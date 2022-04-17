Дві особи загинули, а четверо отримали поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами на Донеччині, - Кириленко

17 квітня внаслідок обстрілу російськими окупантами на Донеччині загинули 2 особи. Четверо людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"17 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 2 людини (у Мар’їнці та Новопіллі), ще 4 одержали поранення. Крім того, у Бахмуті та Краматорську було надано медичну допомогу двом цивільним, пораненим на території Луганщини.



Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вздовж лінії розмежування на Донеччині посилилися обстріли російськими окупантами, - Кириленко