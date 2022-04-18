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армія рф (16200) Цимбалюк Роман (51)

Понад 100 військових РФ відмовилися воювати в Україні, - журналіст Цимбалюк

рф,армія,окупанти

У Росії понад 100 військовослужбовців із 200-ї окремої мотострілецької бригади, яка вже воювала в Україні, відмовилися від подальшої участі в "спецоперації".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав журналіст Роман Цимбалюк.

"Особовий склад 200-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 08275, Печенга) після виконання службово-бойових завдань під час проведення "спецоперації" на території України більше не бажає брати участі у бойових діях. Понад 100 військовослужбовців бригади відмовилися від подальшої участі в "спеціальній військовій операції". Їх відправлено з польового табору на території Бєлгородської області додому в Печенгу", - зазначив Цимбалюк.

Також читайте: Нема кому стояти в караулі: у Хабаровському краї масово звільняються військовослужбовці, - Цимбалюк

Автор: 
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Топ коментарі
+11
???
Для чого ЗСУ такий непотріб ?
Хай сидять там тихо, боягузи і поплічники.

Вони за все заплатять разом з рашкою. І щезнуть з нею також.
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18.04.2022 06:45
+7
да... от предыдущего набора в печенги остались только шевроне... а сколько сгорело... это хорошо... пусть ссутся... главное, что мир понял - армии у кацапетии нет... есть сброд аморальных паскудных ублюдков без чести и совести...
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18.04.2022 06:44
+6
Белорусы, активнее вступайте в ряды ВСУ, если потом хотите освободить свою страну от оккупации, нам лучше жить по-соседству с норм. гос-вом, а не фашистами
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18.04.2022 06:25
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Белорусы, активнее вступайте в ряды ВСУ, если потом хотите освободить свою страну от оккупации, нам лучше жить по-соседству с норм. гос-вом, а не фашистами
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18.04.2022 06:25 Відповісти
???
Для чого ЗСУ такий непотріб ?
Хай сидять там тихо, боягузи і поплічники.

Вони за все заплатять разом з рашкою. І щезнуть з нею також.
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18.04.2022 06:45 Відповісти
А ты уже пополнил ряды ВСУ?
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18.04.2022 07:01 Відповісти
У білорусів була шикарна можливість вигнати таргана і самим будувати європейське майбутнє своєї батьківщини! Замість діяти по вже перевіреному сценарію вони знімали взуття та махали кульками.... Що ж, нажаль історія такого не прощає та дуже рідко дає другий шанс (по суті, навіть цей другий шанс він у сябрів був саме зараз, але вони його знов боягузливо прохлюпали...)
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18.04.2022 07:10 Відповісти
Нічого в них не було - "протести" організовані і контрольовані ******. Ним же і злиті, коли побачив, що все пішло по плану. Все люди чекали "палкаводцца"...
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18.04.2022 08:33 Відповісти
Своя шкура ближе! Сдохнуть непонятно за что, неохота.
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18.04.2022 06:32 Відповісти
Капля в море
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18.04.2022 06:34 Відповісти
Без капель і моря не існувало б.
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18.04.2022 07:13 Відповісти
да... от предыдущего набора в печенги остались только шевроне... а сколько сгорело... это хорошо... пусть ссутся... главное, что мир понял - армии у кацапетии нет... есть сброд аморальных паскудных ублюдков без чести и совести...
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18.04.2022 06:44 Відповісти
То на фотке у него валенки под броником? Трепещи НАТО))
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18.04.2022 07:07 Відповісти
Готовятся к десанту на Аляску.
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18.04.2022 07:17 Відповісти
Шкода... Краще б їх усіх вбили 😕
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18.04.2022 07:21 Відповісти
Хм, начебто, ще живий., а вже 200!- образливо...
хто знає номер бригади "пропавших безвісті"?
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18.04.2022 07:57 Відповісти
Печенеги,буряты, татары ... опять обосранная Орда прет против Украины.
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18.04.2022 08:08 Відповісти
Скільки ще, цей непотріб тут ляже?! А їхні діти будуть прокляті до 7-мого коліна!!!!
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18.04.2022 08:42 Відповісти
Цю бригаду ще в 2015 довбали під Маріуполем. Бригада Північного флоту- Мурманськ.
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18.04.2022 11:30 Відповісти
 
 