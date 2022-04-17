Дві особи загинули, а четверо отримали поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами на Донеччині, - Кириленко
17 квітня внаслідок обстрілу російськими окупантами на Донеччині загинули 2 особи. Четверо людей отримали поранення.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"17 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 2 людини (у Мар’їнці та Новопіллі), ще 4 одержали поранення. Крім того, у Бахмуті та Краматорську було надано медичну допомогу двом цивільним, пораненим на території Луганщини.
Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", - йдеться в повідомленні.
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показати весь коментар17.04.2022 22:12 Відповісти Мені подобається 3
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