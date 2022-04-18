На "Азовсталі" у Маріуполі від обстрілів окупантами ховаються багато цивільних, зокрема немовлята та жінки, - очільник патрульної поліції міста Вершинін

У сховищах заводу "Азовсталь" у блокадному Маріуполі перебуває велика кількість цивільних, зокрема немовлята, жінки та люди похилого віку.

Про це Маріупольському телебаченню заявив начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін

"На території заводу "Азовсталь" справді знаходиться велика кількість цивільних: діти, в тому числі й немовля, жінки, люди похилого віку. Ці люди ховалися від обстрілів у сховищах, російським військовим вони не вірять, оскільки бачили, що відбувається у місті. Вони (люди. - Ред.) залишаються на заводі", - зазначив він.

Також за словами Вершиніна, росіяни використовують місцеве населення, а це близько 100 тис. осіб, для розкопки завалів, збору трупів. Люди "працюють" за їжу.

Також абсолютно всіх у місті змушують надягати на праву ногу та ліву руку білі пов'язки. Таке ж маркування мають усі військові з російської армії та так званої "ДНР".

"Позначаючи цивільних таким чином, вони виводять місцеве населення до рангу комбатантів. Потім спеціально відправляють цих людей на вогневі точки, де ті можуть загинути", - додав Вершинін.

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