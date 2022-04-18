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Герой України (299) нагорода (1233) орден (112)

Зеленський нагородив захисників України. 6 воїнів удостоєні звання Героя України, 5- посмертно, 647 нагороджені орденами та медалями, з яких 146 - посмертно

орден,данила

Президент України підписав ряд указів про нагородження захисників України. 6 воїнів стали Героями України, серед яких 5 посмертно. Також було нагороджено 836 осіб з числа Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, тексти указів оприлюднені на офіційному сайті глави держави. 

Так, звання Героя України отримали: "ГОЛОВКО Віктор Олександрович – старший лейтенант (посмертно)

СОБКІВ Роман Васильович – майор (посмертно).

ПАШКО Лев Валерійович – лейтенант.

ДАШКО Ігор Тарасович – підполковник (посмертно)

КУЧЕРЯВИЙ Віталій Вікторович – полковник (посмертно).

Окремим Указом Звання Героя України присвоєно ТАРАСЕНКУ Георгію Олександровичу – голові Харківської громадської організації "Військово-патріотична організація "Фрайкор" (посмертно).

Орденами та медалями нагороджено 647 військовослужбовців Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби та Державної служби з надзвичайних ситуацій, серед яких 146 - посмертно.

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Вечная память погибшим воинам! Храни Господь живых!
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18.04.2022 03:45 Відповісти
https://t.me/military_az/17725 В Киеве, городской площади будет парк трофеев российской техники, которую вывезли из Бучи и Ирпеня
Репортёр TRT-Arabia Джемиль Гюмюш
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18.04.2022 05:49 Відповісти
 
 