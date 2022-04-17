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Хочуть встигнути до Великодня, але нічого у них не вийде, - Буданов про про вирішальний наступ рашистів

буданов

Глава української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни посилено готуються до вирішальної битви, яка розгорнеться на сході країни, намагаючись встигнути до Великодня. Він додав, що в окупантів нічого не вийде.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна про це Буданов заявив  в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Росіяни готуються до вирішальної битви, вони дуже сильно поспішають, тому що вони дуже обмежені в часі, вони дуже хочуть встигнути отримати хоч якусь тактичну перевагу і справжні тактичні досягнення, які зможуть показати як певною мірою виграш Росії в цій "операції". Вони поспішають до Великодня", - сказав глава військової розвідки.

За його словами, у росіян нічого не вийде, вони не встигнуть і Україна вистоїть. Буданов додав, що у окупантів можливі тимчасові тактичні перемоги.

"У нас багато місць, де деякі населені пункти переходять з рук в руки по 2-3 рази на добу. У Вербну неділю їм нічого не заважає здійснювати криваві вбивства, до Великодня вони хочуть встигнути завершити величезне кровопролиття і будуть продовжувати його далі", - уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерна зброя - це елемент шантажу всього світу Росією. Варто заспокоїтись, це виключно погрози, - Буданов

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Топ коментарі
+23
А може дуже й допомогла знищити Zло
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17.04.2022 21:49
+22
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17.04.2022 21:48
+15
Вообще мне сейчас попадает реально полезной инфы на одно-два предложения в день. Остальное это болтовня и комментарии каких-то людей, которые ни на что не влияют. А у них круглосуточные эфиры, где они жуют одно и то же "Украина завтра победит. Как мы всё построим уже послезавтра. Какие русские тупые и злые и ничего не могут ". Мозг закипит, если это смотреть.
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17.04.2022 21:53
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17.04.2022 21:48 Відповісти
А може дуже й допомогла знищити Zло
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17.04.2022 21:49 Відповісти
Добавь "откат"
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17.04.2022 21:50 Відповісти
Інтересна логіка, тобто частина зброї яку римляни використовували для катування та вбивства сина божого повинна була мати якусь силу? Здається мені що православна церква московії - секта сатанівстів
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17.04.2022 22:39 Відповісти
ой, та ніхто не знає точно що то дерево. тут сенс у вірі: сатаністи вірили, що воно їм допоможе і воно допомогло - вони більше не можуть грішити.
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18.04.2022 07:04 Відповісти
В тупых бошках одни сакральные даты, как там грустная лошадь проржала : Дебилы ***
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17.04.2022 21:49 Відповісти
Я то думал отчего столько тупой инфы от всех этих людей. А их заставляют на марафоне публику веселить.
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17.04.2022 21:49 Відповісти
Це друг Валуєв розказав по секрету.
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17.04.2022 21:50 Відповісти
Нехай кацапи свої яйця красять. Потім на деревах будуть гарно виглядати. )))
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17.04.2022 21:51 Відповісти
Это Алиса. Ей четыре года. Она полтора месяца живёт в бункере под заводом «Азовсталь». Её мама - военный врач, более 50 дней спасающая жизни военных и гражданских. У Алисы и её мамы практически нет шансов выбраться из уничтоженного Мариуполя.Сегодня ночью на Азовсталь кацапы хотят сбросить ФБ 3000
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17.04.2022 21:51 Відповісти
Я где то читал что под Азовсталью ядерный бункер, ему на эту фаб 3000 глубоко, я одно не пойму, неужели наши с300 не достанут до Мариуполя
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17.04.2022 22:00 Відповісти
Не достанут.
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17.04.2022 22:02 Відповісти
ФАБ3000 древние как дерьмо мамонта. Их еще при Сралине законсервировали. Еще не ясно не ***** ли они при попытке транспортировки. Да и их нечем доставлять.
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17.04.2022 22:33 Відповісти
ТУ 22 М3 может нести ФАБ 3000 и не одну а 2 сразу .Бомба имеет 3 детонатора.
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17.04.2022 22:40 Відповісти
Вообще мне сейчас попадает реально полезной инфы на одно-два предложения в день. Остальное это болтовня и комментарии каких-то людей, которые ни на что не влияют. А у них круглосуточные эфиры, где они жуют одно и то же "Украина завтра победит. Как мы всё построим уже послезавтра. Какие русские тупые и злые и ничего не могут ". Мозг закипит, если это смотреть.
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17.04.2022 21:53 Відповісти
Я сьогодні суто заради цікавості ввімкнув телевізор: розчищуються завали, внутрішні біженці повертаються до нормального життя, на росії колись там буде дефолт і бла-бла-бла, і бла-бла-бла... Про той тотальний *******, який зараз коїться у Маріуполі, ніхто навіть не згадав і словом.
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17.04.2022 22:01 Відповісти
Ну им реально дают свежачки с мест и прочее. Это действительно полезно. Но этого ведь мало. Но им надо чем-то эфир заполнять. Вот вытягивают Будановых, а те несут вот такое вот.
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17.04.2022 22:09 Відповісти
Добавлю, так как я вот новость про заводу танковому читал в который прилетело после репортажа марафона. Инфа полезная это не расположение наших заводов, фабрик, мест где можно прятаться во время бомбежок или хранилищ и гуманитарных хранилищ.

А просто факты, типа, сбили самолет или там россияне насилуют и убивают. То что не дает России новые военные цели. Но наши СМИ постоянно поставляют им новые цели в погоне за свежачком. Оттого я за военную цензуру на ТВ. Есть вещи, которые пускать нельзя. Информировать людей надо, но не говорить что и где находится.
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17.04.2022 23:16 Відповісти
Чушь какая-то. Это когда для кацапья Пасха была какой-то сакральной датой? 9 мая - да.
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17.04.2022 21:56 Відповісти
Он просто говорящая голова. Его вызвали в эфир, он понес пурги. Зачем это на цензор тащить непонятно.
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17.04.2022 22:00 Відповісти
Нехай поспішають залишитися без яєць на Паску
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17.04.2022 21:57 Відповісти
коли холодильник вбье телевизор? бо в москальни холодильники вже порожни.
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17.04.2022 21:57 Відповісти
Ещё нет. Но цены конские, как говорит Москва...*)
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17.04.2022 22:01 Відповісти
По ценам мы тоже не отстаем.
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17.04.2022 22:20 Відповісти
А мы без вашего растительного масла сидим. ...и бумага в рулонах пропала -- пока, только та, шо на стол... ...на стул ещё осталась...*)
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17.04.2022 22:35 Відповісти
Что интересно и в Украине подсолнечное масло подорожало,хоть его реально очень много
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17.04.2022 22:42 Відповісти
Прошло только 52 дня войны, а санкций еще меньше.
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17.04.2022 22:10 Відповісти
Параду на Красной Площади быть! -- с пушечным лафетом во главе...
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17.04.2022 22:00 Відповісти
Загальнонацінальний марафон в ігнор суцільна героїзація зеленкіна з єрмаком, подляків і інших абристовичів
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17.04.2022 22:00 Відповісти
Не дивлюсь, перевела телевізори на youtube, там транслюються відключені канали.
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18.04.2022 04:11 Відповісти
По тих каналах навіть - нечуване! - розповідають іноді про конкретних бойців і офіцерів ЗСУ та їх подвиги. Тоді як усі уважні глядачи "єдиного марафону" добре знають, що в країні воює фактично один Зе з допомогою може ще єрмака і арестовича, а ЗСУ - то щось абстрактне, і хто зна, якби не воно, може "наш Зе" вже давно б усіх-усіх переміг...
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18.04.2022 07:33 Відповісти
Выглядит так, что до субботы кацапы хотят максимально продвинутся, чтобы в ВСК святить паски в святогорской лавре. Это я понял со слов Буданова.
В реале, это Буданов хочет чтобы мы так думали. Какие планы у кацапов - никто точно не знает.
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17.04.2022 22:04 Відповісти
План простой - великая победа к 9 маю на Донбассе. Но что-то пошло не так. Вот уже неделю должно быть их генеральное наступление.
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17.04.2022 22:15 Відповісти
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17.04.2022 22:23 Відповісти
Буданов, до тебе звертаюсь на "ВЕЛИКДЕНЬ"(Паску) відповідають на привітання "ВО ІСТИНУ ВОСКРЕС", не завтикай, запиши собі десь на папірцеві!
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17.04.2022 22:40 Відповісти
пипецпля, до чего же дебильные рожи у всех квартальных как на подбор...
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17.04.2022 22:46 Відповісти
две вещи, которые любят тишину - разведка и финансы... как только разведка начинает что-то говорить, сразу понимаешь - шой то не то в доме разсветчиков... видимо Интернет включен и оттуда "из проверенного источника, внушающего особое доверие" получена особо важная информация о ближайших стратегических планах супостата...
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18.04.2022 02:50 Відповісти
Блуданов, іди краще до піпашвілі, чи яе там його, того помічника депутата "єдиної росі" валуєва і його дружини без допуска до секретних документів, яка бачила всі папірці і говорила своїму піпішілі, ну а той звичайно свому валуєву. І все це творилося в одній кімнаті, в якій жив і Блуданов. А будівля належала "кидалу" і "мінялу". З тобою все ясно, краще помовчати!
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18.04.2022 07:26 Відповісти
 
 