Зеленський та директорка МВФ Георгієва обговорили забезпечення фінансової стійкості України
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.
Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Обговорили з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою забезпечення фінансової стійкості України та підготовку до повоєнної відбудови. Маємо чіткі плани на зараз, а також бачення перспектив. Переконаний, що співпраця України та МВФ і надалі буде плідною", - йдеться в повідомленні.
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Нихерасе, как все радужно...
Зельц завтра поведет в битву полки, а до обеда послезавтра все кацы сдадуться.?