тактическая ядренавая бомпа.
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17.04.2022 23:32 Відповісти
5 тонн а не кт
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18.04.2022 05:10 Відповісти
Тут вчора хтось писав, що територію "Азовсталі", де обороняються наші хлопці, кацапня тупо закидує бомбами, рівняє усе із землею... У Маріку зараз повний *******.
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17.04.2022 21:40 Відповісти
Помоему ***** уже всем доказал что он шизоид и ему все равно как гадить
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17.04.2022 21:31 Відповісти
Всі на шашликі!
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17.04.2022 21:33 Відповісти
Тобто коли влада говорила про шашлики, то маємо не шашлики, а повномасштабну війну. А також маємо десятки тисяч жертв повномасштабної війни, жертв яким можна було запобігти, якби до початку вторгнення була проведена евакуація населення з прикордонних районів, а це стало б можливим, якби розвідка надала війську вчасно данні по вторгненню. По якійсь причині не був достатньо прикритий Чорнобильський напрямок, тут теж хтось прорахувався і не лише тут... А зараз цей хтось каже, що не буде ядерного удару? Тобто по логіці поперднього досвіду ми всі маємо бути готовим до цього удару кожної секунди. Бо до війни влада казала, що її теж не буде за данними нашої розвідки.
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17.04.2022 21:33 Відповісти
буданов зараз, своїми розмовами, фактично, педалюючи цю тему, грає на боці Росії. Бо він є фактично зкомпрометованою персоною, якій люди не ймуть довіри. Фактично, розганяє психоз
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18.04.2022 00:51 Відповісти
Я теж раніше думала, що ядерного удару не буде. А тепер, після будановського прогнозу, починаю все більше і більше непокоїться.
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18.04.2022 03:50 Відповісти
этого никто не может ни знать ни гарантировать что не случиться !!!
за 2-3 дня до войны некоторые били себя ногой в грудь что ***** только мышцами играет у наших кордонов и войны ну никак не может быть... и шо???
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17.04.2022 21:34 Відповісти
Нах#й взагалі це обговорювати ? Запустять чи не запустять там щось кацапи...А справа українців-знищувати цих самих кацапів.
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17.04.2022 21:34 Відповісти
готовяться терракты на расеи. на домах нанесли зет и ве. ну ждем. мне не жалко.
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17.04.2022 21:34 Відповісти
хорошо бы орков на их территории мочить, только было бы чем, что бы у них началась паника
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17.04.2022 21:35 Відповісти
С таким "разведчиком" и диверсантов не надо. Буданов ты на яух застрелил Киреева ? Что он мог рассказать такого что ты его прикончил? А ведь ты с ним дружил как и с Гогилашвили . Кстати где он?
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17.04.2022 21:35 Відповісти
Марік 21:00 17.04 - Хлопці ок, готуються к піздорезу - Порт у орков - Азову висунуто ультиматум, Азов послав орків за кораблем - Сьогодні вночі орки планують знищити Азовсталь вщент Далі ДУЖЕ важливо і це хлопці просять максимально росповсюдити
Зараз на території Азовсталі близько 1000 цивільних, які врятувались там від бомбардувань. Азов не має змоги їх захистити, бо кацапи попередили, що сьогодні будуть бомбити ФАБ 1000 і ФАБ 3000. Уходити цівільні не хочуть, бо всі їх домівки розтрощені і йти їм нікуди
Потрібно негайно максимально оприлюднити цю інформацію щоб вирішити питання з зеленим коридором або іншим чином. Ще раз: до мене тільки що звернувся Михайло Вершинін з проханням максимального розголосу. І чим скоріше, тим краще. Не підведіть.
https://twitter.com/**************/status/1515747671113359360
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17.04.2022 21:35 Відповісти
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17.04.2022 22:00 Відповісти
А ось якби про це заявила Люська Абдрестович, повірив би! Хіба боєвий півполковник може збрехати!
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17.04.2022 21:36 Відповісти
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17.04.2022 22:04 Відповісти
Чергова казка про шашличкі у травні.
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17.04.2022 21:36 Відповісти
Лично я считаю, что они таки могут применить ядрен-батон как последний козырь. Но что потом? Какой будет результат этой бомбы и последствия для самого фюрера и недостраны в целом.... (но подчеркиваю - это все же выглядит реально).
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17.04.2022 21:37 Відповісти
Цілком згодна. Тим паче ніхто не знає, що саме у кремлівського шизоїда на думці. До того ж воно у своєму зверненні перед війною говорило, що русня потрапить у рай, а усі інші, хто з ним не згоден - у пекло
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17.04.2022 22:16 Відповісти
Гениальные размышления, вот никогда бы до них не догадался. Лучше бы привел Договор о нераспространении ядерного оружия, в котором есть обязательства. И по которому ядерное оружие от страны, которая подписала этот договор, не может быть применено против страны, у которого его нет. И последствия будут не по новой "конституции" кацапов, где им прямо сказано плевать на международные законы, а именно от США в первую очередь, которым на это не плевать. А вот Будапештский меморандум - это заведомо ничтожный договор, о чем прямо намекнули безмозглым политикам еще на стадии подписания, но им просто на лапу занесли. Это просто напоминание о том, что нужно рассмотреть на законодательном уровне, в США Сенат же просто отказал и на этом закончилось. Так что это была дарственная так сказать. Но лучше вспомнить 2008-ой год, по которому Украина отказалась от ракет средней дальности, оставили только точку. Зачем это было сделано, что взамен было получено? Это намного более странное решение, учитывая, что делали кацапы в 2004-ом году с переписанной на кота хатой.
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17.04.2022 21:37 Відповісти
Счас "консервы" и "эксперды" будут петь по методичке, что крыса загнана в угол и ей терять нечего. Нет ни какой кнопки и "ядерных чемоданчиков" там длинный процесс через несколько звеньев, я про межконтинентальные ракеты. Во-первый, такой по Украине не ударишь, во-вторых замены оружейного плутония в середине 90-х проводились не по регламенту, а это капсюль для заряда, что там может произойти никто не знает, но Воронеж уже жалко. И любые телодвижения по попыткам запуска мониторятся 24/7 и пойдет превентивный удар на опережение.
По применению тактических ракет с ядерными боеголовками, так это вообще нижнее звено и там идиотов еще меньше чтобы его применить, шанс на то что ЯО взорвется вместе с применителями больше 50%
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17.04.2022 21:38 Відповісти
Тактические все плутониевые, а он бысра деградирует, распадается. У мардвы уж точно.
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17.04.2022 23:37 Відповісти
Кабаева как-то сказала: только через 25 лет Вы все узнаете о мне …
Сразу стало понятно , будет война и она боится за своих мелких ( чтоб ненароком ,что то с ними не случилось.) …
Хорошая новость ,что ядерной войны не будет ,иначе кому она откроет , свою военную тайну что **@ л@сь с Ху…м
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17.04.2022 21:39 Відповісти
Еси ано с иго личинками выживеть. ПС. Ей нада очень сильна пассарацца шоп выжить в любом случае.
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17.04.2022 23:40 Відповісти
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17.04.2022 21:40 Відповісти
Та да, готуємось до шашликів.
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17.04.2022 21:41 Відповісти
Ну з психопатами це 50/50 так шо Буданов я б не був такий впевненний.Те саме хламідія казав про напад що це все понти,але виявилось навпаки.
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17.04.2022 21:41 Відповісти
Когда украинские деятели говорят, что чего-то не будет, как-то уже становится неспокойно)
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17.04.2022 21:44 Відповісти
Тактична ядерна зброя дуже може бути... йому втрачати нічого...
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17.04.2022 21:45 Відповісти
Москалі вже скинули тисячі тон бомб це еквівалент ядерної зброї.
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17.04.2022 21:47 Відповісти
Не бачу принципових перепон для застосування ****** тактичних і навіть авіаційних стратегічних ядерних ***********, принаймні у невеликій кількості.

"Панічних настроїв нам не треба, бо якщо що, з України ми жодного "придатного" точно не випустимо, а захочемо, так і взагалі нікого"?
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17.04.2022 21:50 Відповісти
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17.04.2022 21:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jCHN3PWLRXU Кацапы могут использовать бактериологическое оружие
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17.04.2022 21:58 Відповісти
Пару месяцев назад утверждали, что орда не нападет...
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17.04.2022 22:03 Відповісти
На сайті РБК є подібна новина з фото цього генерала. На тому фото є все для ТікТока і спеціалістів по фізіогноміці та фен-шую. От тільки віри його словам немає. До 24 лютого ці професіонали запевняли, що нападу не буде, а тепер розказують, що то була така тактика. Тому, без паніки, але до застосування тактичної ЯЗ потрібно бути готовими.
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17.04.2022 22:04 Відповісти
Всім зеленим краще мовчати, а не прогнози давати.
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17.04.2022 22:11 Відповісти
Поки "буданов" мовчав, я не вірив у ядерний шантаж москви. Тепер уже сумніваюся...
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17.04.2022 22:18 Відповісти
От от ...
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17.04.2022 22:31 Відповісти
ну, перед вторжением тоже говорили "не сейте панику", и чо?
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17.04.2022 22:18 Відповісти
Це саме той Буданов, який доповідав Президенту, що нападу росіян не буде, коли всі західні спецслужби вже криком про це кричали.
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17.04.2022 22:22 Відповісти
один вже завспокоював шашликами
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17.04.2022 22:27 Відповісти
ЦЯ ІНФА АЖ НІЯК НЕ ВПЛИНЕ НА НАШУ БОРОТЬБУ,БО МИ БОРЕМОСЯ ЗА ВЛАСНЕ ІСНУВАННЯ.
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17.04.2022 22:30 Відповісти
Як можна сприймати серйозно ці відповіді, ні одне "прєдсказаніє" не збулось, а ще дружба з колишнім заступником МВС - взагалі нема коментарів, взагалі то тільки влада мабуть довіряє цьому розвіднику.
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17.04.2022 22:38 Відповісти
Почитати коментарі на тій самій УП - там така навала олігофренів-зелеботів, що мене б не здивувало почути, що буданов значною частиною населення вважається джерелом цілком надійним.
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17.04.2022 22:59 Відповісти
***** собі... зайшов і трохи так прихуїв,всім підорам "не начасі" хоч бери став тавро і позбавляй виборчих прав... бо мозок так і не розвинувся
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18.04.2022 01:24 Відповісти
Насчет ЯО он прав , не применят можете расслабится одна из причин ,если применят , то засрут весь Украинский чернозем + свой до Ростова +белорашку . А это зерновые к ****** мать лет на 10-ть . Запад на это пойти не может и при малейшей попытке будет превентивный ядерный удар . Голод по всему миру ни кому не нужен Как то так
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17.04.2022 22:55 Відповісти
всі на шашлики))))
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17.04.2022 23:09 Відповісти
жодних розмов про ЯО ніколи би не було, якби Україна, її керівництво, одразу, ясно й чітко сказало би, що ні на які поступки Росії не піде. Все. А коли, ви з ворогом, що прийшов вас вбивати, і який відверто заявляє наміри про тотальний геноцид Українців - коли ви з таким ворогом висловлюєте наміри "домовлятися" - ви чітко декларуєте свою згоду з тим, аби він вас убив. І тоді, отримавши такий сигнал - вас уже будуть "дотискати".
Тому, за усі ці розмови й погрози відповідає навіть не Путін, а найперше - Зеленський й ті, хто за їм стоїть. - Бо хотів "дагаваріцца пасєрєдінє", чи як?
Тим більше, буданов зараз, своїми розмовами, фактично, педалюючи цю тему, також грає на боці Росії. Бо він є фактично зкомпрометованою персоною, якій люди не ймуть довіри. І фактично, такими розмовами, вже розганяє психоз та підігрує Росії. Хоче він того, чи ні.
Далі, що він пропонує? Втікати всім з України - щоб припинили існування й Україна й Українці? Це його побажання? Чи може здатися ху"лу - бо воно ж "бомбу" має? Здати тому катові Схід, Південь? Щоби він там винищив Українців, а потім, відчуваючи нашу слабкість, прийшов й винищив усіх інших - хто залишиться? Бо ж, якщо не буде прутіна, буде інше ху"ло - умовний "навальний", чи "бортніков" - немає різниці. Отут - немає ніякої різниці. То нам всім втікати, чи здаватися на милість катам і гвалтівникам?
То ж, хай, краще замовкнуть. Бо Народ, ЗСУ - свою відповідь вже дали: йдіть нах"уй.
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18.04.2022 01:14 Відповісти
Це не пояснення, а заява... пусто-порожня
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18.04.2022 08:31 Відповісти
Десь я,не так давно,чув щьось подібне.Якась зелена потвора розповідала що парашка тільки лякає,концентрація військ на кордоні то тільки навчання,а ми будемо смажити шашлики і "празнывать 9 мая". Ніхто не пом'ятає,як призвище цієї мразі.
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18.04.2022 09:06 Відповісти
а я считаю что от взбесившегося ***** можно ожидать чего угодно!
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18.04.2022 14:37 Відповісти
 
 