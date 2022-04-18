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Мелітополь (767) окупація (6534) Федоров Іван (640)

Про факт проведення "референдуму" в окупованому Мелітополі наразі не йдеться, - Федоров

мелітополь

Окупаційна "влада" говорить, що Мелітополь "буде Росією", але про проведення референдуму сьогодні не говорять.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив мер Іван Федоров.

"Окупанти дійсно говорять про те що Мелітополь буде Росією, але не друкують жодних бюлетів, тому що розуміють, що навіть під дулами автоматів вони не отримають голосів та підтримки від тих громадян, які сьогодні залишились в місті. Тому сьогодні про факт проведення референдума мова не йде.

Вони лише лякають, що будуть рублі і Російська Федерація, але крім слів до діла не доходить, бо ми маємо шалену підтримку України та демократичних цінностей у Мелітополі, навіть тимчасово окупованому", - пояснив Федоров.

Читайте: Невідомі патріоти в Мелітополі ліквідували вже понад 70 окупантів, серед них були "кадирівці", - розвідка

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актуальная тема референдума : закапывать русских оккупантов живьем или предварительно убить ?
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18.04.2022 01:31 Відповісти
Це що савченко2? Зробили бл героя, в Ватикан їзде, з презом Франції зустрічається, героя України дали. Це що за дурня? Черговий тік-токер з квартала тіпа кіма та арєстовіча.
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18.04.2022 01:33 Відповісти
Это мэр Мелитополя. А ты кто такой?
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18.04.2022 03:57 Відповісти
Ну, мєчта багатьох мєлітапальцев може здійснитися...
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18.04.2022 08:46 Відповісти
 
 