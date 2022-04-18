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Понад 100 військових РФ відмовилися воювати в Україні, - журналіст Цимбалюк
У Росії понад 100 військовослужбовців із 200-ї окремої мотострілецької бригади, яка вже воювала в Україні, відмовилися від подальшої участі в "спецоперації".
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав журналіст Роман Цимбалюк.
"Особовий склад 200-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 08275, Печенга) після виконання службово-бойових завдань під час проведення "спецоперації" на території України більше не бажає брати участі у бойових діях. Понад 100 військовослужбовців бригади відмовилися від подальшої участі в "спеціальній військовій операції". Їх відправлено з польового табору на території Бєлгородської області додому в Печенгу", - зазначив Цимбалюк.
Топ коментарі
+11 Vedana
показати весь коментар18.04.2022 06:45
+7 Joshua Merlin
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+6 Nov
показати весь коментар18.04.2022 06:25
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Будь ласка, зачекайте...
Для чого ЗСУ такий непотріб ?
Хай сидять там тихо, боягузи і поплічники.
Вони за все заплатять разом з рашкою. І щезнуть з нею також.
хто знає номер бригади "пропавших безвісті"?