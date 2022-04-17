Харків'янам, які перебувають під цілодобовими обстрілами, радимо виїжджати в безпечніші місця, - Терехов
У Харкові повністю безпечних районів наразі не залишилося.
Про це у відеозверненні повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Він закликав харків'ян знаходитись в укриттях та берегти свої життя.
"Ми продовжуємо евакуацію людей із найнебезпечніших районів міста, які перебувають під безперервним обстрілом. Вивозимо людей до місць, які є менш небезпечними. Зовсім безпечних районів у Харкові зараз не залишилося. Там ми надаємо місце проживання, гаряче харчування, душ, медичну допомогу.
Закликаю всіх, хто мешкає під цілодобовими обстрілами, виїжджати. Наші волонтери допоможуть вам зробити це", - повідомив очільник міста.
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53-й день війни, 17 квітня. У Вербну неділю росіяни обстріляли центр Харкова, мінімум 5 загиблих, 13 поранених. З приємного - в Харкові знесли пам'ятник радянському маршалу Жукову, внаслідок чого слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу.
Вчора ж ЗСУ вийшли до селищ Байрак та Кутузівка на північному сході від Харкова, а також просунулися в районі Малої Рогані у східному напрямку.
Ізюм - Слов'янськ - даних про серйозну активність наразі нема, проте Генштаб повідомив, що в окупованому Ізюмі росіяни розпочали мобілізацію чоловіків.
Луганська область - вчора ЗСУ завдали тактичного контрудару на ділянці між Святогірськом та Кремінною та відкинули частини противника у секторі Кремінна - Рубіжне на кілька кілометрів на північний схід. З одного боку, цим ударом ЗСУ поставили під певну загрозу лівий фланг російського угрупування під Ізюмом і потенційно можуть навіть завдати удару на Борову, звідки ворог просувається на південь, на Святогірськ. З іншого боку, становище в цьому районі постійно змінюється, сторони часто обмінюються ударами, і не факт, що зможемо втриматись на цьому рубежі. В будь-якому випадку ми потроху вимотуємо атакуючий потенціал ворога і по можливості контрактуємо, як було сьогодні, чи 7 квітня, коли ЗСУ тимчасово відкинули росіян від Кремінної на 6-10 км. На інших ділянках фронту в області ЗСУ продовжують тримати оборону.
Донецька область - російська війська та «народна міліція ДНР» продовжують марні спроби прорвати українську оборону в Авдіївці, Мар'їнці та в районі навколо Вугледару. Також тривав бій за село Лозове, на кордоні з Харківською областю, північніше Святогірська.
Маріуполь - попри ранковий ультиматум з вимогою до українського гарнізону здаватись у полон, обстріли території «Азовсталі» з гармат та РСЗВ не припинялись. Ультиматум наші захисники залишили без відповіді, чим дуже засмутили загарбників, які вже приготували червоні прапори для «коридору для полонених» та для святкування «перемоги». Відразу після вичерпання часу ультиматуму, розпочались повітряні бомбардування, в тому числі зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Також, за даними противника, в Приморському районі ще перебуває чимало українських військових, які чинять впертий спротив.
Запорізька область - у районі Василівки виявлено, що росіяни, «ймовірно для здійснення провокацій», замальовують літери Z на техніці та встановлюють українські прапори.
Тим часом досі залишається інтрига з долею екіпажу флагмана ЧФ ракетного крейсера «Москва», потопленого українськими ракетами «Нептун» 14 квітня. Вчора в РФ опублікували відео, на якому главком ЧФ нібито зустрічається з командою крейсера, з чого має слідувати, що моряки вціліли. Проте відео без звуку, а в кадрі помітні зелені дерева, хоча наразі в Севастополі їх ще нема. Це дозволяє зробити слушне припущення, що відео записано ще давно, а зараз його крутять виключно для «заспокоєння громадськості». Крім цього ролику, інших записів чи світлин членів екіпажу «Москви» та її командира нема. Висновок очевидний - команда крейсера все ж таки зазнала значних втрат, які російське командування намагається приховати від суспільства і родичів моряків.
В цей час 20тисяч учасникіа тер.оборони Львова та Ужгорода за 1284 км від лінії фронту спить в своїх хатах.
Вважаю, що такі воїни "на відстані 1284 км" з тер.оборони Львова та Ужгорода не мають жодного морального права називатись Патріотами України.
"зараз черга в тероборону [у Харкові] така, що навіть учасники бойових дій не можуть туди потрапити. Наш знайомий вже тричі от ходив. І все невдало. Бо неучасників бойових дій вони не беруть"