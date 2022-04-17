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Зеленський (22429) санкції (11297)

Відповіддю на спробу "рубльової" окупації Херсонської та Запорізької областей мають бути санкції проти банківської та фінансової систем РФ, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав запровадити санкції проти банківської та фінансової систем РФ, а також нафтове ембарго.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової систем. Бо вони - це частина окупаційної машини. Звичайно, необхідність ембарго на постачання нафти з РФ зростає з кожним днем. Кожен в європі та Америці вже бачить, що Росія відверто використовує енергоносії для намагання дестабілізувати західне суспільство.

Російська ставка на хаос на паливних ринках не має спрацювати", - наголосив президент.

Дивіться також: Від тих, хто має необхідну нам зброю, залежить доля цієї битви та людей, які можуть бути врятовані, - Зеленський. ВIДЕО

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Топ коментарі
+18
Что он постоянно за чушь несёт на ночь глядя? Запад перешеек разминировал? Запад не организовал оборону Херсона и не накопал банально окопов даже? Запад пацанов с калашами из теробороны бросил на танки и бтр? Запад поставил главу сбу области и губернатором предателей?
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17.04.2022 23:38
+15
Зупинить з заявами,бо уже надоїло невігластво і маніпуляція. Наступний пакет санкцій і є про банки і газ з нафтою. Італія заявила що Європа раніше запланованого позбудеться всього руського.
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17.04.2022 23:33
+8
такое впечатление, будто снова телевизор купил
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17.04.2022 23:37
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Зупинить з заявами,бо уже надоїло невігластво і маніпуляція. Наступний пакет санкцій і є про банки і газ з нафтою. Італія заявила що Європа раніше запланованого позбудеться всього руського.
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17.04.2022 23:33 Відповісти
А пропіаритись? Отож.
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17.04.2022 23:47 Відповісти
это 1+1 ???
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17.04.2022 23:33 Відповісти
такое впечатление, будто снова телевизор купил
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17.04.2022 23:37 Відповісти
та *******,вава з кожної праски скоро буде гутарити,коли воно ***** має час відоси пиляти,**** йому реально ***** чим там зайнятись?
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17.04.2022 23:42 Відповісти
ну сидить натовп пейсателів і пишуть йому, а йому треба ж щось озвучувати, його година слави, хоче знову обиратись
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18.04.2022 07:43 Відповісти
Что он постоянно за чушь несёт на ночь глядя? Запад перешеек разминировал? Запад не организовал оборону Херсона и не накопал банально окопов даже? Запад пацанов с калашами из теробороны бросил на танки и бтр? Запад поставил главу сбу области и губернатором предателей?
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17.04.2022 23:38 Відповісти
URGENT! #Mariupol !! BOYS ASK FOR SHARE !!Currently, there are about 1,000 civilians in the Azov region who avoided the bombing. Azov is unable to protect them because the Katsaps have warned that the FAB 1000 and FAB 3000 will be bombed today.
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17.04.2022 23:40 Відповісти
Зараз на території Азовсталі близько 1000 цивільних, які врятувались там від бомбардувань. Азов не має змоги їх захистити, бо кацапи попередили, що сьогодні будуть бомбити ФАБ 1000 і ФАБ 3000. Уходити цівільні не хочуть, бо всі їх домівки розтрощені і йти їм нікуди.
Потрібно негайно максимально оприлюднити цю інформацію щоб вирішити питання з зеленим коридором або іншим чином. Ще раз: до мене тільки що звернувся Михайло Вершинін з проханням максимального розголосу. І чим скоріше, тим краще. Не підведіть.
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17.04.2022 23:43 Відповісти
Чем бы дитё не тешилось, лишь бы видосики не перестало записывать.
...так оно, ещё и Западом рулить намагаеться...
Феномено Мартурано! *)
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17.04.2022 23:40 Відповісти
Ти ще не випросив нормальну зброю? Так не 3,14;зди, іди працюй!
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17.04.2022 23:45 Відповісти
Он в вооружении Украины не участвует! -- к счастью. Нехай себе хрипит.
Вам сейчас подкатят всякого наступательного.
И придётся наступать! ...а это, уже совсем другая картина нарисуется...
Здесь, он уже сможет реально мешать.
Но то, уже ваши проблемы... -- серьёзные!
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17.04.2022 23:51 Відповісти
Тим хто ото вже два місяці волає про неготовність армії, розмінування і тд. Це звісно факт. А як ви готувалися??? Всіма видами зброї користуватися вмієте?
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18.04.2022 00:00 Відповісти
В Новій Каховці пострілялися абізяни з ордло і росгвардії, повідомляє начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, ібупрофен і магній українського народу, Віталій Кім. Невідомо, за банани чи за стіралку, та і яка нахй разніца. Дякуємо всім учасникам заходу, що зберегли українській армії врємя і патрони.
До речі, це непогана ідея - підкидувати їм час від часу якійсь напівполаманий крам і дивитися, як вони за нього *********. В Каховці раніше «Таврійські ігри» проводили, а це будуть «Галодні ігри». Переможець отримує військовий трибунал і майже нову коробку від блендера. - Прайс
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18.04.2022 00:10 Відповісти
А что ты сделал для гривневой деокупации?
Перечислил что то в местный бюджет?
Помог людям (за 6500 спасибо... Но у нас в Херсоне цены в 2 раза поднялись)?
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18.04.2022 06:09 Відповісти
 
 