Дуже багато поранених. Переважно з відірваними кінцівками, - мати матроса з "Москви" про втрати екіпажу

Мати одного з матросів крейсера "Москва" переповіла його розповідь про ситуацію на кораблі після ураження українською ракетою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Нова газета.Європа.

Видання провело бесіду з матір'ю матроса-строковика, покликаного на службу з одного з російських міст-мільйонників незадовго до початку війни в Україні. Ми отримали документальні підтвердження заклику її сина та фото зі служби у ВМФ, які дозволяють вважати її розповідь достовірною. При цьому факт знаходження матроса на борту "Москви" в момент вибуху неможливо підтвердити в умовах війни. Син нашої героїні вижив і зв'язався з матір'ю 15 квітня наступного дня після загибелі крейсера.

Ми наводимо монолог матері матроса-строковика Чорноморського флоту, не розкриваючи імен із міркувань безпеки.

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"Син сказав, що крейсера було підбито з суші, з українського боку. Просто так пожежа б не сталася. Є загиблі, є поранені, зниклі безвісти. Син мені зателефонував, коли їм дали телефони. У них залишилися документи та [їх особисті] телефони на крейсері. Він мені дзвонить і плаче від того, що побачив. Це було страшно. Зрозуміло, що не усі вижили. Намагалися самотужки загасити пожежу після того, як у крейсер потрапили трьома ракетами "Нептун" (Київ говорить про влучення лише двох ракет - ред). Я як мати навіть не знаю, які слова підібрати. Я просто дуже щаслива, що син мені зателефонував, що він живий і здоровий.

Я не хочу афішувати все це на публіку, тому що я підставлю свого сина (розповідь опублікована анонімно з дозволу героїні - ред). Вони давали передплату про нерозголошення перед тим, як потрапили на крейсер. Ви зрозумієте мене, мені страшно. Це дуже страшно. Це моторошно, і я не знаю, як дочекатися мені свого сина. Йому залишилося служити менше (дані про термін служби матроса видалені з міркувань безпеки героїні).

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Загинуло близько сорока людей. Кілька людей пропали безвісти. І багато поранених.

Поранені переважно з відірваними кінцівками, бо були такі вибухи — і те, що здетонувало, і те, що потрапили ракети.

Загалом, коли мені п'ятнадцятого числа вже син зателефонував, він плакав. Він каже: "Мамочко, я ніколи не думав, що в мирне, в принципі, час я потраплю в таке місиво. Я навіть не буду тобі говорити у подробицях, що я бачив. Це так страшно".

Я не знаю, як пережити, як дочекатися свого сина, щоб він дослужив, ви мене зрозумієте правильно. Я як мати ... Я просто ... Це жахливо. І в ЗМІ, зрозуміло, що не кажуть усіх подробиць. Чому? Тому що Міністерство оборони не хоче визнавати поразки з боку України. Не хоче визнавати, що такий крейсер зазнав аварії".

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