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Новини Санкції проти Росії
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порт (2016) санкції (11297)

Відсьогодні всі порти Європи закриті для російських кораблів. Єдине виключення - подача сигналу SOS

зерно,порт,перевалка

З 18 квітня всі порти Європи закриті для російських кораблів, відповідно до 5-го пакету санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив Мустафа Найєм. 

Він зазначив: "З цієї ночі єдиний спосіб для російських кораблів зайти до будь-якого європейського порту - це потрапити в лихо.

Згідно з п'ятим пакетом санкцій, о 00:00 Європейський союз закрив усі свої порти для російських торгових кораблів та операторів. Заборона також поширюється на судна, що змінили російську реєстрацію після 24 лютого 2022 року.

Єдиний виняток із цих санкцій стосується кораблів, що подали сигнал SOS або його аналог у радіотелефонному зв'язку Mayday".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болгарія закриває порти країни для російських кораблів

Автор: 
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Топ коментарі
+28
На заклик "SOS" із рашистського корита треба відповідати морзянкою "Йдіть *****".
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18.04.2022 02:34
+15
*****.
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18.04.2022 02:30
+12
Ой, а что случилось!?
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18.04.2022 02:23
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Ой, а что случилось!?
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18.04.2022 02:23 Відповісти
*****.
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18.04.2022 02:30 Відповісти
На заклик "SOS" із рашистського корита треба відповідати морзянкою "Йдіть *****".
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18.04.2022 02:34 Відповісти
Ну, как вариант:"Привет кабдзону!"
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18.04.2022 08:28 Відповісти
Нехай беруть весла та гребуть.
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18.04.2022 08:41 Відповісти
Або "OT SOS".
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18.04.2022 19:51 Відповісти
крутяк!
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18.04.2022 02:43 Відповісти
на самом деле ерунда.
кацарылые не ходят под своим флагом
так дешевле
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18.04.2022 02:46 Відповісти
Не нужно путать понятия морской флаг и порт приписки. Здесь речь идет о последнем.
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18.04.2022 05:12 Відповісти
Порт приписки может быть только той страны , под флагом которой зарегистрировано судно. Как пример флаг Либерии, порт приписки Монровия. Флаг Мальты , порт приписки Валетта. Есть суда под швейцарским флагом, у них порт приписки сухопутный город Базель . И к сожалению Симон прав, очень много судов принадлежащих кацапским толстосумам паботают под удобным, " дешевым" флагом. Сам в начале нулевых работал на таком. Флаг Панама , собственники кацапы. А под рашкованским флагом остались в основном небольшие суда, типа река-море. Они свой торговый флот , (как и мы , к сожалению)успешно про@@алив 90-х.
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18.04.2022 07:08 Відповісти
Не порт приписки, а регистрация. Перепутал. А это страна владелец судна, а не страна флага
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18.04.2022 10:18 Відповісти
Єдине виключення-подача сигналу SOS.Після сигналу SOS у корабель будуть запущенні Нептуни.
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18.04.2022 02:47 Відповісти
Згадайте з чого почалась окупація Чехословаччини. Ці свинопси кацапсіни не поступаються нічим на світі.
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18.04.2022 05:43 Відповісти
*не чуратимуться
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18.04.2022 05:44 Відповісти
І тут кацапи почали SoSать...
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18.04.2022 02:55 Відповісти
Короче. Европа хором сказала, то что сказали кацапам на острове Змеиный
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18.04.2022 03:49 Відповісти
вот оно, лагідне втілення в життя лозунга - прощай немытая расия, страна дебилов и воров, страна убийц и мародеров... тихо-тихо не спеша крыша едет чуть шурша на кацапетии...
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18.04.2022 03:52 Відповісти
Теперь только SOSат будут..
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18.04.2022 04:13 Відповісти
Єдиний виняток із цих санкцій стосується кораблів, що подали сигнал SOS або його аналог у радіотелефонному зв'язку Mayday".

Наєм спи..дів.є інші виключення.

приймаються судна з нафтою і зерном рашки.
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18.04.2022 04:16 Відповісти
а ще виключено зі списку яхти росіян(бо вони неторгові),за винятком тих ,котрі під санкціями..
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18.04.2022 08:23 Відповісти
На сигнал SOS с касапского корабля обязана прилетать тактическая ракета. 😂
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18.04.2022 04:57 Відповісти
В попередній публікації на цю тему (шкода не зберіг) було про ще якісь "не значні" винятки з цієї заборони, а саме: кораблі які везуть нафтопродукти ..... - коротше, всі кораблі потрапляли у "винятки". Перелік був такий, що я не міг вигадати варіант, який би потрапив під ці "заборони". Отже Єв-опа в своєму стилі.
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18.04.2022 04:58 Відповісти
- Если у вас заканчиватся топливо, вы всегда можете использовать весла (с) )))
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18.04.2022 04:59 Відповісти
Відсьогодні всі порти Європи закриті для російських кораблів. Єдине виключення - подача сигналу SOS Джерело:

Думаєте свинособаки, кацапсіни й цим не скористаються? Воно ж підле, огидне, бридке створіння, нічим не чурається.
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18.04.2022 05:39 Відповісти
Мочіть москалів...Мочіть.
Коротко. Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям
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18.04.2022 05:50 Відповісти
Тепер всі кораблі РФ перейдуть на SOS. Європа вміє помагати агресору...
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18.04.2022 07:43 Відповісти


Порт приписки может быть только той страны , под флагом которой зарегистрировано судно. Как пример флаг Либерии, порт приписки Монровия. Флаг Мальты , порт приписки Валетта. Есть суда под швейцарским флагом, у них порт приписки сухопутный город Базель . И к сожалению Симон прав, очень много судов принадлежащих кацапским толстосумам паботают под удобным, " дешевым" флагом. Сам в начале нулевых работал на таком. Флаг Панама , собственники кацапы. А под рашкованским флагом остались в основном небольшие суда, типа река-море. Они свой торговый флот , (как и мы , к сожалению)успешно про@@алив 90-х.



В попередній публікації на цю тему (шкода не зберіг) було про ще якісь "не значні" винятки з цієї заборони, а саме: кораблі які везуть нафтопродукти ..... - коротше, всі кораблі потрапляли у "винятки". Перелік був такий, що я не міг вигадати варіант, який би потрапив під ці "заборони". Отже Єв-опа в своєму стилі.
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18.04.2022 07:46 Відповісти
журналісти, ви б розібралися, га? а то ми щось не зрозуміли нічого з вашої новини.
так само, як і з тими сигаретами.
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18.04.2022 08:52 Відповісти
браво!
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18.04.2022 14:22 Відповісти
 
 