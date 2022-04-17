Відповіддю на спробу "рубльової" окупації Херсонської та Запорізької областей мають бути санкції проти банківської та фінансової систем РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав запровадити санкції проти банківської та фінансової систем РФ, а також нафтове ембарго.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової систем. Бо вони - це частина окупаційної машини. Звичайно, необхідність ембарго на постачання нафти з РФ зростає з кожним днем. Кожен в європі та Америці вже бачить, що Росія відверто використовує енергоносії для намагання дестабілізувати західне суспільство.

Російська ставка на хаос на паливних ринках не має спрацювати", - наголосив президент.

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