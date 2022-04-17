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Для "інтернет-воїнів" з України створили чат-бот, в якому можна розповісти росіянам правду про війну

війна

Проєкт Zenyk-bot дозволяє брати участь в інформаційній війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт проєкту.

Telegram-бот дозволяє відправляти повідомлення росіянам від українців.

Мета проєкту - створити і розповсюдити правдиву інформацію, з якою росіянам захочеться поділитись з ближнім оточенням.

У базі "бота" більше 10 мільйонів номерів. Є заготовлені шаблони повідомлень.

"Уряд має бути для людей, а не навпаки! Підкоріть його собі! Допоможіть росіянам організувати їхній особистий Майдан!" - наголосили автори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для пошуку зниклих під час війни створили чат-бот

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Топ коментарі
+19
Ніякого майдану у рашистів не буде,їм невідома цінність свободи,максимум можуть бути голодні бунти,але спочатку ЗСУ зроблять їм розгром та завдадуть військову поразку.
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17.04.2022 22:12
+17
ну...место то прикормленное...
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17.04.2022 22:10
+14
Московитам правда до сраки. Вони дивляться телевізор.
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17.04.2022 22:16
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В Чернобаевке сильные взрывы.
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17.04.2022 22:06 Відповісти
ну...место то прикормленное...
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17.04.2022 22:10 Відповісти
На нерест ідуть. Весна
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17.04.2022 22:16 Відповісти
Ослайоби на нерест ідут дон.
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17.04.2022 22:50 Відповісти
Ніякого майдану у рашистів не буде,їм невідома цінність свободи,максимум можуть бути голодні бунти,але спочатку ЗСУ зроблять їм розгром та завдадуть військову поразку.
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17.04.2022 22:12 Відповісти
Читав розповідь одного ватана в "тєлєзі", що навіть якби ЗСУ мААскву захопило, то більшості насєлєнія пох/й би було, а інші багато хто б радувався. Всьо.
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17.04.2022 22:52 Відповісти
Нащадки рабів, що виховані рабами, ніколи не стануть вільними.
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17.04.2022 23:04 Відповісти
Творці цього чату наївні чи дурні?
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17.04.2022 22:14 Відповісти
романтики,хочуть дикунам людяність прищепити)
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17.04.2022 22:18 Відповісти
Це як голодному клізма, курва...
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17.04.2022 22:36 Відповісти
Московитам правда до сраки. Вони дивляться телевізор.
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17.04.2022 22:16 Відповісти
Як виродкам, які підбурюють один одного до вбивств і гвалтувань можна щось донести? Їм не потрібна правда, їм і так добре живеться в їхньому одичалому світі. Кращій аргумент для таких кончених- сила. Боягузи не лізуть, якщо знають, що їм будуть кранти
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17.04.2022 22:21 Відповісти
Уже дорассказывались -теперь козломордое быдло футболки клепает "Резня в Буче -можем повторить"... рюзге швайн можно только видосами с трупаками их закидывать ,типа того ,который "день победы" поет
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17.04.2022 22:21 Відповісти
Які відоси,все це вже пробували,звідти лунає одна відповідь ,що то в голлівуді знімали..Рецепт один,кришити їх як сарану.
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17.04.2022 22:28 Відповісти
Назвіть цей чат-бот "розкидання перлів перед свинями".
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17.04.2022 22:22 Відповісти
Як мертвому кадило...
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17.04.2022 22:23 Відповісти
Кацапам щось розказувати - як об стіну горохом, гіршого марнування часу не придумаєш.
Краще вже потролити або познущатись на ними.
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17.04.2022 22:25 Відповісти
розкажіть
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17.04.2022 22:39 Відповісти
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17.04.2022 22:40 Відповісти
Поки що ці чат боти активно працюють для підтримки чиновників з офісу. Куди їм правду про війну писати.
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17.04.2022 22:45 Відповісти
Ну серед деяких етнічних меншин чи нещодавно окацаплених етнічних українців (а років 30 тому на ерефії мешкало мільйони), мабуть, ще можна знайти таких, котрі ще мають такий-сякий культурний рівень від виховання. І котрих ще можна переконати.

Але до переважної більшості слова не дійдуть.
Варто добре фільтрувати - на кого варто час тратити, а на кого - зразу ясно, що ні.
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17.04.2022 22:53 Відповісти
Але "кацапський Майдан" - це якийсь оксюморон!
Нереально. В них же навіть традицій "віче" ніколи НЕ БУЛО! (крім степовиків)

Ставити варто більш реальні цілі - переконувати, що бути кацапами в світі є дуже ганебно. І заохочувати шукати свої справжні коріння.
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17.04.2022 22:58 Відповісти
да херня це все. францы жабоеды обслуживают расен по полной. ничего личного. суки.
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17.04.2022 22:56 Відповісти
и макаронники.
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17.04.2022 22:57 Відповісти
Бесполезно. Всё эти заигрывания и "там же наши люди" только зря потраченное время и деньги... А во время войны это диверсия.
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17.04.2022 22:59 Відповісти
Даремне марнування свого часу оте донесення правди до руцької свині. Їм комфортно рохкать в своїй калюжі. А ті що виїхали свого часу до інших країн, ті ж країни ,за звичкою, і хаять.
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17.04.2022 23:09 Відповісти
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17.04.2022 23:25 Відповісти
Щось доводити зазомбованому скотобидлу(яке саме прагне бути тим самим зазомбованим скотобидлом) - абсолютно безглузде зайняття. Це те саме шо лити воду у решето, чи годувати свиню чорною ікрою... Вони ТУПО НЕ ХОЧУТЬ НІЧОГО "ЗАЙВОГО" ЗНАТИ І НІЧОГО НЕ ХОЧУТЬ РОБИТИ - навіть коли будуть щось знати(а вони й так все добре знають!) Це психічно хворе зайвохромосомне біосміття не заслуговує на те шоб ми на нього витрачали свій час!
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17.04.2022 23:13 Відповісти
Вы думаете, мы в России сами не видим что происходит? Матери, кто как стараются спрятать сыновей от весеннего призыва, народ тихо клянет вову путина, но что мы можем? Вы легко избавились от януковича потому что он был слюнтяй и полудурок, а нами правит монстр и на службе у него полиция и Росгвардия, готовые избить и расстрелять любую попытку бунта. Я искренне сочувствую вам в вашей беде но ни у меня, ни у других простых российских граждан нет реальной возможности остановить этот ужас.
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18.04.2022 01:53 Відповісти
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18.04.2022 20:17 Відповісти
Чим більше всі будуть розповідати рашикам як потерпає український народ, тим більший кайф вони будуть отримувати.
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18.04.2022 05:29 Відповісти
Не витрачайте на ці фігню час, спілкуванням с рускімі займається особисто през
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18.04.2022 08:33 Відповісти
этому биомусору наплевать на правду!они ненавидят УКРАИНЦЕВ и хотят убить всех!поэтому никакой пощады к этому отродью быть не может!
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18.04.2022 14:32 Відповісти
Краще розказувати світові про Україну.
А ви займаєтесь херне.ю
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23.04.2022 15:29 Відповісти
 
 