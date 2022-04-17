Для "інтернет-воїнів" з України створили чат-бот, в якому можна розповісти росіянам правду про війну
Проєкт Zenyk-bot дозволяє брати участь в інформаційній війні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт проєкту.
Telegram-бот дозволяє відправляти повідомлення росіянам від українців.
Мета проєкту - створити і розповсюдити правдиву інформацію, з якою росіянам захочеться поділитись з ближнім оточенням.
У базі "бота" більше 10 мільйонів номерів. Є заготовлені шаблони повідомлень.
"Уряд має бути для людей, а не навпаки! Підкоріть його собі! Допоможіть росіянам організувати їхній особистий Майдан!" - наголосили автори.
Топ коментарі
+19 Dima30
показати весь коментар17.04.2022 22:12
+17 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар17.04.2022 22:10
+14 5 копійок
показати весь коментар17.04.2022 22:16
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Будь ласка, зачекайте...
Краще вже потролити або познущатись на ними.
Але до переважної більшості слова не дійдуть.
Варто добре фільтрувати - на кого варто час тратити, а на кого - зразу ясно, що ні.
Нереально. В них же навіть традицій "віче" ніколи НЕ БУЛО! (крім степовиків)
Ставити варто більш реальні цілі - переконувати, що бути кацапами в світі є дуже ганебно. І заохочувати шукати свої справжні коріння.
А ви займаєтесь херне.ю