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провокація (778) Херсон (3194) ГРАД (144)

Окупанти готують провокацію в Херсоні - готують обстріл міста з ГРАДів, - речник штабу Одеської ОВА Братчук

херсон,війна

Російські окупанти готуються до вчинення провокації - обстріляти місто Херсон та звинуватити в цьому ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. 

Він зазначив: "Херсонці повідомляють про те, що російські окупанти готують провокацію в місті. В районі Антонівського мосту розвертають ГРАДи, щоб вдарити по Херсону та звинуватити в цьому ЗСУ.

Це має стати причиною для того, аби "врятувати" місто, провівши там референдум.

Наголошуємо, що українські військові ніколи не стріляють по цивільних будинках мирних мешканців".

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Топ коментарі
+7
Пусть глава СБУ в Херсонской области и губернатор решают эти вопросы, они сдали город и открыли ворота (образно), вот теперь пусть на пару с бакановым вооружаются и идут как партизаны в город и предотвращают это.

Причем здесь руководство Одесской области - непонятно.
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17.04.2022 23:12
+6
Не будет людям покоя, пока дышит кацапская свинота.
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17.04.2022 23:09
+6
громадяни тикайте. бережить себе. воини тримайтесь. бийте москальню.
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17.04.2022 23:10
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Не будет людям покоя, пока дышит кацапская свинота.
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17.04.2022 23:09 Відповісти
громадяни тикайте. бережить себе. воини тримайтесь. бийте москальню.
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17.04.2022 23:10 Відповісти
Пусть глава СБУ в Херсонской области и губернатор решают эти вопросы, они сдали город и открыли ворота (образно), вот теперь пусть на пару с бакановым вооружаются и идут как партизаны в город и предотвращают это.

Причем здесь руководство Одесской области - непонятно.
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17.04.2022 23:12 Відповісти
Кто кому открыл ворота? Погибло много людей из теробороны.
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18.04.2022 00:46 Відповісти
Український журналіст Артем Попов у прямому ефірі повідомив, що окупанти готують масований удар по заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

Журналіст зауважив, що у сховищах заводу сьогодні перебуває близько 1000 мирних мешканців, серед яких і діти. https://t.me/operativnoZSU/19628 https://t.me/operativnoZSU/19628

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17.04.2022 23:13 Відповісти
Его уже и так бомбят ТУ22 и Солнцепеке, какой еще удар там планируется, ядерный?
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17.04.2022 23:14 Відповісти
Вопрос один: ну сделают они это и дальше че
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17.04.2022 23:14 Відповісти
Их все полюбят резко и будут винить Украину. На Донбассе же сработало. Они ведь не знают, что Донбасс кормил всю Украину и боялся бандеровцев.
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17.04.2022 23:17 Відповісти
не ровняй Херсон с донбасяу
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17.04.2022 23:42 Відповісти
*****. Просто нелюди. жители рф-не люди.
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17.04.2022 23:17 Відповісти
так что шашликов не будет на маевку?
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17.04.2022 23:39 Відповісти
Это фантазии. Херсон не будут обстреливать с Градов (или Смерчей, или Ураганов?) с Антоновского моста - очень близко и видно. Для Херсона хватило бы минометов - не видно, ощутимо и не понятно откуда. Орки будут гатить с «Градов» по нашим позициям в ответ на обстрел Чернобаевки - наши не смогут ответить по мосту.
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18.04.2022 00:14 Відповісти
Я не знаю на каких идиотов этот вкид рассчитан.
Херсонцы прекрасно знают где чьи войска...
В районе моста жилые дома, много свидетелей....
Придурки это писавшие хоть Гугл мапс бы посмотрели...
Ударить могут только со стороны Николаева. Да и то там села, трасса.... Тоже свидетели.
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18.04.2022 06:03 Відповісти
абдристович уже раскололся - у них план сдать херсон в хнр и получить взамен 6-й пакет санкций) стратеги плять
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18.04.2022 08:10 Відповісти
 
 