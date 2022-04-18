На південному напрямку за 17 квітня знищено 60 окупантів та 16 одиниць техніки, серед якої 3 танки та 4 РСЗО, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" опублікувало результати протистояння із російським агресором протягом доби 17 квітня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Оперативне командування "Південь".

У повідомленні зазначається: "Триває п’ятдесят третя доба оборони захисників України від ворожої навали. Противник продовжує укріплюватися на зайнятому рубежі, намагається замінити пошкоджену і знищену техніку в підрозділах по передньому краю.

Не припиняє спроби відновити контроль над Олександрівкою на Херсонщині, але успіху не має. Відчайдушні спроби проведення розвідки боєм обернулися знищенням нашим підрозділом ворожої розвідгрупи.

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Натомість ворог протягом доби здійснив понад 30 обстрілів наших позиції. Артилерією та іншими підрозділами угруповання наших військ нанесено ураження понад ста цілей противника в зоні зіткнення.

Загальні втрати загарбників склали 60 рашистів та 16 одиниць військової техніки, серед яких: 3 танки, 4 реактивних системи залпового вогню, 7 броньованих машин піхоти та десанту і інша автотехніка.

Корабельне угруповання в Чорному морі продовжує ведення розвідки, а також психологічний і стратегічний тиск загрозами ракетних ударів.

На Одещині Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу, яка працювала на країну-агресорку, і затримала трьох її агентів. Вони збирали розвіддані: про військові формування на Одещині, розташування блокпостів, волонтерських центрів, настрої місцевих. За потреби – відправляли фотозвіти".

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