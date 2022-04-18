Відсьогодні всі порти Європи закриті для російських кораблів. Єдине виключення - подача сигналу SOS

З 18 квітня всі порти Європи закриті для російських кораблів, відповідно до 5-го пакету санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив Мустафа Найєм.

Він зазначив: "З цієї ночі єдиний спосіб для російських кораблів зайти до будь-якого європейського порту - це потрапити в лихо.

Згідно з п'ятим пакетом санкцій, о 00:00 Європейський союз закрив усі свої порти для російських торгових кораблів та операторів. Заборона також поширюється на судна, що змінили російську реєстрацію після 24 лютого 2022 року.

Єдиний виняток із цих санкцій стосується кораблів, що подали сигнал SOS або його аналог у радіотелефонному зв'язку Mayday".

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