За 17 квітня знищено 1 літак, 3 гелікоптера, 1 безпілотник, - Повітряні Сили
З початку 17 квітня Повітряні Сили знищили 5 повітряних цілей.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування Повітряних Сил.
У повідомленні зазначається: "Втім воїни Збройних Сил України й там завдають суттєвих втрат окупантам і на землі, і в повітрі.
За добу 17 квітня підрозділами ППО Повітряних Сил та Сухопутних військ знищено п’ять повітряних цілей: 1 літак (винищувач типу "Су"); 3 вертольоти (два Мі-24 та один Ка-52); 1 БпЛА ОТР (Орлан-10).
Винищувачі Повітряних Сил продовжують здійснювати патрулювання повітряного простору та авіаційне прикриття військ, а ударна авіація – наносить ракетно-бомбові удари по позиціях окупаційних військ".
Топ коментарі
+11 Йцу Кенг 07b0c614
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https://charter97.org/ru/news/2022/4/17/463899/ Украинский десантник с помощью Stinger сделал «хет-трик» https://charter97.org/ru/news/2022/4/17/463899/comments/#comments 2
Уничтожены два российских вертолета и штурмовик.
https://charter97.org/ru/news/2022/4/17/463899/
З'явилось відео, як Жириновський особисто зустрічав фашистський крейсер "Москва".
https://twitter.com/i/status/1515779560884871176
Загальні бойові втрати ворога станом на 17 квітня 2022 р.
Літаки 165 - 50%. Призначено для вторгнення 330.
Особовий склад ~82.200 - 43,3%.
вбито ~20.300
поранено ~60.900
взято в полон ~1.000
призначено для вторгнення 190.000.
Деталі:
https://www.minusrus.com/?fbclid=IwAR0knaaa2A2JS4qu68Vta-3Xf4XKk33zdBDajrjhon8N2CGRt-FymyeSnPI
В основному гатять з великої відстані НАРами, при тому неприцільно, і одразу тікають.