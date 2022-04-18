Зеленський нагородив захисників України. 6 воїнів удостоєні звання Героя України, 5- посмертно, 647 нагороджені орденами та медалями, з яких 146 - посмертно

Президент України підписав ряд указів про нагородження захисників України. 6 воїнів стали Героями України, серед яких 5 посмертно. Також було нагороджено 836 осіб з числа Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, тексти указів оприлюднені на офіційному сайті глави держави.

Так, звання Героя України отримали: "ГОЛОВКО Віктор Олександрович – старший лейтенант (посмертно)

СОБКІВ Роман Васильович – майор (посмертно).

ПАШКО Лев Валерійович – лейтенант.

ДАШКО Ігор Тарасович – підполковник (посмертно)

КУЧЕРЯВИЙ Віталій Вікторович – полковник (посмертно).

Окремим Указом Звання Героя України присвоєно ТАРАСЕНКУ Георгію Олександровичу – голові Харківської громадської організації "Військово-патріотична організація "Фрайкор" (посмертно).

Орденами та медалями нагороджено 647 військовослужбовців Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби та Державної служби з надзвичайних ситуацій, серед яких 146 - посмертно.