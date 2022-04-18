Очільник Луганської ОВА Гайдай закликає жителів області негайно евакуюватися: "Ми не хочемо копати могили"
Влада Луганщини закликає місцевих жителів не нехтувати евакуаційними автобусами.
Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Пересидимо". Що пересидимо? Килимове бомбардування? Діти зможуть впоратися психологічно з тим, що зможуть побачити?! Це впертість? Це НЕвідповідальність? Ви готові добровільно загинути?
Жодної розбірливої відповіді не почув. "Якось буде". Вже є Маріуполь. Не ходіть далеко - наші Рубіжне, Попасна та Гірська громада - це Той самий Маріуполь!!!
Рішення за Вами. Ті, хто щодня ризикує, вже на межі. Пустий евакуаційний автобус - це зневага до життя поліцейського, рятувальника, волонтера та багатьох інших", - наголосив Гайдай.
"Бачили нове Сєвєродонецьке кладовище?! Більшає щодня… Ми не хочемо копати могили, ми хочемо жити і розвиватися! Прийміть це рішення. Цей тиждень може багато вирішити. Коли Перемога? Кожен з нас може на це вплинути", - підсумував очільник ОВА.
Будь ласка, зачекайте...
Бо страх чогось - це вже підсвідома з цим згода.
Бо якщо боїшся чогось, значить, підсвідомо, вважаєш себе достатньо "поганим", аби на це "заслуговувати". Хоч якби свідомість не пручалася тому. А далі, психіка людини вже сама шукає можливостей й приводу, й таких обставин, котрі це підсвідоме задовольнять та/чи перед людиною розкриють.
Саме наша меншовартість та упослідженість зіграла з нами злий жарт. Час це визнати, та, нарешті вже цього позбутися.
Не пробачимo твоiй мамашi що тебе родила