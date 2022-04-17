Окупанти готують провокацію в Херсоні - готують обстріл міста з ГРАДів, - речник штабу Одеської ОВА Братчук
Російські окупанти готуються до вчинення провокації - обстріляти місто Херсон та звинуватити в цьому ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Він зазначив: "Херсонці повідомляють про те, що російські окупанти готують провокацію в місті. В районі Антонівського мосту розвертають ГРАДи, щоб вдарити по Херсону та звинуватити в цьому ЗСУ.
Це має стати причиною для того, аби "врятувати" місто, провівши там референдум.
Наголошуємо, що українські військові ніколи не стріляють по цивільних будинках мирних мешканців".
Топ коментарі
+7 MAKAROV ddf66d11
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+6 Мобильный крематорий
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+6 оззи
показати весь коментар17.04.2022 23:10
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Будь ласка, зачекайте...
Причем здесь руководство Одесской области - непонятно.
Журналіст зауважив, що у сховищах заводу сьогодні перебуває близько 1000 мирних мешканців, серед яких і діти. https://t.me/operativnoZSU/19628 https://t.me/operativnoZSU/19628
Херсонцы прекрасно знают где чьи войска...
В районе моста жилые дома, много свидетелей....
Придурки это писавшие хоть Гугл мапс бы посмотрели...
Ударить могут только со стороны Николаева. Да и то там села, трасса.... Тоже свидетели.