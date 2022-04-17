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Відповіддю на спробу "рубльової" окупації Херсонської та Запорізької областей мають бути санкції проти банківської та фінансової систем РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликав запровадити санкції проти банківської та фінансової систем РФ, а також нафтове ембарго.
Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової систем. Бо вони - це частина окупаційної машини. Звичайно, необхідність ембарго на постачання нафти з РФ зростає з кожним днем. Кожен в європі та Америці вже бачить, що Росія відверто використовує енергоносії для намагання дестабілізувати західне суспільство.
Російська ставка на хаос на паливних ринках не має спрацювати", - наголосив президент.
Топ коментарі
+18 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар17.04.2022 23:38
+15 Валентина Саюн
показати весь коментар17.04.2022 23:33
+8 Urs
показати весь коментар17.04.2022 23:37
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Будь ласка, зачекайте...
Потрібно негайно максимально оприлюднити цю інформацію щоб вирішити питання з зеленим коридором або іншим чином. Ще раз: до мене тільки що звернувся Михайло Вершинін з проханням максимального розголосу. І чим скоріше, тим краще. Не підведіть.
...так оно, ещё и Западом рулить намагаеться...
Феномено Мартурано! *)
Вам сейчас подкатят всякого наступательного.
И придётся наступать! ...а это, уже совсем другая картина нарисуется...
Здесь, он уже сможет реально мешать.
Но то, уже ваши проблемы... -- серьёзные!
До речі, це непогана ідея - підкидувати їм час від часу якійсь напівполаманий крам і дивитися, як вони за нього *********. В Каховці раніше «Таврійські ігри» проводили, а це будуть «Галодні ігри». Переможець отримує військовий трибунал і майже нову коробку від блендера. - Прайс
Перечислил что то в местный бюджет?
Помог людям (за 6500 спасибо... Но у нас в Херсоне цены в 2 раза поднялись)?