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Зеленський (22429) Донбас (22348)

Робимо все, щоб забезпечити оборону перед наступом окупантів на Донбасі, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що влада готується до наступу російських військ на сході України.

Про це гава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Російські війська готуються до наступу сході нашої держави. Вже найближчим часом. Бажають буквально добити та знищити Донбас. Знищити все, що колись дало славу цьому промисловому регіону. Так само, як російські військові, знищують і Маріуполь. Вони хочуть стерти з лиця землі й інші міста, інші громади Донецької та Луганської областей. Робимо все, щоб забезпечити оборону", - наголосив президент.

За словами Зеленського, він на постійному зв'язку з партнерами України у всьому світі.

"Вдячний тим, хто справді допомагає всім, чим може допомогти. Але ті, хто має необхідну нам зброю та боєприпаси та притримує свою допомогу, повинні знати, що від них також залежить доля цієї битви та долі людей, які можуть бути врятовані", - підсумував президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відповіддю на спробу "рубльової" окупації Херсонської та Запорізької областей мають бути санкції проти банківської та фінансової систем РФ, - Зеленський

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Топ коментарі
+21
Вже бачили як ти готувався здати Південь.
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17.04.2022 23:54
+14
Надеюсь, ты вместе с ермаком и абхазом в вопросы обороны не встряете. У ермака все за что он берется, тяп ляп идет.
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17.04.2022 23:51
+11
Боже бережи наших захисників...
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17.04.2022 23:57
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Надеюсь, ты вместе с ермаком и абхазом в вопросы обороны не встряете. У ермака все за что он берется, тяп ляп идет.
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17.04.2022 23:51 Відповісти
Вже бачили як ти готувався здати Південь.
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17.04.2022 23:54 Відповісти
ПІОНТКОВСЬКИЙ пояснив, як Єрмак реалізовує план Путіна

https://www.youtube.com/watch?v=4fb6VMwm5No
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17.04.2022 23:55 Відповісти
Нафиг сюда чекиста под прекрытием Пионковского???
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18.04.2022 00:15 Відповісти
Боже бережи наших захисників...
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17.04.2022 23:57 Відповісти
... в тому числі і від зе .
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18.04.2022 00:06 Відповісти
Нужно защитить Николаев и Одессу. У меня чуйка, что Донбасс - дезинформация.
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18.04.2022 00:00 Відповісти
"Оборону?" - посміхнувся Заслужений, звільняючи три села, охоплюючи "наступальне угруповання" ворога з півдня та погрожуючи посадити його у котел.
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18.04.2022 00:02 Відповісти
*Залужний (чортів Т9!)
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18.04.2022 00:04 Відповісти
Той випадок, коли T9 щось та й знає
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18.04.2022 00:19 Відповісти
Нема більше сил дивитися на це чмо у футболці зсу, іди за рускім воєним корабльом
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18.04.2022 00:04 Відповісти
... знайшлись таки всі чотири повістки в військомат - от і вдягнув футболку ЗСУ ! Має право !
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18.04.2022 00:09 Відповісти
Алеша Ступин
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18.04.2022 00:18 Відповісти
а когда мы начнем наступать и освобождать оккупированные города? ведь оружия поставили всякого и хорошего....
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18.04.2022 01:05 Відповісти
Що ? Готуються? Де вже знову розмінували ?
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18.04.2022 01:25 Відповісти
Тьфу!
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18.04.2022 02:02 Відповісти
айай зрада-зрадулька-зрадуленция.
.
Всё верно Зе сказал. Ботам заткнуться.
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18.04.2022 07:03 Відповісти
Як вже задовбав цей під...ар! Сидить у бункері і гундосить свої придуркуваті відосики, всі телеканали запаскудив ними.
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18.04.2022 07:29 Відповісти
 
 