УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10747 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 897 22
Луганщина (4812) евакуація (2244) Гайдай ЛОГА (921)

Очільник Луганської ОВА Гайдай закликає жителів області негайно евакуюватися: "Ми не хочемо копати могили"

сєверодонецьк,цвинтар

Влада Луганщини закликає місцевих жителів не нехтувати евакуаційними автобусами.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Пересидимо". Що пересидимо? Килимове бомбардування? Діти зможуть впоратися психологічно з тим, що зможуть побачити?! Це впертість? Це НЕвідповідальність? Ви готові добровільно загинути?

Жодної розбірливої відповіді не почув. "Якось буде". Вже є Маріуполь. Не ходіть далеко - наші Рубіжне, Попасна та Гірська громада - це Той самий Маріуполь!!!

Рішення за Вами. Ті, хто щодня ризикує, вже на межі. Пустий евакуаційний автобус - це зневага до життя поліцейського, рятувальника, волонтера та багатьох інших", - наголосив Гайдай.

"Бачили нове Сєвєродонецьке кладовище?! Більшає щодня… Ми не хочемо копати могили, ми хочемо жити і розвиватися! Прийміть це рішення. Цей тиждень може багато вирішити. Коли Перемога? Кожен з нас може на це вплинути", - підсумував очільник ОВА.

Також читайте: У двір прилетіла "Точка-У", але люди не хочуть виїжджати, - Гайдай про деяких жителів Луганщини із "синдромом Термінатора"

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Донбасс всегда умом не отличался.
показати весь коментар
18.04.2022 00:23
+6
Такие рассуждения тупое балабольство на дурака в реалиях сегодняшнего дня войни.Эвакуация всех ещё вчера и точка.Остальной как бы да ка бы не добавить людям жизнь и выживание.
показати весь коментар
18.04.2022 00:44
+5
У містах що знаходяться під загрозою безпосереднього вогневого ураження чи тимчасової окупації мають залишатись ВИКЛЮЧНО ті хто задіяні у виконанні завдань з оборони та захисту цих міст(ЗСУ, Тероборона, Нацгвардія, "Надзвичайники" та медики - КРАПКА! Всі інші мають НЕГАЙНО залишити місто : щоб (свідомо чи несвідомо) не стати потенційним "тягарем" - який буде заважати нашим оборонцям давати ворогу ефективну відсіч і змушувати їх відволікати свої сили та ресурси на термінову евакуацію населення в умовах постійних ворожих обстрілів! Подивіться на той самий Маріупіль - чи вам того трагічного прикладу замало??!😠 Ви хочете ще додати статистику смертей до того жаху що відбулось у Бучі, Бородянці та Ірпіні??? Як не думаєте за себе - подумайте хоч за тих хто вас захищає!!
показати весь коментар
18.04.2022 00:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Донбасс всегда умом не отличался.
показати весь коментар
18.04.2022 00:23 Відповісти
А как иначе можно назвать ? Им предлагают эвакуацию, соцпомощь, жизнь вместо смерти а они отказались. Ну выбор сделан...
показати весь коментар
18.04.2022 00:43 Відповісти
Згоду на " добровільно загинути " виявили 73 % на виборах .
показати весь коментар
18.04.2022 00:25 Відповісти
Хтось надто хотів уникнути війни? "Нада просто пєрєстать стрєлять?" Зазвичай, найбільш "втомлені" війною були ті, кого там й близько не було, і чиї родичі там не воювали. І ось ці люди, в більшості, й обрали того, кого обрали. І отримали саме те, чого боялися найбільше. Нажаль. Але часто людина отримує саме те, чого найбільше боїться.
Бо страх чогось - це вже підсвідома з цим згода.
Бо якщо боїшся чогось, значить, підсвідомо, вважаєш себе достатньо "поганим", аби на це "заслуговувати". Хоч якби свідомість не пручалася тому. А далі, психіка людини вже сама шукає можливостей й приводу, й таких обставин, котрі це підсвідоме задовольнять та/чи перед людиною розкриють.
Саме наша меншовартість та упослідженість зіграла з нами злий жарт. Час це визнати, та, нарешті вже цього позбутися.
показати весь коментар
18.04.2022 07:43 Відповісти
наверное он что-то знает..... вiримо у ЗСУ!
показати весь коментар
18.04.2022 00:25 Відповісти
не в тему, но тоже плохой знак.....
показати весь коментар
18.04.2022 00:26 Відповісти
Гайдай страшит людей ковровыми бомбардировками... Но ведь чтобы их не было, достаточно было вкладывать деньги в пво, а не в асфальт. Но виноваты люди. По его мнению.
показати весь коментар
18.04.2022 00:28 Відповісти
Такие рассуждения тупое балабольство на дурака в реалиях сегодняшнего дня войни.Эвакуация всех ещё вчера и точка.Остальной как бы да ка бы не добавить людям жизнь и выживание.
показати весь коментар
18.04.2022 00:44 Відповісти
Сейчас там уже поздно говорить про то, что нужно было делать. Сейчас нужно выезжать - он прав. Чтобы у тех же военных была возможность воевать, а не спасать население. Кстати, когда города обстреливают из артиллерии, от ПВО обычно уже мало толку. Ты видел, что из себя представляет комплекс С-300? Как ты его спрячешь за 10 км от линии фронта?
показати весь коментар
18.04.2022 00:45 Відповісти
У містах що знаходяться під загрозою безпосереднього вогневого ураження чи тимчасової окупації мають залишатись ВИКЛЮЧНО ті хто задіяні у виконанні завдань з оборони та захисту цих міст(ЗСУ, Тероборона, Нацгвардія, "Надзвичайники" та медики - КРАПКА! Всі інші мають НЕГАЙНО залишити місто : щоб (свідомо чи несвідомо) не стати потенційним "тягарем" - який буде заважати нашим оборонцям давати ворогу ефективну відсіч і змушувати їх відволікати свої сили та ресурси на термінову евакуацію населення в умовах постійних ворожих обстрілів! Подивіться на той самий Маріупіль - чи вам того трагічного прикладу замало??!😠 Ви хочете ще додати статистику смертей до того жаху що відбулось у Бучі, Бородянці та Ірпіні??? Як не думаєте за себе - подумайте хоч за тих хто вас захищає!!
показати весь коментар
18.04.2022 00:36 Відповісти
Ви ж бачите Гайдай пише що вони про це не думають, ні про волонтерів, ні про рятувальників, ні про евакуацію, їм на це насрать (вибачте за слово). Цілком ймовірно що вони чекають на прихід росіян. Нічим іншим така байдужість до власного життя та життя дітей та онуків я пояснити не можу.
показати весь коментар
18.04.2022 07:36 Відповісти
ТА ЦЕ ВАТА ЖДЬОТ АСВАБАДІТЄЛЄЙ. ЗАБИЙТЕ НА НИХ !
показати весь коментар
18.04.2022 00:37 Відповісти
Не пробачу Зеленському!
показати весь коментар
18.04.2022 00:39 Відповісти
Пішов ***** . За корабльом .
показати весь коментар
18.04.2022 01:16 Відповісти
***** пошел.
Не пробачимo твоiй мамашi що тебе родила
показати весь коментар
18.04.2022 01:46 Відповісти
Я себе уявляюна місці окупованих. .. Піти зі своєї домівки .. такої милої, такої рідної дорогої. Я так до неї прив"язана як дерево до землі, де прижилося. І тим не менше, прошу--ВТІКАЙТЕ!
показати весь коментар
18.04.2022 04:23 Відповісти
Щоб люди на боялись, за це має взятися ЄС по рішенню ГА ООН Рада безпеки людини. . А під дулами мерзотників росіян--ніхто не виїде
показати весь коментар
18.04.2022 04:31 Відповісти
якщо і під дулами росіян не виїдуть-то помруть. Хіба якийсь домашній мотлох вартий життя? Вони бояться залишити свою худобу? Ну, тут я не знаю що робити.
показати весь коментар
18.04.2022 07:40 Відповісти
якщо і під дулами росіян не виїдуть-то помруть. Хіба якийсь домашній мотлох вартий життя? Вони бояться залишити свою худобу? Ну, тут я не знаю що робити.
показати весь коментар
18.04.2022 07:40 Відповісти
Втікати куди? Намає житла біженцям. Навіть у ЕС немає вільних квартир...
показати весь коментар
18.04.2022 10:06 Відповісти
 
 