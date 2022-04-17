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літак (2853) вертоліт (865) Повітряні сили (2342)

За 17 квітня знищено 1 літак, 3 гелікоптера, 1 безпілотник, - Повітряні Сили

ссо,гелікоптер

З початку 17 квітня Повітряні Сили знищили 5 повітряних цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування Повітряних Сил. 

У повідомленні зазначається: "Втім воїни Збройних Сил України й там завдають суттєвих втрат окупантам і на землі, і в повітрі.

За добу 17 квітня підрозділами ППО Повітряних Сил та Сухопутних військ знищено п’ять повітряних цілей:  1 літак (винищувач типу "Су");  3 вертольоти (два Мі-24 та один Ка-52);  1 БпЛА ОТР (Орлан-10).

Винищувачі Повітряних Сил продовжують здійснювати патрулювання повітряного простору та авіаційне прикриття військ, а ударна авіація – наносить ракетно-бомбові удари по позиціях окупаційних військ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу 16 квітня знищено 1 літак, 1 гелікоптер, 5 безпілотників та 6 крилатих ракет окупантів, - Повітряні сили

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Топ коментарі
+11
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17.04.2022 23:48
+6
Фото иллюстративное. А тот ка52, который уничтожили сегодня, от него рожки да ножки остались. Гуглите здесь новость, фотки были.
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17.04.2022 23:54
+5
Вся надія на чергові Чорнобаївкі
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17.04.2022 23:59
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Ну шо, вертольоти до Паски догонять? Робимо ставки
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17.04.2022 23:44 Відповісти
я до девятамая поспорил. Поставил на вертолёты, но не думал, что пилотов кацолётов ****** сильнее ... По всему вижу, вертолётам уже не догнать ))
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17.04.2022 23:54 Відповісти
Вся надія на чергові Чорнобаївкі
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17.04.2022 23:59 Відповісти
Із серії " та скільки ж вас тут, уйобків!..." :

https://charter97.org/ru/news/2022/4/17/463899/ Украинский десантник с помощью Stinger сделал «хет-трик» https://charter97.org/ru/news/2022/4/17/463899/comments/#comments 2

Уничтожены два российских вертолета и штурмовик.

https://charter97.org/ru/news/2022/4/17/463899/
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18.04.2022 01:01 Відповісти
Я чекаю до 9 травня 200 літаків та 1000 танків
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18.04.2022 01:51 Відповісти
Pilot SamolyotОFF @pilotmsv

З'явилось відео, як Жириновський особисто зустрічав фашистський крейсер "Москва".
https://twitter.com/i/status/1515779560884871176
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17.04.2022 23:45 Відповісти
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17.04.2022 23:48 Відповісти
фото старе... 2-3 неділі давності.....
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17.04.2022 23:49 Відповісти
Фото иллюстративное. А тот ка52, который уничтожили сегодня, от него рожки да ножки остались. Гуглите здесь новость, фотки были.
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17.04.2022 23:54 Відповісти
та да. Там даже нет смысла идти, шоб алюминия на сдачу собрать ...
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17.04.2022 23:57 Відповісти
Самолётики стабильно сбиваются, если бы ещё тушечку достать чем нибудь...
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18.04.2022 00:03 Відповісти
В середньому наші воїни збивають по 3 ворожих літаки в день.

Загальні бойові втрати ворога станом на 17 квітня 2022 р.

Літаки 165 - 50%. Призначено для вторгнення 330.
Особовий склад ~82.200 - 43,3%.
вбито ~20.300
поранено ~60.900
взято в полон ~1.000
призначено для вторгнення 190.000.

Деталі:
https://www.minusrus.com/?fbclid=IwAR0knaaa2A2JS4qu68Vta-3Xf4XKk33zdBDajrjhon8N2CGRt-FymyeSnPI
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18.04.2022 00:45 Відповісти
Цікаво, що у відео, які кацапські ВС демонструють у своїх зомбо-ЗМІ немає жодного прикладу застосування цих ПТРК Віхрь, хоч вони є основною зброєю Ка-52 та Мі-28, і взагалі тим єдиним, чим вони відрізняються по зброї від Мі-24. Отже хвалений Віхрьвиявився неефективним, і я розумію чому.
В основному гатять з великої відстані НАРами, при тому неприцільно, і одразу тікають.
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18.04.2022 08:42 Відповісти
 
 