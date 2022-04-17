Ядерна зброя - це елемент шантажу всього світу Росією. Варто заспокоїтись, це виключно погрози, - Буданов
Вірогідність застосування Росією ядерної зброї є досить малоймовірною.
Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.
"Заспокойтеся всі, це виключно погрози. Якщо Путін до кінця втратить глузд і спробує це зробити, по-перше, навіть технічно це не так легко зробити.
Так, він може намагатися це зробити, проте досить малоймовірно, що він на це піде. Це елемент торгу, елемент шантажу всього світу, і всі це розуміють", - пояснив він.
Топ коментарі
+50 Анатолий К 65c6a92d
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Будь ласка, зачекайте...
А ну да - сам такой...
Тисячі людей закатовані, згвалтовані, вбиті в тому числі і діти.
А влада відверто брехала.
Навіщо той клопіт із оганізацією евакуації?
Дитина жодного чиновника високого рангу не постраждала.
Російський народ не піде війною проти українського - Зеленський.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/19/7324635/
Бо в київському тро, наприклад, якось я не бачив поки що жодного зебота, одні Порошенкофіли.
Совпадєніе? Нє думаю!
Це його хлопці із Молдови викрадали Чауса, так же?
Бомбы более крупного калибра -ту -16,ту-95,ту-160-Но два последних у кацапов ракетоносцы,их тоже надо переделывать ,снимая барабаны под ракеты в бомбоотсеках,а под крылья такую нагрузку не взять
за 2-3 дня до войны некоторые били себя ногой в грудь что ***** только мышцами играет у наших кордонов и войны ну никак не может быть... и шо???
Зараз на території Азовсталі близько 1000 цивільних, які врятувались там від бомбардувань. Азов не має змоги їх захистити, бо кацапи попередили, що сьогодні будуть бомбити ФАБ 1000 і ФАБ 3000. Уходити цівільні не хочуть, бо всі їх домівки розтрощені і йти їм нікуди
Потрібно негайно максимально оприлюднити цю інформацію щоб вирішити питання з зеленим коридором або іншим чином. Ще раз: до мене тільки що звернувся Михайло Вершинін з проханням максимального розголосу. І чим скоріше, тим краще. Не підведіть.
https://twitter.com/**************/status/1515747671113359360
По применению тактических ракет с ядерными боеголовками, так это вообще нижнее звено и там идиотов еще меньше чтобы его применить, шанс на то что ЯО взорвется вместе с применителями больше 50%
Сразу стало понятно , будет война и она боится за своих мелких ( чтоб ненароком ,что то с ними не случилось.) …
Хорошая новость ,что ядерной войны не будет ,иначе кому она откроет , свою военную тайну что **@ л@сь с Ху…м
"Панічних настроїв нам не треба, бо якщо що, з України ми жодного "придатного" точно не випустимо, а захочемо, так і взагалі нікого"?
Тому, за усі ці розмови й погрози відповідає навіть не Путін, а найперше - Зеленський й ті, хто за їм стоїть. - Бо хотів "дагаваріцца пасєрєдінє", чи як?
Тим більше, буданов зараз, своїми розмовами, фактично, педалюючи цю тему, також грає на боці Росії. Бо він є фактично зкомпрометованою персоною, якій люди не ймуть довіри. І фактично, такими розмовами, вже розганяє психоз та підігрує Росії. Хоче він того, чи ні.
Далі, що він пропонує? Втікати всім з України - щоб припинили існування й Україна й Українці? Це його побажання? Чи може здатися ху"лу - бо воно ж "бомбу" має? Здати тому катові Схід, Південь? Щоби він там винищив Українців, а потім, відчуваючи нашу слабкість, прийшов й винищив усіх інших - хто залишиться? Бо ж, якщо не буде прутіна, буде інше ху"ло - умовний "навальний", чи "бортніков" - немає різниці. Отут - немає ніякої різниці. То нам всім втікати, чи здаватися на милість катам і гвалтівникам?
То ж, хай, краще замовкнуть. Бо Народ, ЗСУ - свою відповідь вже дали: йдіть нах"уй.