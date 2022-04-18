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Відсьогодні всі порти Європи закриті для російських кораблів. Єдине виключення - подача сигналу SOS
З 18 квітня всі порти Європи закриті для російських кораблів, відповідно до 5-го пакету санкцій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив Мустафа Найєм.
Він зазначив: "З цієї ночі єдиний спосіб для російських кораблів зайти до будь-якого європейського порту - це потрапити в лихо.
Згідно з п'ятим пакетом санкцій, о 00:00 Європейський союз закрив усі свої порти для російських торгових кораблів та операторів. Заборона також поширюється на судна, що змінили російську реєстрацію після 24 лютого 2022 року.
Єдиний виняток із цих санкцій стосується кораблів, що подали сигнал SOS або його аналог у радіотелефонному зв'язку Mayday".
Топ коментарі
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кацарылые не ходят под своим флагом
так дешевле
Наєм спи..дів.є інші виключення.
приймаються судна з нафтою і зерном рашки.
Думаєте свинособаки, кацапсіни й цим не скористаються? Воно ж підле, огидне, бридке створіння, нічим не чурається.
Коротко. Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям
Порт приписки может быть только той страны , под флагом которой зарегистрировано судно. Как пример флаг Либерии, порт приписки Монровия. Флаг Мальты , порт приписки Валетта. Есть суда под швейцарским флагом, у них порт приписки сухопутный город Базель . И к сожалению Симон прав, очень много судов принадлежащих кацапским толстосумам паботают под удобным, " дешевым" флагом. Сам в начале нулевых работал на таком. Флаг Панама , собственники кацапы. А под рашкованским флагом остались в основном небольшие суда, типа река-море. Они свой торговый флот , (как и мы , к сожалению)успешно про@@алив 90-х.
В попередній публікації на цю тему (шкода не зберіг) було про ще якісь "не значні" винятки з цієї заборони, а саме: кораблі які везуть нафтопродукти ..... - коротше, всі кораблі потрапляли у "винятки". Перелік був такий, що я не міг вигадати варіант, який би потрапив під ці "заборони". Отже Єв-опа в своєму стилі.
так само, як і з тими сигаретами.