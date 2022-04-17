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Зеленський (22429) МВФ (3051) Крісталіна Георгієва (98)

Зеленський та директорка МВФ Георгієва обговорили забезпечення фінансової стійкості України

зеленский,георгиева

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорили з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою забезпечення фінансової стійкості України та підготовку до повоєнної відбудови. Маємо чіткі плани на зараз, а також бачення перспектив. Переконаний, що співпраця України та МВФ і надалі буде плідною", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні негативно вплине на економіки 143 країн, - МВФ

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Дайте Вове на дороги, а то Кирил заскучал
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17.04.2022 22:33 Відповісти
я здивований. наши захопили 70! робочих систем пво. Слава Украини!
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17.04.2022 22:39 Відповісти
підготовку до повоєнної відбудови Джерело:

Нихерасе, как все радужно...
Зельц завтра поведет в битву полки, а до обеда послезавтра все кацы сдадуться.?
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17.04.2022 22:40 Відповісти
Забули, що про шашлики говорилось..
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17.04.2022 22:42 Відповісти
Зеленського знову заносить в популізм типу "побудуємо житло всім, хто його потребує і т.д.", він проводить наради з архітекторами, розглядаючи концепції перспективної забудови, забуваючи, що в цей час наші гинуть в Маріуполі, що в нас дуже складна ситуація на Донбасі і нам критично не вистачає зброї і техніки. Він знову забуває, чим має займатися.
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17.04.2022 22:47 Відповісти
Дави сльозу, це добре виходить.
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17.04.2022 22:59 Відповісти
а по-серйозному: ця інфа - ще один наочний приклад, чи навіть доказ того, що це йде третя світова війна. Хіба що безпосередньо з орками воює Україна; але світ надає нам допомогу, як фінансами, так і зброєю, і навіть неявно людським ресурсом (добровольцями) - але так, щоб у ***** було якнайменше підстав оголосити, що він загрався і воює зі всім цивілізованим світом.
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17.04.2022 23:03 Відповісти
 
 