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Новини Агресія Росії проти України Війна
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крейсер (87) москва (1232) Чорноморський флот рф (618) Чорне море (1620)

Дуже багато поранених. Переважно з відірваними кінцівками, - мати матроса з "Москви" про втрати екіпажу

москва,крейсер

Мати одного з матросів крейсера "Москва" переповіла його розповідь про ситуацію на кораблі після ураження українською ракетою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Нова газета.Європа. 

Видання провело бесіду з матір'ю матроса-строковика, покликаного на службу з одного з російських міст-мільйонників незадовго до початку війни в Україні. Ми отримали документальні підтвердження заклику її сина та фото зі служби у ВМФ, які дозволяють вважати її розповідь достовірною. При цьому факт знаходження матроса на борту "Москви" в момент вибуху неможливо підтвердити в умовах війни. Син нашої героїні вижив і зв'язався з матір'ю 15 квітня наступного дня після загибелі крейсера.

Ми наводимо монолог матері матроса-строковика Чорноморського флоту, не розкриваючи імен із міркувань безпеки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Він затонув": Данілов відповів на питання, що сталося з крейсером "Москва". ВIДЕО

"Син сказав, що крейсера було підбито з суші, з українського боку. Просто так пожежа б не сталася. Є загиблі, є поранені, зниклі безвісти. Син мені зателефонував, коли їм дали телефони. У них залишилися документи та [їх особисті] телефони на крейсері. Він мені дзвонить і плаче від того, що побачив. Це було страшно. Зрозуміло, що не усі вижили. Намагалися самотужки загасити пожежу після того, як у крейсер потрапили трьома ракетами "Нептун" (Київ говорить про влучення лише двох ракет - ред). Я як мати навіть не знаю, які слова підібрати. Я просто дуже щаслива, що син мені зателефонував, що він живий і здоровий.

Я не хочу афішувати все це на публіку, тому що я підставлю свого сина (розповідь опублікована анонімно з дозволу героїні - ред). Вони давали передплату про нерозголошення перед тим, як потрапили на крейсер. Ви зрозумієте мене, мені страшно. Це дуже страшно. Це моторошно, і я не знаю, як дочекатися мені свого сина. Йому залишилося служити менше (дані про термін служби матроса видалені з міркувань безпеки героїні).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Батьку російського строковика Шкребеця повідомили, що його син "зник без вісті" на крейсері "Москва". ФОТО

Загинуло близько сорока людей. Кілька людей пропали безвісти. І багато поранених.

Поранені переважно з відірваними кінцівками, бо були такі вибухи — і те, що здетонувало, і те, що потрапили ракети.
Загалом, коли мені п'ятнадцятого числа вже син зателефонував, він плакав. Він каже: "Мамочко, я ніколи не думав, що в мирне, в принципі, час я потраплю в таке місиво. Я навіть не буду тобі говорити у подробицях, що я бачив. Це так страшно".

Я не знаю, як пережити, як дочекатися свого сина, щоб він дослужив, ви мене зрозумієте правильно. Я як мати ... Я просто ... Це жахливо. І в ЗМІ, зрозуміло, що не кажуть усіх подробиць. Чому? Тому що Міністерство оборони не хоче визнавати поразки з боку України. Не хоче визнавати, що такий крейсер зазнав аварії".

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Топ коментарі
+117
"Мамочко, я ніколи не думав, що в мирне, в принципі, час я потраплю в таке місиво. Я навіть не буду тобі говорити у подробицях, що я бачив. Це так страшно".

Вот же ж пи.ар. А чужие города с вашего корабля не страшно было ровнять?
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17.04.2022 23:22
+93
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17.04.2022 23:24
+84
Гори ты стерва в аду и твой сын, то ли еще будет, не первый корабль с петушней под воду пошел и будет не последним. За Мариуполь, Бучу, Краматорск, Бородянку еще много ваших кораблей пойдет в известном направлении и еще много матросов станут жителями атлантиды
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17.04.2022 23:22
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"що в мирне, в принципі, час...."
он совершенно мирно обстреливал Украину.
Чтоб он сдох со своей мамашей и всеми кацапами.
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18.04.2022 01:14 Відповісти
В Москва номер 121 - в перекладі первий двадьцять первий. Туди і посланий.
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18.04.2022 01:14 Відповісти
Ну, МО РФ ранее сообщало что "эвакуированы все члены экипажа крейсера "Москва". А остальные органы еще ищут.
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18.04.2022 01:29 Відповісти
Возлюбите своих врагов… и они сойдут с ума, пытаясь понять, что вы задумали…
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18.04.2022 02:00 Відповісти
Ви знаєте, після того,як наші ЗСУ їх піджарять , то вже тоді і любо і серцю мило. Отаких ворогів я люблю.
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18.04.2022 02:16 Відповісти
Ну 40 то напевно якихось "шишок",що приховати не вийде , яких будуть ховати і виплатять фублів вдовам. А остальні будуть пропавші без вісті і ніхто платити не буде за них. От і вся математика.
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18.04.2022 02:13 Відповісти
а что это свинорылокозломордая кацапская свиноматка так запереживала... подохло ее исчадие бесславно... туда ему и дорога... как и каждому первому кацапу...
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18.04.2022 02:40 Відповісти
Фейк какой-то кацапский. Начинают замыливать. Понятно, что пятьсот тел за раз трудно списать незаметно.
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18.04.2022 06:00 Відповісти
Мамочка... Я рассчитывал стрелять ракетами по городам из далека, а эти фашисты дали нам пиз-ды....
За чтоооооо?
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18.04.2022 06:06 Відповісти
а ***** шастать!!
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18.04.2022 06:52 Відповісти
Этот "стон" для нас песней звучит.
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18.04.2022 07:12 Відповісти
"В мирне, час", "давали передплату"..... Цензор, не плати редакторам гроші, поки екзамен з української не здадуть, а то звикли всі надії на гугл покладати
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18.04.2022 07:41 Відповісти
Я теж охр@нів з такого перекладу...
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18.04.2022 08:11 Відповісти
синачке страшно, а нашим діточкам від дій твого синачки та його дружків вбивць не страшно?! Курви кацапські
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18.04.2022 08:01 Відповісти
Який гидко - неграмотний переклад! Переконайтесь самі. Навіть в районній газеті якогось там Пере*иридніпро не допустили б таке до публікації https://novayagazetaeu.substack.com/p/--29c?s=w&fbclid=IwAR3Pqd1jrqN1wyVS6gXk8JkiUHLatqlKHnPVmSwbeAPp-bcM13B-1pNCRuE
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18.04.2022 08:01 Відповісти
давали "передплату" про нерозголошення Джерело: *****, коли ці дурналісти на Цензорі вивчать українську?
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18.04.2022 08:08 Відповісти
Плавали з відірваними кінцівками потім їх підібрали?
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18.04.2022 08:09 Відповісти
Саме так, усім кацапам має бути страшно... усім 140 мільйонам виродків!
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18.04.2022 08:38 Відповісти
судя по опубликованной фотографии мацквы перед утоплением, никто из москвичей съехать не успел. на воде ни кругов, не спасплотов, ничего. на корыте выгорело все.
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18.04.2022 08:45 Відповісти
Щоб ти дочекалась його без ніг, без рук, без яиц. Йому ж не вистачає клепки просто відмовитися від війни. Він краще буде вбивати дітей, жінок і скиглити в тебе під юбкою: " Ой, матінко, рятуй"
А вот фуй тобі сволота за такого сина - рашиста. Він же гірший за гітлера. Здохне він, і не пізнаеш де його могілка
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18.04.2022 10:19 Відповісти
Теж думаю що фейк. Хтось вижив але не багато. Спеціально вкинули про 40 загиблих. Звідки матросу строковику про те знати. Він рахував? Звичайна брехня!
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18.04.2022 10:51 Відповісти
Засуетилась кацапка-алкоголичка.
А отец, почему сопли жуёт?
В тюряге небось, с дьрявой ложки баланду хлебает.
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18.04.2022 17:39 Відповісти
Нифигасебе мирное время! У кацапов реально проблемы с оценкой ситуации!
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18.04.2022 19:33 Відповісти
Про мирний час це він знатно "пожартував".
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18.04.2022 19:39 Відповісти
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