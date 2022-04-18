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кордон (4640) закордонний паспорт (184)

Укрзалізниця нагадує, що для перетину кордону з країнами Євросоюзу необхідно мати закордонний паспорт

паспорт

Укрзалізниця розповіла про те, що для перетину кордону з країнами ЄС українцям необхідно мати закордонний паспорт. Компанія очікує оновлених правил від Державної прикордонної служби України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про йе йдеться у заяві Укрзалізниці.

За словами компанії, виключення можливі на розсуд прикордонників при наявності інших документів, що засвідчують особу, і наявності бойових дій в регіоні, з якого прямує пасажир.

"Оскільки Укрзалізниця не отримувала від ДПСУ попереджень про зміни в правилах перетину кордону громадянами України, очікуємо від колег більш чітких пояснень недопущення біженців без закордонних паспортів", - зазначили в Укрзалізниці.

У компанії також підкреслили, що для залізничників основна місія з 24 лютого - порятунок і доправлення десятків тисяч людей з-під лінії обстрілу в безпечні місця.

"Сьогодні вже зафіксовані випадки висадки пасажирів на кордоні. Вважаємо це неприпустимим без попереднього інформування пасажирів і перевізника", - заявила Укрзалізниця.

Пасажирів попросили уважно ставитися до змін у правилах перетину кордону та адресувати уточнюючі питання ДПСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДМС відновлює роботу. Українці можуть знову робити закордонні паспорти та ID-картки

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Шо за брєд, біженців приймають і так, знаю точно.
Може ше ***** візу укрзалізниця накаже оформляти?
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18.04.2022 01:24 Відповісти
Це не Укрзалізниця. Це державна прикордонна служба не випускає з України, без закордонних паспортів. З 16.04.2022.
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18.04.2022 02:01 Відповісти
Відповідне розпорядження є на офіційному сайті прикордонної служби
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18.04.2022 02:02 Відповісти
Это потому. что есть проблемы с возвращением без биометриеского паспорта. Много есть и в Греции людей. что выехали без паспортов. Здесь предоставляют только временный статус беженца. жилье в домиках контейнерного типа и разрешение на работу. Если есть родственники . то проще. Хоть есть где жить. У меня две невестки с внуками. А вот женщины с детками как работу найдут? Детей куда? Хотят выехать или вернуться в приграничные города. а не могут. Болгария и Румыния требует визы. Новые паспорта не оформляют.
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18.04.2022 02:14 Відповісти
и что на западе делают пограничники? обороняют Украину от поляков?
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18.04.2022 05:05 Відповісти
...да нет..таких *********..как ты ожидают..)))) Ты откуда идиот? Где тебя селекционировали?)))
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18.04.2022 09:49 Відповісти
Где в Херсоне можно загран получить? Дайте адресок.
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18.04.2022 06:10 Відповісти
 
 