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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Миколаївська область (2207) Одеська область (3001) Херсонщина (5366) Чорне море (1620)

На південному напрямку за 17 квітня знищено 60 окупантів та 16 одиниць техніки, серед якої 3 танки та 4 РСЗО, - ОК "Південь"

миколаївщина,морпіхи

Оперативне командування "Південь" опублікувало результати протистояння із російським агресором протягом доби 17 квітня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Оперативне командування "Південь".

У повідомленні зазначається: "Триває п’ятдесят третя доба оборони захисників України від ворожої навали. Противник продовжує укріплюватися на зайнятому рубежі, намагається замінити пошкоджену і знищену техніку в підрозділах по передньому краю.

Не припиняє спроби відновити контроль над Олександрівкою на Херсонщині, але успіху не має. Відчайдушні спроби проведення розвідки боєм обернулися знищенням нашим підрозділом ворожої розвідгрупи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Одещина готова дати бій російському окупанту, - командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа. ФОТО

Натомість ворог протягом доби здійснив понад 30 обстрілів наших позиції. Артилерією та іншими підрозділами угруповання наших військ нанесено ураження понад ста цілей противника в зоні зіткнення.

Загальні втрати загарбників склали 60 рашистів та 16 одиниць військової техніки, серед яких: 3 танки, 4 реактивних системи залпового вогню, 7 броньованих машин піхоти та десанту і інша автотехніка.

Корабельне угруповання в Чорному морі продовжує ведення розвідки, а також психологічний і стратегічний тиск загрозами ракетних ударів.

На Одещині Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу, яка працювала на країну-агресорку, і затримала трьох її агентів. Вони збирали розвіддані: про військові формування на Одещині, розташування блокпостів, волонтерських центрів, настрої місцевих. За потреби – відправляли фотозвіти".

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Топ коментарі
+8
Я чув, що знов в Чорнобаївку орки перепочити заїхали...
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18.04.2022 02:42
+5
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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18.04.2022 03:58
+2
Помітив, що на Півдні багато РСЗВ знищується, чи то може інші про це не доповідають
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18.04.2022 02:42
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Помітив, що на Півдні багато РСЗВ знищується, чи то може інші про це не доповідають
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18.04.2022 02:42 Відповісти
Схоже, що нову натовську техніку на південь підігнали. Може деблокація Маріуполя вже почалася?
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18.04.2022 02:56 Відповісти
IshAllah
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18.04.2022 06:14 Відповісти
Я чув, що знов в Чорнобаївку орки перепочити заїхали...
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18.04.2022 02:42 Відповісти
Одещина дуже сильно напічкана агентами кремля, багато "впали на дно" і вичікують. Ківалов вже перефарбувався? https://www.dsnews.ua/dosie/sergey-kivalov-18102021-440081
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18.04.2022 02:47 Відповісти
Для агентів зараз є добра нагода врятувати свою шкуру, прийшовши до відповідних "органів" й почавши співпрацювати.
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18.04.2022 03:10 Відповісти
хай користуються поки ще є час
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18.04.2022 03:11 Відповісти
А, кто знает, могут ли гарпуны облететь полуостров и залететь с моря в эту ******* бухту где стоят корабли Орков???
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18.04.2022 02:54 Відповісти
Tak!
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18.04.2022 06:38 Відповісти
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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18.04.2022 03:58 Відповісти
 
 